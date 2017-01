Седмични новини за ритейл

© Надежда Чипева

Рубриката е подготвена от екипа на "Регал" (regal.bg). Вашите новини от сектора очакваме на e-mail: editors@regal.bgВ последните дни на 2016 г. в Комисията за защита на конкуренцията беше подадено уведомление, според което досегашният собственик на The Mall – "АП Ритейл I", ще излезе от търговския проект, а купувачът е инвестиционната група New Europe Property Investments (NEPI) чрез българското си дружество "София къмършъл сентър".Според източници на "Капитал" сделката е пакетна – търговският център ще бъде придобит за 160 млн. евро, а бъдещият собственик ще плати и 20 млн. евро за хипермаркета на Carrefour в търговския център, който Уникредит Булбанк купи през май миналата година на цена между 16 и 17 млн. еврo. Договарянето за мола идва след предложение от активната страна – стремящата се към експанзия инвестиционна компания NEPI. От групата са се свързали с "Уникредит" и мажоритарният собственик на мола – гръцкия фонд за недвижими имоти Assos Capital (собственик на 85% от капитала), и са предложили оферта.Миналата година The Mall претърпя малка индиректна промяна в собствеността покрай сделка за миноритарния му акционер – базираното в Лондон дружество на гръцката National Bank of Greece (NBG) за инвестиции в дялов и рисков капитал NBGI Private Equity (което държи 15% в мола), беше придобито заедно с портфолиото му от германската Deutsche Bank и американската Goldman Sachs.По баланс към края на 2015 г. целият имот – земя, сграда и други активи на The Mall, е оценен от външен експерт на 348.2 млн. лв. Според експертите доходността на търговските площи към 2015 г. е 8%.Кандидат-купувачът –New Europe Property Investments, e инвестиционна група в Централна и Източна Европа с фокус върху търговски имоти в региона. Основните акционери са частни и държавни фондове от Южна Африка. Независим председател на борда на директорите е Дан Паскариу, който е член на надзорния съвет на UniCredit Group - Румъния.В индустриалните лютеници има неприемливо големите количества захар, показва сравнителен тест, проведен от "Активни потребители", на 12 индустриални продукта и 3 домашни. При половината изследвани марки измереното количество въглехидрати се разминава с повече от 20% от обявеното на етикетите. Най-голямо е разминаването при лютеницата "Идеал", максимумът (21.3%) е измерен при рекламирания като детски продукт на "Олинеза".Най-високата измерена стойност на прости захари е 15.9% при продукт на "Олинеза". Най-много картофено и/или царевично нишесте е добавено в продуктите на "Идеал" (5.4%) и "Малечко" (5.2%) – детската марка на "Консервинвест", отчита проучването.Във всички изследвани продукти е вложено слънчогледово олио, а не"индустриално" масло от рапица. Производителите не заместват доматите и чушките с пюре от тикви и картофи. В подложените на тестване индустриалните лютеници не са открити синтетични оцветители.Проверката откри олеамид – амидно производно на мастна киселина, съдържаща се в зехтина, в продукт на "Идеал продукт" - Перущица. От Агенцията по безопасност на храните уточниха, че олеамидът не фигурира в списъка на наркотичните вещества.В средата на годината ще започне процедурата по регистрацията на българското лекарство за отказване от тютюнопушене "Табекс" за продажби в САЩ. Това ще стане, след като американската Oncogenex се слее с дружеството, което държи правата за търговия с лекарството. Купувачът планира още след разрешаването на сделката от Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC), което се очаква да стане в средата на 2017 г., да започне регистрацията на лекарството в Американската администрация за храните и лекарствата."Софарма" продаде 75% от дяловете си в Extab Corporation, която държеше правата за продажба на медикамента в САЩ, Мексико, Великобритания, Китай и Австралия през 2015 г. и си остави миноритарен дял в компанията. Българската фирма продължава да държи правата за разпространение на лекарството си в Европа, Русия и на останалите си традиционни пазари. В момента пушачите в САЩ имат само три варианта за терапия, но и трите са значително по-скъпи и с множество странични ефекти. За да бъде регистрирано за продажби, лекарството трябва да мине през тежка процедура на регистрация и най-строгият лекарствен регулатор в света – FDA, да признае резултатите от клиничните проучвания, които вероятно ще се проведат и в САЩ.Групата Samsung обяви, че очаква най-добрите си тримесечни резултати през последните три години. Финансовите щети от скандала с телефоните Galaxy Note 7 са компенсирани от все по-силния бизнес с процесори и дисплеи. Приходите от тях са се увеличили с 50%през последното тримесечие на годишна база.Samsung е най-големият производител на чипове и смартфони в света. Очакванията на ръководството за последното тримесечие на фискалната година са, че печалбата ще е 9.2 трлн. корейски вона, или 7.8 млрд. долара. Това би бил най-високият резултат на компанията от третото тримесечие на 2013 г. насам и близо 50% по-висок от същия период на предходната година.Приходите на Samsung са отбелязали лек спад с 0.6% до 53 трлн. вона. От скандала с Galaxy Note 7 насам акциите й са поскъпнали с 23%, а за последната календарна година скокът е 57%."Kaufland България" пусна нова услуга за своите клиенти. В магазина на веригата в столичния квартал "Младост" е инсталирана специална машина, която приема всички български монети в обращение и издава бележка за стойността им, без да удържа допълнителни такси. Срещу тази бележка на гише "Информация" в търговския обект клиентът получава ваучер за пазаруване на същата стойност, който е валиден за всички магазини на веригата в страната и важи 5 години. Веригата не удържа комисиона, а автоматът не поставя изисквания за стойността на монетите – не е нужно да са четно или кръгло число например.Услугата се предлага за пръв път в магазините на веригата в страната, които са 56. Ако има интерес, монтирането на машини за монети ще продължи и в други обекти на "Кауфланд", уточниха от компанията.Размяната на монети срещу банкноти се извършва в БНБ и в търговските банки, но при определени условия. Когато уедряването става в БНБ, то е безплатно, ако сумата на монетите е до 100 лева. За суми над 100 лв. се заплаща такса от 1.3%, ако монетите са разделени по купюри, или 1.4%, ако не са. В търговските банки таксата за тази услуга започва от 2%.