Седмични новини за ритейл

Amazon ще се насочи към пазара за части на автомобили. Компанията е сключила договори с няколко от най-големите доставчици на авточасти в САЩ, които ще могат да продават своите продукти директно. Така Amazon ще се превърне в конкуренция на традиционните вериги за авточасти като Autozone и O'Reilly.В последните години пазарът на авточасти се развива с бързи темпове. Много от продажбите стават именно онлайн. Досега обаче Amazon нямаше конкретна сделка с производителите и повечето части, които се продаваха, бяха вече използвани. Според Grand View Research през 2015 г. пазарът е възлизал на 68 млрд. долара. Според информация на Financial Times от миналата година, въпреки че продажбите на нови авточасти са нараснали с едва 1%, вторичният пазар е отбелязал скок от 7%. Една от причините са остаряващите коли в САЩ, които стават все повече и това води до повишено търсене на вторичния пазар. В същото време сделките през интернет са се увеличили с 16% и стойността им достига 7.4 млрд. долара. Първите две места се държат очаквано от Amazon и eBay, сочат данните на Hedges & Company. Amazon ще се опита да се съревновава с традиционните търговци на авточасти и вероятно конкуренцията ще е успешна. С новите договори компанията се очаква да предложи по-удобна доставка и по-ниски цени. В момента някои части, като акумулатори например, се продават в Amazon на цена с 25% по-ниска, отколкото при традиционните търговци. Голяма роля играе и срокът на доставката, тъй като Amazon може да ги направи още същия ден в 40 големи града в САЩ.Анализатори на пазара смятат, че навлизането в бизнеса с нови авточасти може да е стъпка напред към продажбата на автомобили онлайн през Amazon. В края на миналата година компанията започна да продава на сайта си ограничен брой модели коли в Италия.Германо-българската индустриално-търговска камара награди за 13-ти път фирми, допринесли за развитието на икономическите отношения между двете страни през 2016 г. "Kауфланд България" спечели наградата в категория "Иновации". Веригата беше отличена за новаторския си подход в изграждането на своите магазини и по-специално за иновативната система за енергийно ефективно отопление и охлаждане. Системата използва за отопление в хипермаркетите отпадната топлина от хладилната инсталация през зимата и излишния студ за охлаждане през топлите месеци. Резултатът е намаляване на емисиите от въглероден диоксид и чувствително понижено шумово замърсяване."Билла България" спечели отличието в категорията "Корпоративна социална отговорност".С кампанията "Градините на "Билла" веригата поощрява националното производство на плодове и зеленчуци. През 2016 г. в рамките на кампанията "За повече деца в България" заедно с фондация "Искам бебе" дружеството е подпомогнало за инвитро процедури 6 двойки. Веригата е инициатор и на кампанията "Ние обичаме България", която събра на 66 хил. лв. за реставрацията на лъва на паметника "Шипка".Потреблението на интернет и умни устройства ще се увеличава, но през 2017 г. продажбите на таблети в световен план ще намалеят до под 165 млн. броя, което представлява спад от 10% спрямо 2016. Това прогнозира консултантската компания Deloitte.Пикът на тази технология отминава и е съвсем възможно да бъде заместена с все по-функционалните смартфони и много по-леките лаптопи. Едни от най-верните потребители на таблети са децата, но, ставайки тийнейджъри, те отново се насочват към други мобилни устройства. При проучване сред американските потребители за технологичните устройства, които ценят най-много, 76% от анкетираните поставят на първо място смартфоните си, следвани от лаптопите и дори настолните компютри. Най-малка значимост отдават на таблетите.През 2016 на музикалния пазар се възроди силният интерес към винилите. Според Deloitte приходите от продажбата им в глобален план може за пръв път да достигнат близо 1 млрд. долара, или между 15% и 18% от приходите на цялата музикалната индустрия с физически носители. На някои големи международни пазари модните ритейлъри, веригите магазини и супермаркети се превръщат в основни доставчици на винили. Сред тях са Whole Foods, Target, Tesco и Sainsbury’s.eBay отчете 3.1% ръст на приходите за четвъртото тримесечие, показвайки знаци за подобрение в традиционния бизнес на компанията, съобщава Reuters. Компанията обяви, че брутният ѝ обем стоки, или общата стойност на всички стоки, продавани в нейните сайтове, е нараснал с 2.2% до 22.34 млрд. долара за периода. EBay, която някога беше синоним на онлайн търговете, възражда своята платформа, за да може да се конкурира по-добре с Amazon, най-големия онлайн търговец на дребно в света, както и с физическите магазини. Това означава промяна към продажби на фиксирани цени и страници за предлагане на стоки, които са по-лесни за ориентиране на потребителите, отколкото множеството обяви на търговци, които могат да се генерират за отделен продукт. Компанията прогнозира, че приходите ѝ ще нараснат до 9.5 млрд. долара през 2017 г., докато анализаторите очакват сумата да достигне 9.36 млрд. долара.Продажбите на нови товарни автомобили и автобуси в страните от ЕС за миналата година са скочили с 11.6% до 2 324 371 броя, съобщиха от Асоциацията на европейските производители на автомобили (АСЕА). От големите пазари най-добре се представя Италия с ръст от почти 50%.България присъства в класацията само при най-леките модели с обща маса до 3.5 тона, като отчита 4890 продажби за година и повишаване на търсенето със 7.4%. Това е и сегментът, в който се отчитат най-много сделки в страните от ЕС - почти 2 млн. броя и ръст от почти 12%.Камионите в средния теглови клас (над 3.5 тона) намират 365 051 купувачи (+11%). Товарните автомобили, ползвани в строителството и за международен транспорт (обща маса над 16 тона), са отчели 16.1% по-голямо търсене и са стигнали 24 044 сделки. В този сегмент впечатлява ръстът в Италия - повече от 200%.При автобусите повишението е най-скромно - едва 2.3%, формирано от 40 370 продажби. Тук рекордьори са холандците, купили със 144.2% повече рейсове.Започна събирането на мостри за винения Concours Mondial de Bruxelles ().Големите търговски вериги в Европа отчитат около 25% ръст в продажбите на медалистите от СМВ.H&M дава старт на целогодишната инициатива за събиране на стари дрехи с, наречена Bring IT, която цели да повиши осведомеността относно необходимостта от рециклирането на дрехи.Американската кафе веригаНай-голямата верига за кафе в света заяви, че посещенията в САЩ са намалели, което е сигнал, че компанията може би се поддава на упорития спад, засягащ ресторантьорския бизнес.