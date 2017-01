Проект за опазване на пчелите е победител в "Иновация в действие"

Победителката Христина Христова ще участва в лятната програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел



Шестима младежи достигнаха до финала тази година



Проекти финалисти



"Социална мрежа за земеделски производители" на Христина Христова

Идеята на Христина е за създаването на платформа, чрез която земеделците онлайн ще информират пчеларите, когато предприемат пръскане на културите. Тя предлага решение на глобалния проблем, свързан с измирането на пчелите в следствие на използването на пестициди. Проектът може да бъде приложен и в други страни. Идеята стъпва на това, че земеделците са законово ангажирани да спазват определени правила. Предлага се лесно решение с възможност за контрол и прозрачност.



"Трифтшоп ателие" на Даниела Петрова

Това е социално предприятие за ръчно изработени продукти като чанти, калъфи за телефони и таблети и др. В него ще бъдат ангажирани младежи от рискови групи между 18 и 29 г. Те се включват за 2 години в програма за личностно и професионално развитие. Материалите, с които се работи в ателието, са винили, които са използвани в областта на рекламата. Проектът е обществено значим, защото едновременно помага на младежи в риск, като оползотворява продукти, които биха били остатъчен материал.



"Образователна пъзел-стая" на Катерина Ценкуловска

Идеята на Катерина е разработена като резултат от нейните наблюдения за занижено качество на образованието в училищна възраст, което се обяснява за липсата на интерес и атрактивност на поднесения материал. Решението е създаване на образователни пъзел-стаи, които ще се управляват от студенти. В стаите ще има въпроси, свързани с учебния материал – правилното им разрешаване ще доведе до изхода от стаята. Очакваният резултат е иновативно поднасяне на учебния материал и по-голям интерес от страна на учениците.



"Мотивация за физическа активност" на Ирина Петрова

Идеята представлява разработване на мобилно приложение за здравословен начин на живот. Ирина обяснява нуждата от такова решение с липсата у съвременното поколение на време за движение и грижа за здравето. Под формата на игра проектът ще мотивира, напътства, предизвиква, подкрепя и награждава положения труд върху себе си в посока здравословен и активен живот. Едновременно с това платформата ще позволи обявяването на постиженията и ще свързва хора с еднакви интереси и фирми с подходящи клиенти.



"Снежна ракета" на Никола Танев

Проектът предлага създаването на иновативно портативно устройство, което се закача за ски или сноуборд, като така задейства автономно движение по пътища, покрити със сняг. Устройството е много подходящо за употреба в зимни курорти и региони със силни снеговалежи и елиминира необходимостта да се кара кола по заснежени пътища през зимата. Добавената му стойност е в това, че се редуцират разходите за гориво, както и вредните емисии от автомобили. Устройството е комбинация от последно поколение електрически мотори, батерии и софтуер.



"Рециклиране на продукти и включването им в процеса на 3D принтиране" на Злати Вълчев

Идеята на Злати е да използва рециклируеми пластмасови отпадъци за 3D принтиране. Процесът е на три етапа. Първият е да се ангажират хора с еко-мислене от Варна (където е базиран проектът) да допринасят към проекта като предоставят пластмасови отпадъци. Студиото на Злати се ангажира да трансформира боклука в суров материал за 3D принтиране. Накрая студиото предоставя услугата на клиенти, както и доставя суров материал за други организации, които извършват същата услуга.

Спирос Номикос, изпълнителен директор на "Солвей Соди": Младите хора в България са предприемчиви



Става ли инициативата ви все по-популярна, доволни ли сте от резултатите в този кръг?

- Имахме около 250 кандидати тази година, доста повече от миналата година, а броят на участниците в обучението почти се удвои. За първи път тази година имахме около 30 души, които участваха изцяло онлайн, а единият от финалистите също кандидатства онлайн. Това е хубаво, защото трябва да сме дигитални. Така много повече млади хора от различни градове и държави имат достъп до инициативата.



Защо "Солвей Соди" избра точно такъв тип инициатива?

