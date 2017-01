Да купиш германска фирма за 11 млн. евро

Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос"

Обектът на сделката GBS

Group Business Software е германски доставчик на решения за информационна сигурност и услуги в областта на управлението на работни процеси. Продуктите ѝ осигуряват криптирана връзка в различни комуникационни приложения и такива за управление на бизнес процеси. Компанията работи с платформите на Microsoft и IBM. С екип от 120 души в шест офиса, GBS разработва продукти за около 5 хил. клиенти основно от финансовия сектор в Европа, Северна Америка и Азия. Сред тях са около 30% от компаниите във Fortune 500. Офисите ѝ са в Карлсруе, където е и централата, Лайпциг, Падерборн, Фулда, Манчестър и Торонто. По последните налични данни в германския търговски регистър за 2014 г. компанията има оборот от 13 млн. евро.

Когато става дума за сделка между германска и българска компания, (почти) винаги чуждото дружество е купувач. Логично, защото германската икономика е много по-голяма и технологично развита. Но има изключения, и точно обратното прави българската IT компания "Булпрос". В началото на годината тя придоби германския разработчик в областта на информационната сигурност Group Business Software в сделка за почти 11 млн. евро. И това дори не е първата германска компания, където "Булпрос" има участие - преди година тя дебютира с покупка на дял в Innotec Marketing.Така едно от най-бързо растящите IT дружества в страната добавя нови продукти и пазари, подпомагана от фондовете си инвеститори и банково финансиране. И се цели в оборот от 100 млн. лв. тази година, т.е. да стане технологичната компания с най-високи приходи в страната.С базираната в Карлсруе GBS българската група ще получи и достъп до нови клиенти като Deutsche Bank и McKensey. Ще затвърди и присъствието си на германския пазар, който носи 70% от бизнеса на "Булпрос"."Без инвестиции няма възвращаемост", обяснява сделката съоснователят и изпълнителен директор на компанията Ивайло Славов. И допълва, че всяка стъпка в бизнеса трябва да се предприема смело.При основаването си преди седем години "Булпрос" е малка аутсорсинг компания. Днес е цяла група с три дивизии - продукти, услуги и изнесени бизнес процеси. Развива се в три основни фокуса: облачни инфраструктури, дигитална трансформация и сигурност. В първите две области "Булпрос" има натрупана експертиза и екипи, но в третата доскоро са едва няколко души. По тази причина доскорошният ѝ клиент Group Business Software (GBS) се оказва добро допълнение към портфолиото, защото разработва именно системи за подсигуряване на комуникацията. Сегментът е важен за корпорациите по света и е част от дигиталната трансформация на бизнеса, обяснява Славов.Така в края на 2016 г. "Булпрос" прави стъпката с покупка на германска компания. "GBS полага основата на бизнеса ни с информационна сигурност. Така се запълва идеята ни за собствени продукти, както и последната област в портфолиото ни", обясни Ивайло Славов.Сделката е за 11 млн. евро и с нея "Булпрос" добавя 120-те специалисти на GBS и шест офиса в Германия, Великобритания и Канада към мрежата си. От сумата по придобиването 7.65 млн. евро са заем от Уникредит Булбанк, а останалото доплаща компанията. "Сделката нямаше да е възможна без партньорите ни от Уникредит, BlackPeak Capital и NEVEQ", коментира Славов. Двата фонда заедно с германски частен инвеститор вложиха общо 3.5 млн. евро в компанията му през последните две години.Консултанти по сделката са KPMG и една от големите адвокатски кантори в Германия - Gleiss Lutz. "Никоя от инвестициите, които сме правили, не е на сляпо. Винаги имаме поглед над работата на компаниите, преди да придобиваме", обясни изпълнителният директор.Основана от петима души през 2010 г., "Булпрос" е сред най-успешните IT бизнеси в България. От създаването си разработчикът удвоява бизнеса си всяка година и колкото и да е странно, все още няма индикации за забавяне. "Тази сделка ни гарантира и следващото удвояване на бизнеса", категоричен е Ивайло Славов. За 2016 г. Компанията има 38 млн. лв. оборот на групово ниво, към които се добавят още 12 млн. лв. приход от участието в германската Innotec Marketing. Така планът за удвояване означава преминаване достигане на психологическото ниво от 100 млн. лв. За сравнение в последното секторно подреждане на софтуерните компании в страната, което е по приходи от 2015 г., начело е "Телерик" с малко над 70 млн. лв., следвана от "ВиЕмУеър България" и "САП Лабс" с по 60 млн. лв.С новата компания в групата "Булпрос" вече има около 950 служители. Големите ръстове обаче носят и предизвикателство - с интеграцията на продуктите, както и на екипите. Служителите на "Булпрос" в момента са разпръснати между повече от десет офиса на два континента (виж карето) и няколко тематични направления. "Предстои ни да обединим мениджмънта и екипите ни в Германия", обяснява Славов. Досега "Булпрос" имаше малък екип от 15 служители във Франкфурт. "Да интегрираме екипите и фирмената си култура през следващите години при тези темпове ще става трудно", смята мениджърът.