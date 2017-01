Стартъп състезанието Get In The Ring набира участници

Победителят на местно ниво заминаваѝ директно за глобалното състезание в Сингапур, което ще се проведе на 17 май

За осми пореден път международното състезание Get In The Ring ще събере интересни стартиращи компании от цял свят. Тази година финалът на национално ниво ще се проведе на 10 февруари в София. Апликационната форма може да бъде попълнена на сайта на събитието до 5 февруари. До съревнованието ще бъдат допускани стартъпи "лека категория", т.е. такива с оценка до 500 хил. евро, обясни Николай Мавроматис от Българската асоциация на бизнес ангелите, която стои зад тазгодишното издание на Get In The Ring. През последните няколко години състезанието беше организирано от предприемаческата мрежа ABLE.Тази година за разлика от предходните издания на Get in The Ring ще има финал на национално ниво, след който победителят заминава директно за глобалния финал в Сингапур на 17 май. Там той ще се състезава за одобрението на международното жури и инвеститори. Досега първо се избираше победител на национално ниво, а после такъв за Централна и Източна Европа, който да представи региона на глобалния финал.Изискването към кандидатите е техният бизнес да е иновативен и с потенциал да стане глобален. "Пресяването ще върви успоредно с попълването на апликациите. Очакване тази година да има между 50 и 70 кандидатури", обясни Мавроматис. От тях на финала в традиционните за формата дуели един срещу друг ще се изправят шест екипа, само един от които ще бъде избран за национален финалист. Журито, чийто конкретен състав ще бъде уточнен до края на тази седмица, ще се състои от поне петима членове, каза Мавроматис. Те най-вероятно ще са представители на местните инвестиционни фондове.Get in the Ring изправя стартиращите компании в идейна битка, тъй като те представят бизнеса си на алтернативен боксов ринг пред жури от инвеститори. Традиционният формат е пет рунда от по 30 секунди. След кратко интро всеки от състезателите получава по 30 секунди, за да представи екипа, идеята, постиженията на компанията досега, бизнес модела и пазарите си. Последният рунд е свободен стил, където компаниите могат да помислят за креативен начин да завършат презентацията си.Целта на състезанието е да свърже хората с интересни идеи с инвеститорите, разполагащи с капитал и ценни бизнес контакти. Идеята на надпреварата е да постави на международен подиум иновативни стартиращи компании и да спомогне те да изградят ценни връзки с инвеститори, както и да се представят на нови пазари пред потенциални клиенти.Целта на Get In The Ring - на национално и на глобално ниво, е да подкрепя стартиращи компании, като ги свързва с инвеститори и бизнес лидери. От 2012 г. в състезанието вземат участие екипи от все повече страни, като в момента те са вече над 80. Покрай състезанието има и различни други инициативи - повече от 130 събития всяка година и мрежа от 10 хил. стартиращи бизнеси.В България състезанието се провежда през 2013 г., когато победители стават компаниите HutGrip и Jumpido. През 2014 г. само за България са получени над 60 кандидатури, от които най-добрите 8 се класират за националния финал. Победител става стартиращата компания Stepsss, която разработва иновативни стелки за бегачи. През ноември 2015 г. отново в България се проведе и регионалният финал за Източна Европа, който събира най-добрите 12 стартъпа от региона. Победител и представител за региона на международния финал в Холандия тогава е молдовският стартъп ChooChooBabyCarriers. Миналата година победител стана ClaimCompass, която специализира в правна помощ за издействане на обезщетения при закъснели и отменени полети.