- В Solvay иновацията е в ДНК-то ни. Нашата компания съществува от 153 години, главно благодарение на иновациите. Основателят й Ернст Солвей е бил новатор, предприемчив, но и много социално ориентиран човек. Той е създал една от първите мултинационални компании в света, заводи на много места в Европа и винаги, от самото начало, се е грижил пряко за общността, за служителите си – правил е училища, къщи за работниците в близост до заводите, също и университет в Брюксел, който и до днес съществува. Разбира се, това е било в интерес на компанията, но усилието е било двупосочно – осигурявал е работа и добър житейски стандарт за служителите си. Това се е запазило като част от социалната ни корпоративна култура.



В България много хора се занимават с иновации и предприемачество. Според мен причината за това е, че когато младите хора завършат обучението си, някои от тях напускат страната, други започват работа, добра или не, трети се опитват да създадат нещо, да направят нещо за себе си, тъй като нямат какво да губят.



Има ли някаква тенденция в проектите, които младите хора предлагат от 2012 г. насам?

- Повечето от проектите са социални, целят да направят нещо добро за обществото, каквото е и мотото на инициативата "Направи света по-добър". Има всякакви идеи, някои звучат като мечти, но са хубави. Но за нас това не е най-важното. Най-важното е тези млади хора да се научат как да реализират иновативните си идеи – да направят бизнес план, да финансират проектите си и т.н. И когато се появи правилната идея, да знаят как да я изпълнят успешно. Вижте победителката тази година – Христина Христова, и нейния проект, свързан с измирането на пчелите, което е световен проблем. Въпреки добрата воля на институциите да има комуникация между земеделците и пчеларите, тази комуникация не е ефикасна. Част от решението на големия проблем е земеделците да предупреждават пчеларите, когато пръскат. Христина се опитва да намери начин да подобри връзката чрез създаването на социална платформа за комуникация между заинтересованите страни, в която да се ангажират всички участници в процеса - хора от различни региони на страната, местните власти, за да се разшири мрежата. Този проект съответства напълно на замисъла на "Иновация в действие".

Тим Курт, изпълнителен директор на "Аурубис България": Шестте проекта могат да станат бизнес начинания



Това беше първото ви участие в инициативата. Доволни ли сте и защо се присъединихте?

- Обсъждахме със "Солвей Соди" и с г-н Номикос инициативата и стигнахме до извода, че тя трябва да се постави на повече опори, да се включат повече компании. И днес смятаме, че идеята е била добра, инициативата е много смислена. Не мога да направя сравнение между финалистите от тази година и от предните години, но това, което виждам, е, че без съмнение качеството е много високо. Шестимата финалисти представиха проектите си на много високо ниво. Не само като презентационни умения, а и това, че те наистина са наясно с проектите си и са обмислили детайлите. Естествено, журито зададе и някои критични въпроси, поиска по-подробна информация, но всички те бяха много добре подготвени. Въобще бях много приятно изненадан и се радвам, че се присъединихме към инициативата.



Г-н Номикос спомена, че всички проекти имат много силна социална ориентираност. Смятате ли, че освен това имат и здрава бизнес основа и могат да се превърнат в бизнес начинания?

- Вярвам, че всичките шестима финалисти имат потенциал. Със сигурност някои от проектите трябва да се адаптират и вероятно да се прецизира посоката им. Други са много по-зрели и им трябва само последно изчистване и малка подкрепа, за да тръгнат. Проектът на победителката например – там няма нужда от сложни технологии, необходимо е само сътрудничество между фермерите, пчеларите и кметовете, за да се постигнат добри резултати. Това е само един пример, че някои от идеите са много близо до реалното си приложение. Също и класираният на второ място проект, който обединява използването на отпадни материали с ангажирането на хора от малцинствата. Това са два елемента от обществото, които могат да бъдат обединени и развити в интересен бизнес. Този проект също е много близо до пазарна реализация.



Тоест, смятате да се включите в инициативата и следващата година?

- Да. Убеден съм, че сме се присъединили към правилната инициатива, която ни дава възможност са създадем нещо значимо заедно със "Солвей" и дори да привлечем и други компании.

Академията "Иновация в действие" се провежда от 2012 г. под надслов "Направи света по-добър". В нея участват млади хора, които са студенти или са завършили последните пет години. Избраните кандидати преминават през обучение, което се провежда под формата на работилници в София и Варна и онлайн сесии. Академията има конкурсен характер, като се оценяват устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и социално развитие на нашето общество.