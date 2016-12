Lloyds купува картовата компания MBNA от Bank of America

Антонио Хорта-Озорио, главен изпълнителен директор на Lloyds, смята, че с новата придобивка Lloyds ще запълни една от двете празнини на пазара

Финансовият директор на Lloyds Джордж Кълмър коментира, че от банката са свършили много работа за справяне с конкуренцията. Той посочи, че банката все още има по-малък дял на пазара, отколкото Barclaycard. "Въпреки това според последните анализи на финансовите регулатори пазарът на кредитни карти функционира добре", добави още той.

През изминалата година MBNA е отбелязала печалба от 166 млн. паунда. Общо новата придобивка на Lloyds се очаква да добавя по около 650 млн. паунда на година към приходите на групата и да има 17-процентова възвращаемост през 2019 г.



"Винаги сме смятали, че има два огромни сектора в потребителските финанси, в които има незапълнени дупки - кредитните карти и автомобилните финанси", коментира пред анализатори Антонио Хорта-Озорио, главен изпълнителен директор на Lloyds. Той каза още, че банката ще продължи да гледа за други потенциални придобивки и възможности в тези сектори, но за момента такива не се намират.

Сделката се случва малко преди държавната помощ за Lloyds да бъде напълно спряна и да бъдат подадени последните акции на банката на институционални инвеститори в началото на следващата година. Делът на правителството в момента е под 7%. Lloyds нямаше право на придобивания, след като през 2009 г. купи конкурента си HBOS и беше на ръба на финансовия колапс по време на финансовата криза. Именно тогава бяха приети мерките за държавно подпомагане на банката. След това тя беше преструктурирана и работи отново на печалба.

Британската банка Lloyds купува картовата компания MBNA, която досега беше част от Bank of America, съобщава Financial Times. Цената на сделката е 1.9 млрд. паунда, като това е първото придобиване на Lloyds, след като беше спасена с парите на данъкоплатците преди повече от седем години. Най-голямата банка във Великобритания по пазарна капитализация обяви, че очаква силни финансови резултати и сделката да бъде завършена в следващите шест месеца. MBNA ще бъде запазена като отделен бранд на Острова и няма да бъде преструктурирана.Компанията се вписва в желанието на Lloyds да разшири бизнеса си в сферата на потребителските кредити и лизинга. Банката се опитва да се справи с негативните ефекти на ниските лихви, които удрят предимно бизнеса й с ипотеки. Сделката ще увеличи дела на Lloyds на пазара с кредитни карти във Великобритания от 15 на 26% и така ще се доближи до лидера на пазара Barclaycard.Bak of America се отказа преди пет години от продажбата на бизнеса си с кредитни карти в Европа, след което спря операциите си в Ирландия и Испания. MBNA има 5 млн. клиенти и държи около 11% от пазара във Великобритания.