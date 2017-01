Пет технологични тенденции за 2017 г.

[Shutterstock]

Личните асистенти ще се борят за надмощиеТук влизат както "слушащите" системи като Google Assistant и Amazon Alexa, така и все повече чатботове. Технологиите стават по-добри и постепенно ще бъдат интегрирани с повече устройства - пример са колонките Google Home и Amazon Echo. Което пък ще подобри интерактивността и потребителското изживяване. Разговорните системи променят модела си: от такъв, при който хората се адаптират към компютрите, към такъв, където машината чува и се адаптира към желанията на човека. Тя ще може да предвижда нуждите му, което пък ще се прехвърли към други продукти като устройства в свързания дом и автомобил. Всеки от технологичните титани има различни цели и стратегии в разработката на такива асистенти, но в крайна сметка идеята е потребителят да е крайният печеливш от тях. През 2017 г. на пазара ще излязат нови лични асистенти, а сегашните ще стават все по-умни: Google вече отвори платформата си за външни разработчици. Samsung също подготвя собствен изкуствен интелект на име Viv, който трябва да бъде интегриран в следващия флагман на южнокорейския гигант.Киберсигурност от нов видГолемите корпоративни пробиви и политически кибераатаки като тази на Демократическата партия, както и интернет сривът в САЩ през октомври бяха болезнените технологични събития на годината. Това постави киберсигурността за поредeн път в центъра на вниманието като едно от най-важните технологични предизвикателства и за 2017 г. В проучване на списание Computerworld 47% от IT мениджърите в различни компании казват, че планират да увеличат драстично разходите си за защита от интернет атаки. Още 15% пък очакват това да бъде най-голямата им трудност като мениджъри догодина. Предвидените мерки включват както по-мощен софтуер, така и обучения на служителите, но също и наемане на повече специалисти в областта на киберсигурността. Което ще става все по-трудно, защото има огромен недостиг на такива експерти. Най-модерната тенденция в тази област е т.нар. адаптивна архитектура за сигурност, която макар да звучи сложно, означава гъвкава стратегия за защита на информацията в дадена организация. Бизнесите вече не са пасивни, а проактивни в изграждането на защитата си, защото на хоризонта винаги има нова заплаха. Тоест те трябва да предвидят откъде ще дойде следващата атака, а не да се опитват да изчистят последиците от такава. Това ще става именно чрез по-модерни технологични решения. Но най-слабата брънка в сигурността остават хората и именно там ще бъдат хвърлени много усилия в обучението на служителите.Доставките с дронове ще започнат през тази годинаПрез декември Amazon направи първата си доставка с дрон във Великобритания, като само за 13 минути достигна дома на потребителя. Walmart също планира да доставя с управляем летателен апарат и следващата година ще бъде повратна точка в индустрията. Все още има достатъчно неизвестни, най-вече по отношение на регулациите. От Amazon казват, че дроновете на компанията са изцяло автоматизирани и ще използват GPS за доставки на точния адрес, макар че в командния център професионален пилот ще следи постоянно за движението на апарата и ще може да го спре във всеки един момент. За да няма проблеми със самолетното движение, компаниите в сектора предлагат дроновете да могат да летят на височина до 150 м. В същото време компанията майка на Google - Alphabet, има амбиции да отвори онлайн marketplace платформа, през която клиентите могат да правят поръчки на храни, кафе и други стоки, които да бъдат доставяни с дрон. Вече се водят преговори с компании като Whole Foods, Domino’s и Starbucks за подобна услуга, която да започне през 2017 г. Alphabet получи разрешение от американските власти да тества доставки с дрон в определени райони.Ще стане ли компютърът нишово устройствоПреди няколко години изглеждаше, че таблетите ще изместят компютъра като предпочитаното устройство за работа и забавление. Прогнозите не се сбъднаха и лаптопът оцеля. Но PC доставките в световен мащаб продължават да намаляват и няма особени сигнали за евентуален бъдещ подем. Истината е, че много устройства замениха компютъра като основния начин за достъп до съдържание и интернет. В същото време споменатите лични асистенти и джаджи като Google Home изместват лаптопа като основен инструмент за уеб търсене. Компютърът остава основно средство за работа в компаниите и няма изглед това да се промени скоро. Но цикълът на смяна на машините се удължава все повече - от три до над пет години. Нищо не се е променяло особено в PC дизайна и употребата през последните години. Продажбите намаляват и иновации няма. Единственото спасение може да дойде от промяна във формата и приложението. На опитите дотук не се увенчаха с грандиозен успех. Което означава, че при все по-ограниченото използване от крайни потребители компютърът в един момент може да се превърне в нишово устройство.Все по-широкото навлизане на добавената реалност в бизнесаДобавената реалност (augmented reality) навлезе в масовото съзнание през изминалата година най-вече чрез успеха на играта Pokеmon GO. Но специалистите винаги са говорили за бъдещето на технологията не толкова като източник на забавления (макар че там възможностите също са много), а в бизнеса. Очакванията са, че през 2017 г. ще сме свидетели на много B2B приложения. Прилагането на добавената реалност в сектори като търговията може да промени пазаруването изоснови. В същото време целият производствен процес в дадена компания може да бъде ускорен и да стане по-прецизен чрез прилагането на технологията. Естествено, очакванията са всичко да не се случи изведнъж, а постепенно. Първите компании, които ще се доверят на тези иновации, ще са тези с много добре подготвен технологично персонал. Анализаторите очакват секторът да носи далеч повече приходи в бъдеще от побратимата си индустрия - виртуалната реалност (VR), като достигне 120 млрд. долара до 2020 г. (срещу 30 млрд. долара на VR).