Транспорт: С поглед към пазарите извън ЕС

Според превозвачи, ако ембаргото към Русия падне, веднага ще се усети увеличаването на маржовете при превозите Европа - Европа

© Мария Съботинова

Европейският пазар няма да бъде генератор на голям ръст, като очакванията са той да е между 0.5 и 1%.

Дейвид О'Брайън

Колкото по-непредвидимо е международното положение, толкова по-трудно се правят прогнози в транспорта. И през 2017 г. ръстовете и спадовете и пътят на камионите ще са в пряка връзка с политическите и търговските взаимоотношения между основните пазари.Според представители на автомобилния бранш през 2017 г. ще има няколко основни разнопосочни фактора, които ще се балансират един друг. Политическите теми, които интересуват превозвачите от чисто практична бизнес точка, са ембаргото срещу Русия, ситуацията в Турция, отношенията между нея и Русия и отварянето на Иран. Големите сделки, като тази за отдаването на концесия на летище София все така остават на трупчета и през новата 2017 г.Европейският пазар не предизвиква големи вълнения и очаквания за превозвачите, като според Христо Христов, собственик на "Дискордиа", там през следващата година може да се очаква много малък ръст, между половин и един процент, който едва ли ще има голям ефект върху превозвачите. Погледите им съответно са насочени към външните близки до Европейския съюз пазари, откъдето в зависимост от политическите процеси може да се очаква ръст.Някои мениджъри на автомобилни компании отчитат нежеланието да се продължи ембаргото към Русия, като падането му според бранша ще бъде един от положителните фактори през идната година за бизнеса. С налагането на търговските ограничения редица компании, които бяха ориентирани и возеха на руския пазар, се пренасочиха. Това са редица турски, полски, прибалтийски превозвачи, които след затварянето на търговските врати трябваше да пренасочат флотилиите си и това доведе до повишаване на празните камиони на Стария континент и съответно до падане на навлото. Според превозвачи, ако ембаргото падне дори и в средата на следващата година, веднага ще се усети увеличаването на маржовете при превозите Европа - Европа.Погледите са насочени и към Турция, където ако политическата обстановка, макар и нелиберална, се запази стабилна, това би се отразило положително на икономиката. Там през третото тримесечие на 2016 г. се е отчел спад заради опита за преврат и отлива на туристи вследствие на атентатите. Връщането им би се отразило веднага положително върху икономиката и съответно стокообмена. Подновяването на отношенията между Турция и Русия също е добър сигнал за българските превозвачи, като то води до известен отлив на турски превозвачи от европейския пазар.Иранският пазар също се следи с голям интерес от спедитори и превозвачи, като той може да е нов двигател. Въпросът остава как да се осъществяват самите превози - по море или през Турция.Други фактори ще влияят и през 2017 г. негативно на транспорта. Това е добре познатият проблем с липсата на международни шофьори, от която от няколко години се оплакват превозвачите. Недостигът им на практика пречи на бизнес развитието на компаниите, които дори и да успеят да спечелят нови договори с клиенти и товари, могат да се окажат в невъзможност да ги изпълнят заради непреодолимия шофьорски фактор. Въпреки добрите възнаграждения от по 3000 лв. на месец професията, която изисква дълги отсъствия от дома и се води една от рисковите в определена степен, се оказва неатрактивна или шофьорите предпочитат да работят за чужди автомобилни компании, където възнагражденията и социалните придобивки са по-добри. Според анкета, проведена от Съюза на международните превозвачи сред над 240 фирми, за 84% от тях проблемът с недостига на шофьорите за международни курсове е най-сериозният, дори след разрешителните режими в превозите и глобите.От известно време браншът повдига въпроса за връщането на държавната поръчка в специализираните училища за категория C, тъй като сега желаещите да се занимават с тази професия трябва да направят сериозна инвестиция, да натрупат стаж и да направят нова инвестиция, за да получат категория C + E на 21 години. Христо Христов дава за пример Полша, където от тази година са въвели в техникумите категория C, като са били стартирали над 20 паралелки.Другият фактор за превозвачите е цената на горивата, като ОПЕК, Русия и другите страни износителки вече постигнаха споразумение за свиване на добивите на петрол през 2017 г. с цел покачване на цената на горивата. Споразумението е първото за съвместни действия на ОПЕК и други страни след 2001 г. насам и първото от 70-те години, в което се включват производители на повече от половината петрол на пазара.В държавния сектор за поредна година една от най-важните сделки в транспорта ще бъде концесията на летище София, която остана на трупчета след подадената оставка на правителството на ГЕРБ. Срокът за подаване на оферти беше удължен до края на януари, официално заради обвиненията от страна на депутати от БСП в това, че летището ще бъде отдадено на турска фирма, което било пробив в националната сигурност. Така решението за отдаването на аерогарата на частна компания остава в ръцете на следващите управляващи. Процедурата за концесията на летище София е за 35 години и беше гласувана на Министерския съвет на 20 май 2016 г. Очакваната финансова полза за държавата за целия й 35-годишен период е 2.676 млрд. лв.Основната идея обаче е да има първоначално концесионно плащане от минимум 550 млн. лв. без ДДС, за да бъдат покрити задълженията на БДЖ. Сделката обаче е важно да бъде направена умно, за да не се стигне до отлив на авиокомпании, ако се наложи, заради сериозните изисквания към кандидатите да се коригират летищните такси, за което предупреди търговският директор на нискотарифната Ryanair. В момента столичното летище изживява истински бум на полетите заради мащабната програма на авиокомпанията, като през ноември има рекорден ръст на пътниците - 49% спрямо същия месец година по-рано. От началото на годината до края на ноември през столичното летище са преминали общо 4 508 538 пътници. На стария терминал 1, където кацат нискотарифните превозвачи, пътникопотокът е нараснал 2.5 пъти спрямо 2015 г., достигайки 257 хил. обслужени пътници за един месец, а през терминал 2 са преминали 174 хил. пътници, което е с 5% по-малко от предходната година.Друга концесия, която предстои в транспорта, е тази за намирането на оператор на интермодалния терминал в Пловдив. Концесията ще бъде за срок от 27 години, като операторът ще трябва да инвестира в оборудването на терминала поне 4.6 млн. лв. Офертите за него се подават до 12 януари. Това е първото подобно съоръжение в страната, като строителството му се състоя с пари по Оперативна програма "Транспорт". То е интересно за производители, спедитори и превозвачи, тъй като би трябвало да улесни комбинираните превози между железница и автомобилен транспорт, които отдавна са широко използвани в Европа.