H&M се изправя пред конкуренцията на онлайн търговците

Карл-Йохан Персон, изпълнителният директор на H&M



10-15% ръст на годишните продажби е целта на компанията.

Маржинът от печалбата на H&M се е стопил почти наполовина от 2007 г., когато беше достигнат пик. Според анализаторите на Societe Generale показателят ще продължи да намалява. Кричлоу смята, че предлагането на безплатна доставка и възможност за връщане на онлайн покупките - услуги, които в момента H&M не предлага, може да доведе до още по-бърз спад в маржина на печалба, който през миналата година е бил 12.4%. В същото време маржинът на Inditex - главния конкурент и най-голям търговец на дрехи в света, се вдига. И двете компании имат успешен бизнес в България.



Карл-Йохан Персон, чието семейство държи почти три четвърти от акциите с плавно на глас в компанията, коментира, че H&M е много по-заинтересована от дългосрочния растеж и неговата стабилност, отколкото възможно най-бързо да навлезе по-дълбоко в онлайн търговията. Според него в момента онлайн бизнесът е толкова печеливш, колкото и физическите магазини.

Конкуренцията на онлайн ритейлърите ще доведе до промяна в стратегията на H&M, пише Financial Times. Шведската компания, която вече не се конкурира само с традиционните производители, но и с онлайн търговци като Amazon, Asos и Zalando, ще трябва да промени подхода си към нишата.H&M е вторият по големина търговец на дрехи на дребно в света, но маржинът на печалбата на компанията намалява. "Онлайн продажбите се отразяват силно на физическите ни магазини, а и не само в този сектор. В същото време това е и огромна възможност за нас. Мислим, че комбинацията на двете ще ни даде предимство - така ще имаме печеливш онлайн магазин, както и физическите магазини, които все още са доходоносни", коментира Карл-Йохан Персон, изпълнителният директор на H&M, в интервю за Financial Times.Фокусът върху продажбите през интернет е довел до промяна във финансовите прогнози на H&M - за пръв път от повече от десет години насам. Досега фирмата се стремеше да увеличава с между 10 и 15% годишно броя на новите отворени физически магазини, които са насочени предимно към нови пазари като Австралия и Чили. Персон обаче е променил стратегията и сега се търси растеж от между 10 и 15% в общите годишни продажби на компанията.Притесненията сред анализаторите са, че новата стратегия може да доведе до неочаквани последици за H&M. Компанията, известна с ниските цени на голяма част от продуктите си, може да се окаже в клопка и да бъде принудена да предоставя скъпи услуги, които вече са част от портфолиото на онлайн ритейлърите. "Има голяма въпросителна относно това дали с тази концепция H&M ще може да предоставя услуги като безплатна доставка, които накрая да се отразят прекалено силно на печалбата", коментира Ан Кричлоу, анализатор в Societe Generale."Въпреки цялото напрежение върху нас, когато трябва да приоритетизираме, дългосрочните планове винаги са пред краткосрочните", коментира той. H&M инвестира все повече в своята IT инфраструктура и във все повече страни предлага онлайн пазаруване. Компанията обмисля и различни формати, чрез които да комбинира физическите си магазини с интернет търговията, като голямата цел е да бъде създаден силен омниченъл (многоканален подход при продажбите, чиято цел е да се предостави на клиента еднакво удобство, без значение как пазарува), който да помогне за по-бързия растеж на компанията.