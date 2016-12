"СофтСърв" разкрива 180 работни места

През 2015 г. компанията даде начало и на собствена академия в София.

© Георги Кожухаров

Андон Симеонов, генерален директор на "СофтСърв България"



Фотограф: Георги Кожухаров

Украинската "СофСърв България" ще инвестира 1.3 млн. лв. в разширение на бизнеса си. Софтуерната компания ще разкрие още 180 нови работни места, за което получи сертификат за инвеститор клас А от Министерството на икономиката в четвъртък.Основното направление, по което компанията ще разширява бизнеса си, е комплексен анализ при разработката на софтуер.Украинската SoftServe влезе на местния пазар през 2014 г., когато откри развоен център в София чрез местното дружество "СофтСърв България". Отначало компанията обяви амбициозни планове да расте с по 200 души годишно, които малко по-късно бяха силно свити. През 2015 г. компанията е имала 50 служители, показва справка в Търговския регистър, а генерираният оборот е 3.86 млн. лв. По данни, цитирани от ComputerWorld, към октомври тази година служителите са били 120.През 2015 г. компанията започна и собствена програма за обучение на кадри и само за пилотната година академията на "СофтСърв" беше завършена от около 50 души. Преди време в интервю за"Капитал" директорът на местното дружество Андон Симеонов каза, че от всяка завършила група се назначават между 40-60% от курсистите в зависимост от технологията. Академията има различни групи – по .NET, Java, C+, front end технологии и др. Първоначалният подбор за 2- или 4-месечните обучения има ситна цедка, обяснява още Симеонов, като за една група от по пет-шест души се явяват по около 70 кандидати.Компания майка SoftServe е най-голямата глобална IT компания с украински корени и специализира в разработването на софтуер и предоставянето на консултантски услуги. От 1993 г. разработчикът си сътрудничи с различни организации – от стартиращи до големи компании. На глобално ниво компанията има около 4 хил. служители и локации в Украйна, САЩ, Великобритания, Германия, Холандия, Полша и България. Развойните центрове са изцяло в Източна Европа.Портфолиото от продукти на SoftsServe се простира от Сloud, Security и UX дизайн до Big Analytics и Internet of Things, като включва пазари в сферата на здравеопазването, търговията на дребно и технологиите.