Шестима финалисти ще се борят за наградите на "Иновация в действие"

Началото на третото издание на конкурса беше дадено през април 2016 г. Инициатор е ръководената от Спирос Номикос (вляво) "Солвей Соди", а основен партньор е "Аурубис България" с изпълнителен директор Тим Курт (вторият отдясно)

© Анелия Николова

Шестима младежи ще се състезават на финала в конкурса на академия "Иновация в действие", който се организира за трети път от производителя на калцинирана сода "Солвей Соди". Инициативата е насочена към студенти и млади професионалисти, а целта е да им помогне да развият идеите си в работещи и устойчиви бизнес проекти чрез организирането на специални работилници. Над 100 души са преминали през академията през миналата година. Победителите ще станат ясни в края на януари и ще получат образователни награди.В третото издание на инициативата, което започна през април 2016 г. и към което като основен партньор се присъедини производителят на мед "Аурубис България", като приоритетни теми бяха определени социалните и технологичните иновации за ефикасно използване на ресурсите, здравословния живот и безопасността. В академията са участвали над 210 души от България и чужбина, а от тях 105 са били избрани да се включат в сесиите в София и Варна или онлайн. По време на сесиите те се запознават с принципите на иновациите, с процеса на създаване и управление на проекти и как те да бъдат финансово самостоятелни и устойчиви. Участниците също така разработват своите проекти, с които кандидатстват в конкурса за наградите. От тях в късия списък са били селектирани 20 проекта, а шест от тях са достигнали до последния етап.Избраните шестима финалисти са българи от София, Варна и Залцбург, казаха от маркетинговата група HAVAS, която е партньор по проекта. Софийските кандидати включват Никола Танев, който предлага устройство към зимното оборудване за придвижване в заснежени райони, Катерина Ценкуловска с проекта й за образователна пъзел стая, Христина Христова с идеята за социална мрежа за земеделски производители в защита на пчелите и Даниела Попова с програмата си за личностно развитие на деца в риск чрез рециклиране на рекламни материали. Злати Вълчев от Варна има идея за рециклиране на пластмасови отпадъци и включването им в процеса на 3D принтирането, а проектът на Ирина Петрова от Залцбург е за приложение-игра за напътствие и мотивация за здравословен начин на живот.Победителите ще станат ясни в края на януари, когато ще бъдат оценени от експертно жури от представители на бизнеса. Авторите на трите най-добри проекта ще получат образователни награди. Първото място носи участие в едноседмична лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел. Втората награда е магистратура по иновации, предприемачество и финанси във Висшето училище по застраховане и финанси, а третото място осигурява курс по иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute.