IT индустрия - ръст с по-малко хора

"Напоследък сякаш и държавните институции "узряха" за тези промени. Например програми като "Професия програмист" вече са близо до реализация в горните класове на средните училища. В БАСКОМ работим и по други, доста по-мащабни проекти, които да променят цялостния модел на образование още от първи клас. Подобна е концепцията на проекта за прогресивно образование - първото такова училище беше открито в София през 2016 г., а броят им ще нараства постоянно през следващите години", коментира изпълнителният директор на "Луксофт България" Константин Конов.



Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос"

"Хора се привличат със собствени разработки"

През 2016 г. бизнесът ни стана толкова голям, че вече може да се раздели на отделни направления - продукти, поддръжка и услуги. Като компания вече отиваме към водещите компании на този пазар и лека-полека в посока Европа. Следваме плана си. Изминалата година беше много важна, защото 2015 г. беше много успешна и успяхме да запазим темпото, което е трудна задача в толкова бързо растяща компания. Беше и година на реструктуриране. Започнахме да правим много повече проекти и продукти, отколкото чист аутсорсинг.

На пазара като цяло, за да можеш да привличаш хора, през следващите години ще е ключово да правиш собствени решения. Така си по-интересен за потенциални служители. В Барометъра на БАСКОМ излезе, че пазарът е пораснал много малко тази година и са назначени едва 900 нови хора, което - ако си помисля, е около 15%, назначени от "Булпрос".

В края на 2016 г. очаквам около 70 - 80% ръст в оборота. По план през тази година ще пораснем по-малко.



Елена Маринова, президент на "Мусала софт"

"Ще запазим ръста си от 25% годишно"

2016 беше година на растеж на броя на служителите ни до около 400 и на оборота до около 19 млн. лв. Започваме да навлизаме в нови технологични ниши заедно с клиентите ни и като част от изследователските ни проекти. В края на 2016 г. направихме и първото неорганично разрастване с присъединяването на екипа на русенската компания "Върбанов софт" към "Мусала софт".

Очакваме ръст на приходите и през 2017 г. Фокусираме се върху големи дългосрочни клиенти, диверсификацията без разпиляване и спечелените нови лога в портфолиото ни през 2016 г. са основа, върху която с добра степен на увереност можем да твърдим, че ще имаме силна нова година.

Планираме да продължим пътя си към 1000 служители през 2020 г., търсим разрастване както в текущите си локации, така и в нови. Очакваме оборотите ни да продължат да растат с около 25% годишно. Ще се развиваме в настоящите си сфери – ИТ, телеком, финанси, правителствени организации. Ще добавим и нови индустрии – например в индустрия 4.0. Технологично ще сме най-вече в горещите интеграция в облака, интернет на нещата, големи данни и подпомогната интелигентност.



Диана Стефанова, изпълнителен директор на "VMware България"

"Ще продължим да инвестираме в офиса си в България"

През 2016 г. се фокусирахме върху софтуерно дефинирания център за управление на данни, разработването на решения за управление на мобилни устройства, данни и приложения. Продължихме и с развитието на Центъра за професионални софтуерни услуги за интеграция, автоматизация и персонализирани решения в София, както и върху генерирането на приходи от професионални услуги за VMware.

Вярваме, че 2017 г. ще бъде успешна за бизнеса на компанията в България и в световен мащаб. И през тази година ще продължим да работим по стратегии за изграждане на портфолио от продукти, решения и услуги, генериращи приходи от 1 млрд. долара за VMware. Планираме инвестиция и в развитието на целия офис в България, увеличаване на броя специалисти и разработвани продукти от инженерите в българския екип.



Николай Любчев, маркетинг мениджър в "Ментормейт България"

"Планираме втори развоен офис в България"

През 2016 г. добавихме нови клиенти към портфолиото си, разширихме офисите във Варна, Пловдив, открихме нов офис в Русе и преместихме офиса ни в София в модерна и самостоятелна сграда. Наехме 122 души и оборотът, който очакваме да реализираме за 2016 г., е около 35 млн. лева, а печалбата 5.5 млн. Основното предизвикателство, което се налагаше да преодоляваме постоянно, е намирането на точния баланс между проектите, по които работим, и количеството на хората, които са нужни за това. Прогнозираме повишаване на приходите с около 20% и наемане на около 100 нови колеги.

Наемането на нови хора в софтуерния бранш в България определено не е лесно начинание. Когато обаче предоставяш на талантливите хора среда, в която имат възможност да работят с други знаещи и можещи хора, когато инвестираш в развитието им и в създаването на автентична фирмена култура, това не се оказва толкова голям проблем.

