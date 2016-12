Календар на панаирите и изложенията през януари - март 2017

© "Интер Експо Център"

10 – 13.01 -Германия - Heimtextil - Международен панаир заПредставител на панаира в България - Интер експо център.- Domotex - Водещ световен панаир за. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България.20.01 - 2.01 –- International Green Week - Международна. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България.27 - 30.01 -Германия - Floradecora - Международен панаир заПредставител на панаира в България - Интер експо център.27 - 31.01 -Германия - Christmasworld - Международен панаир заи сезонни украси. Представител на панаира в България - Интер експо център.28 - 31.01 -Германия - Paperworld - Международен панаир заи канцеларски материали, Creativeworld - Международен панаир за творчески занаяти, артикули и аксесоари за всякакви хобита. Представител на панаира в България - Интер експо център..0.02 –Германия - JAGD & HUND - Международен панаир за. Организатор на българското участие - "Гео контакт" ООД – официален представител.1 - 6.02 –- International Toy Fair. Международен панаир за. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България7 - 9.02 -- Gulf Industry Fair - Международноизложение, организатор на българското участие и представител за България- Евро-арабски бизнес форум.8.02 - 10.02 -- Fruit Logistica - Международен панаир за маркетинг наи зеленчуци, ядки, гъби, подправки. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България.9 - 12.02- WIN Metal Working. Metal Working. Welding. Surface Treatment - Международен технологичен панаир зарязане, заваряване, обработка на повърхнини. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България.10 - 14.02 -Германия - Ambiente - Международен панаир за. Представител на панаира в България - Интер експо център.15 - 17.02 -- Inter Expo Center - Holiday & SPA Expo - Международна. Организатор - Prim Expo.16 - 19.02 –Sports & Leisure Trade ShowОрганизатор на българското участие -представител наROMEXPO SA.за България.16 – 19.03 –, Турция - WIN Automation - Международен технологичен панаир за. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България.– Международен панаир –- Международна селскостопанска изложба.- Специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство.- Международна изложба за лозарство и винарство; Фестивал на виното.- Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии.- Международна изложба за оборудване за хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти.- Изложба на висококачествени италиански храни и вина. "Апи България" - Международна изложба за22-26.02 -– Istanbul Stationary Office –Организатор на българското участие - "ВиаООДпредставител наTUYAP Fairs and Exhibition Organization за България.23-24.02 -, Inter Expo Center –и бизнес конференция Expand Your Horizons 2017.1 - 16.03 -за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД.Aqua-ThermAthensеждународно изложение за. Организатор на българското участие - "ВиаООДпредставител наTIF HELEXPO за България.2 - 10.03 -- МеждународноArchitecture + Construction Materials. Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК" ЕООД..03 –- Inter Expo Centerза Югоизточна Европаеждународно изложениеза. Организатор - "Виа" ООД..03 –- Inter Expo CenterSmart Cities -за Югоизточна Европаеждународно изложениеза. Организатор - "Виа" ООД..03 –- Inter Expo CenterSave the Planet - Управление наеждународно изложениеза. Организатор - "ВиаООД.13 - 16.03 -- BIG Show - Международноизложение. Организатор на българското участие - "Евро-арабски бизнес форум" - официален представител на изложението за България.14 - 18.03 -Германия – ISH - Международен панаир за, климатизация, вентилация и възобновяеми енергийни източници.Представител на панаира в България - Интер експо център.15 - 18.03 -, Inter Expo Center - Българскаседмица - Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, зелено строителство, енергийна ефективност.15 - 18.03 -, Inter Expo Center - Security Expo - Цялостни решения за. Организатори - Българската търговско-промишлена палата и Интер eкспо център.15 - 18.03 -, Inter Expo Center - BMW & Mini Expo - Сертифицирани употребявани18 - 20.03 –Food Expoеждународно изложение за. Организатор на българското участие - ВиаООДпредставител наForum SA за България.CeBIT - Световен панаир заОрганизатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България.23 - 26.03 –CONSTRUCT EXPOОрганизатор на българското участие -представител наROMEXPO SA.за България.23 - 26.03 –AMBIENT EXPOОрганизатор на българското участие -представител наROMEXPO SA.за България.23 - 26.03 –ROMTHERMОрганизатор на българското участие -представител наROMEXPO SA.за България.23 - 26.03 –ROMENVIROTECОрганизатор на българското участие -представител наROMEXPO SAза България.24 - 26.03 -, Inter Expo Center –- Всичко за бъдещите и настоящите родители28 - 31.03 –Германия -- Международно изложение за добив, дистрибуция и пречистване на. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България.29.03 - 2.04 -– Международен панаир - "" - международна изложба. Изложба на общините.29.03 - 02.04 -– Международен панаир - "" - Специализирана изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и аксесоари.30.03 - 02.04 -– Международен панаир – Шести европейски панаир на предприятия и кооперации от31.03 - 2.04 -– Международен панаир - "Италиански фестивал на" - Международно изложение за фризьорство, козметика, грим и парфюмерия.Информация за предстоящи панаири и изложения може да изпращате на predpriemach@capital.bg