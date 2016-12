"Овергаз": Пак поискахме договор с "Булгаргаз", защото нямаме алтернатива като цена

Светослав Иванов

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ



- Вече имаме един подписан договор с друг доставчик и предстои да подпишем втори.



- Конюнктурата в момента е такава, че ние не сме в състояние да осигурим газ на конкурентна на руския газ цена.

- Ще имат, разбира се. Ние водим разговори с потенциални доставчици и към днешна дата мога да кажа, че имаме резултат. Имаме един подписан договор и предстои да подпишем втори. За съжаление трябва да признаем, че руският газ за Балканите в момента няма алтернатива като цена. Заради това по всяка вероятност от 1 януари клиентите на "Овегаз" ще получават газ, купен от обществения доставчик "Булгаргаз". Ние чакахме от тях в продължение на два месеца и половина предложение за различни условия, но след като не получихме такива, вчера (19 декември - бел. ред.) сме депозирали писмо до изпълнителния директор на "Булгаргаз" с официално искане да получим нов договор за обществена доставка от 1 януари следващата година.- Не е руски източникът. Желанието ни е да постигнем хубав микс, който да е конкурентен на пазара и да имаме по-голяма сигурност на доставките. В началото ще стартираме с количества по-малки, отколкото са ни нужни, като идеята е до няколко години да достигнем половин милиард кубични метра. Пазарът на "Овергаз мрежи" в момента е около 300 млн. куб. метра годишно, така че ние искаме първо да удовлетворим това търсене плюс някакъв ръст. Към момента алтернатива за нас е вносът на газ и от двете посоки – север и юг.За да обезпечим тези доставки, се явихме на търг за разпределяне на капацитети, организирани от "Булгартрасгаз" на две входни точки на преносната мрежа и на 36 изходни точки, на които имаме клиенти. Ние все още нямаме подписан договор нито с "Булгартрансгаз", нито с "Булгаргаз", така че цялата информация на кои точки влизаме и излизаме и кои са ни доставчиците ще я предоставим на медиите, след като тези взаимоотношения се уредят.- Точно така. Конюнктурата в момента е такава, че ние не сме в състояние да осигурим конкурентна алтернатива. Няма смисъл да започваме доставка за нашите клиенти от други източници, защото или трябва да губим, или да продаваме на по-скъпа цена, което очевидно не искаме. В крайна сметка всеки, който не може да си намери друга алтернатива, отива при този, който може да удовлетвори това търсене. В случая това е общественият доставчик "Булгаргаз". Нямаме друг газ към момента, така че си поискахме от тях отново. Осъзнаваме, че това е неочакван ход за много хора на пазара, но когато има такива ситуации, човек трябва да търси пожарната.- Аз не бих използва термина "заобикаля". Ние никого не искаме да заобикаляме в крайна сметка. Ако някой има добавена стойност на пазара, той трябва да бъде използван.В писмото, с което поискахме прекратяване от 1 януари, ставаше въпрос, че ние определено считаме, че "Булгаргаз" има какво да подобри в своя договор. Ние считаме, че компанията може да ни предложи различни условия в качеството си на търговец. В този случай ние сами можем да си организираме преноса и няма нужда никой да се грижи за преноса ни през Румъния и България. Поради тази причина кандидатствахме за капацитети и очаквахме "Булгаргаз" да ни предложи някакъв проект на договор за определени обеми за доставка на газ по нерегулирани цени.- Има много варианти за подобряване на услугата, ако човек си вземе суровината и си организира сам преноса. Не мога да кажа поради какви причини не получихме отговор на тези предложения. Очевидно колегите от "Булгаргаз" не желаят да действат в качеството си на търговец.- Клиентите са различни, което означава, че някои от тях са в неравнопоставена позиция. "Овергаз мрежи" е поне 15% от пазара на "Булгаргаз" и сме най-бързо развиващият се сегмент в момента. Обикновено най-големите играчи в даден сегмент имат претенцията за някакво по-особено отношение. Сегашният договор на "Булгаргаз" e take it or leave it (в превод взимай или си тръгвай - бел. ред.), което за мен не е пазарно поведение.- Ние сме го започнали в момента, в който подписахме договор (в края на 2015 г. - бел. ред.). Още тогава заявихме, че не го харесваме, но го подписваме, защото няма къде да ходим.- Колкото и да искаме да водим преговори, като няма друга страна, която да е готова да преговаря, всичко остава в рамките на илюзията. Според мен този въпрос трябва да бъде решен по следния начин. Ние като газоразпределително предприятие доставяме газ на крайните си клиенти по силата от одобрени от КЕВР общи условия, които са подложени на обществено обсъждане. По този начин интересът на потребителите е под някаква форма защитен."Булгаргаз" обаче няма общи условия. Има един договор, който не е в правомощията на КЕВР. Ние сме писали поне 7-8 писма с молба да направим такава дискусия и да се приемат общи условия, но от регулатора казват, че по закон не им дават такива правомощия. В резултат условията в договора на "Булгаргаз" се определят от изпълнителния директор на компанията и могат да сложат в него каквото решат. Аз не отричам, че са правени някакви форми на договаряне, но няма пример за прието предложение, което ние сме правили. А тези предложения са близки до общите условия, които ние прилагаме на нашите клиенти.- С разликата в процедурата, по която те са одобрени. Ние сме дали по-голяма свобода на потребителите.- Вие наистина ли гледате на тази история като сериозна загриженост за цената и пазара.- 2 ст. на 1000 куб. метра, което е консумацията на едно домакинство за година. Ние сме готови да си платим тази разлика. Ние сме готови и сами да си запазим капацитет от Румъния и не е късно да го направим. Тук обаче има няколко много сериозни доказателства, че тази кампания беше едно услужливо вдигане на топката с цел да се накаже единственият непослушен. Аз само мога да предполагам, че на пазара се разхожда информация, че водим преговори с други доставчици и ще се положат всички усилия, за да бъдем възпрепятствани. Не очаквах тези усилия да се полагат точно от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). Част от нейните членове миналата година се възползваха от свободния пазар, като купуваха газ от нас при доста добри условия. Аз твърдя, че "Булгаргаз" е заявил целия капацитет, който му е необходим през Румъния за 2017 г., и мога да го докажа.- В последните години те решиха, че трябва да се разделят с всички инвестиции в дълготрайни активи извън Русия и този процес тече не само в "Овергаз". Поради тази причина мога да нарека това раздяла между партньори. При подобни раздели трябва да се уредят един куп други отношения, като част от тях са свързани с това, което двете компании са инвестирали в общото начинание. "Овергаз" е ползвала инвестиционен ресурс, предоставен от "Газпром", чието връщане е обезпечено 100%. Парите се намират на сигурно място, което е предназначено единствено за тази цел.По отношение стойността на акциите има известни разлики във вижданията на акционерите, но те вече са съвсем незначителни. Наистина е въпрос на малко време този въпрос да бъде решен.- Това е отдавна планирана операция и няма отношение към сделката с "Газпром". "Овергаз мрежи" има план за увеличаване на капиталовата си адекватност и в случая DDI Holding e решила да запише акции. Нали разбирате, че след като досега сме имали един механизъм за финансиране на компанията с цел развитие на газоразпределителната мрежа, сега променяме механизма и ролята на досегашната компания майка значително намалява.- Не, по никакъв начин.- Ние имаме действащ договор, няма какво да преговаряме. Просто искаме другата страна да го изпълнява. В доказателство на това в края на 2015 г. сме си направи заявките за цялата тази година. Надяваме се през 2017 г. да излезе решението на арбитражния съд в Париж, което заведохме по този казус.