През 2017 г. очакваме да продължим да се развиваме и разрастваме. Стъпваме на нови пазари и стартираме нови инициативи. В началото на 2017 г. отваряме търговски офис във втория по големина град в Швеция - Гьотеборг. Плановете ни включват експанзия и увеличаване на клиентската ни база в Скандинавия, Европа и САЩ. Освен това планираме и отварянето на още един развоен офис в България или региона.



Константин Конов, изпълнителен директор на "Луксофт България"

"Ще растем в аутомотив сектора"

Изминалата 2016 г. като цяло беше добра за "Луксофт България". Компанията продължи да расте, оборотът ни е около 12 млн. долара. Основните предизвикателства бяха свързани с нестабилността на бизнеса на някои от основните ни клиенти през 2016 г., което се отрази и на нашите проекти, но успяхме да компенсираме с растеж в други сфери и като цяло компанията продължи възходящото си развитие. Очакваме и планираме да запазим тенденциите за растеж и през тази година, най-вече в областта на аутомотив софтуера, който е сред глобалните приоритети на "Луксофт". Добре е, че в България има силни традиции в тази сфера, което определено помага за развитието на компанията ни в страната.

Към края на 2016 г. служителите в "Луксофт България" са 210. През годината броят им се увеличи с 20% спрямо предходната, а за 2017 г. планираме този ръст да стигне около 40%, т.е. да го удвоим.



Игор Правицa, търговски директор, "IBM България"

"През 2017 г. ще се фокусираме върху IoT"

През 2016 г. внедрявахме решения за индустрии като финансови услуги, търговия на дребно и др. Например в "Технополис" с помощта на IBM беше внедрено уникално решение, което подобрява ефективността на онлайн търговията със 70%. Подобно решение въведохме и в "Практикер".

В световен мащаб, но и в България наблюдаваме мащабни трансформации - по-голяма свързаност и мобилност, където бизнес решенията задължително трябва да се базират на факти и дълбок анализ на наличните данни. През новата година клиентите ще продължават да търсят все повече подобен род решения.

И през 2017 г. ключови направления ще са интернет на нещата, облачните технологии, анализът на огромни обеми от данни в реално време, бързо разработване, тестване и внедряване на нови приложения и услуги, като разчитат на най-високо ниво на ИТ сигурност.

Информационните технологии са сред най-динамичните сектори в страната и за поредна година отбеляза двуцифрен ръст на приходите. Тенденцията ще се запази и през тази година, макар и малко да се забави. Освен положителния тренд ще се запази и негативната тенденция на все по-малкия брой новоназначени. Очакванията са през 2016 г. оборотът в софтуерния сектор да достигне почти 2 млрд. лв., пораствайки с 13%, и то при само 5% увеличение на заетите.Продължаващото развитие на отрасъла се дължи основно на експортната ориентация на IT бизнеса. През 2015 г. почти 70% от приходите идват от продажба на продукти и услуги извън страната. През 2016 г. този дял е нараснал и ще премине границата на 1.5 млрд. лв.Основният проблем, който спъва още по-бързото развитие на сектора, е познатата липса на кадри, която според председателя на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) Стамен Кочков само се задълбочава. През 2015 г. в IT бизнеса са били заети 19 хил. души, като новонаетите са 1107. През 2016 г. броят на новите служители е още по-малък - 907.Освен краткосрочното последствие като невъзможност на IT компаниите да пораснат още по-бързо това води и до по-дълготрайни последици."Като следствие заплатите продължават да растат и прогнозите за 2016 г. сочат, че средното брутно възнаграждение на зает в софтуерната индустрия ще нарасне с 5% и ще достигне до 45 хил. лв. (бруто) на годишна база. Това, от една страна, води до забавен растеж на сектора, но, от друга, ще принуди компаниите да инвестират в подобрение на производствените процеси и в допълнително квалифициране на кадрите си с цел увеличаване на ефективността и производителността", коментира Стамен Кочков.И все пак 2016 г. е една идея по-добра от предходната. "Имаше известно успокояване на пазара откъм текучество и увеличение на заплатите", обясни Елена Маринова, президент на "Мусала софт".Въпреки препъникамъните IT бизнесът е оптимист - според БАСКОМ барометъра 70% от компаниите прогнозират увеличение на приходите в края на 2016 г., а едва 7% са на мнение, че ще има спадове.За новата година секторът очаква ръстът да продължи. Това се дължи и на факта, че компаниите все повече се фокусират и специализират както в разработка на собствени продукти, така и към различни индустрии като автомобилна, интернет на нещата и големи данни.