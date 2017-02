SpeediFly ще представи България на предприемаческата надпревара Get in the Ring в Сингапур

Състезанието се проведе на 10 февруари в клуб "Грамофон" и беше организирано от Българската асоциация на бизнес ангелите.

Speediflly e онлайн платформа, която цели да заеме място на пазара на групови пътувания в последния момент.

Участниците в надпреварата



Daskal.eu предоставя виртуална класна стая, която позволява на един учител да има уроци на живо с един или няколко ученици в реално време, като обучението е интерактивно.



Bulgaria Store е професионален дистрибуционен интернет канал (онлайн платформа) за търговия с български стоки в Германия, Европа и света в сферата на хранително-вкусовата промишленост.



CMYK Liquid Spices (от Украйна) е иновативен производител на подправки, разработващ нов стандарт в естествената хранително-вкусова индустрия.



Swip е платформа за сътрудничество, включваща система за визуален мениджмънт на задачи и персонален асистент на базата на изкуствения интелект.



Via Stone е иновативно производство на ултратънки натурални монолитни плочки от мрамор, траоникс и оникс, които реализира на глобалния международен пазар, с основна ниша продуктови и интериорни дизайнерски решения на база "Светлина през камък".

Стартиращата компания SpeediFly, която разработва платформа за спонтанни пътувания, ще представи България на международния финал на предприемаческата надпревара Get in the Ring в Сингапур. Предприемачите са победили останалите пет финалисти на "боксовия ринг" след провеждането на рундовете: представяне, екип, постижения, бизнес модел и пазар и финанси. Състезанието се проведе на 10 февруари в клуб "Грамофон" и беше организирано от Българската асоциация на бизнес ангелите.Подадените кандидатури за участие на онлайн платформата на Get in The Ring Bulgaria Angels са били над 40, обясниха организаторите. Жури е селектирало 12-те най-добри идеи, от които са излъчени шестте финалиста - SpeediFly, Daskal.eu, Bulgaria Store, Liquid Spices, Via Stone и Swip (виж карето).Компанията е създадена през 2016 г. и обвързва желанието на потребителите си да пътуват евтино, съобразено с техните лични интереси. За разлика от останалите търсачки SpeediFly съчетава социалните измерения, като в същото време показва и 15-те най-евтини полета от града, в който се намирате в рамките на следващите 10 дни.След като започва дейността си успешно в Лондон в средата на септември миналата година,пусна мобилното си приложение и на българския пазар през ноември. Съоснователите на компанията са Александър Караджиян, Стоян Добрев и Захари Дичев.