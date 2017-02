Седмични новини за ритейл

На мястото на освободените от Carrefour площи в столичния Bulgaria Mall вече работи нов хипермаркет - "АБО маркет" (ABO Market).

търсят преживявания и продукти, отразяващи личния им бранд, който те промотират в социалните медии);

"Експоненциален начин на живот

На мястото на освободените от Carrefour площи в столичния Bulgaria Mall вече работи нов хипермаркет - "АБО маркет" (ABO Market). Търговският обект заема 5000 кв. метра площ, на която са разположени над 40 хил. хранителни и нехранителни стоки. Името идва от "Аз България обичам", казаха от мениджърския екип."Това е магазин в магазина", обясни концепцията Александър Викилев, инициатор на проекта и управител на фирма "АБО маркет". По думите му над 800 български фирми представят директно продуктите си на цена, която сами са определили, като разчитат на общ обслужващ персонал в хипермаркета. Така на практика те имат свои магазини в магазина."Събрахме само качествени български производители, за които проучването показа, че работят много добре, че са познати в регионите си и имат богата клиентела, а някои от тях са с 25-годишно присъствие на пазара. Повечето фирми не са представени в търговските вериги, а тези, които продават там, не присъстват с цялото си портфолио от продукти, както при нас", обясни Александър Викилев. По думите му цените ще са по-ниски, защото са определени от производителите, които продават без посредник.Фирмите доставят стоките си до търговския обект, плащат наем и отчисляват процент от оборота си за "АБО маркет". Операторът се грижи за подредбата на стоките, маркетинга и рекламата и следи за наличностите по регалите.Хипермаркетът разполага с щандове за млечни и месни продукти, плодове и зеленчуци, риба, със зона за здравословни и биохрани, топла витрина, кафе-бар, пекарна. В магазина се предлагат и продуктите на мултинационални компании, има и богат нехранителен асортимент - козметика, почистващи препарати, домашни потреби, електроуреди, професионални инструменти, аксесоари за автомобили, фитнес уреди, планинска екипировка и др."Кауфланд" отвори 11-ия си хипермаркет в София – на бул. "Тотлебен" 36. Той е разположен на 4000 кв. метра търговска площ и има над 270 паркоместа. Магазинът е пети по размер в столицата. Инвестицията в него е 15 млн. лв., като 5% от сумата са за облагородяване на района около търговския филиал, уточни главният изпълнителен директор на компанията Димитър Спасов. Работните места са 150."В новия хипермаркет се предлагат над 20 хил. артикула. Освен познатите зони за прясно месо, риба, млечни продукти, деликатеси и пекарна новост за магазина са щандовете с продукти от чуждестранната кухня – руска и азиатска.За пръв път "Кауфланд България" поставя и бързозарядна станция за електромобили на паркинга пред хипермаркета. За изграждането й са вложени между 25 хил. и 30 хил. евро."Кауфланд България" планира да инвестира между 20 и 25 млн. лв. в нови обекти и модернизиране на съществуващите през 2017 г. Вече се изграждат два нови магазина на веригата във Варна, предстои начало на строителството на филиал във Велико Търново. Хипермаркетите на дружеството вече са 57 в 33 града.Общите приходи на водещите 250 глобални търговци на дребно са 4.31 трлн. долара през фискалната 2015 г., отбелязвайки ръст от 5.2%, според доклада наGlobal Powers of Retailing 2017: The art and science of customers. За трета поредна година ръстът на приходите на ритейлърите на облекла и аксесоари в топ 250 надминава този на другите продуктови сектори. Търговците на дребно на бързооборотни стоки са най-големите компании (средно приходите от продажби са близо 21.6 млрд. долара) и най-многобройните (133 ритейлъри представляват малко над половината от всички в топ 250 и две трети от общите им приходи).Две трети от фирмите оперират извън границите на своята държава. Близо една четвърт от общите им приходи са от чуждестранни операции.Докладът очертава 5 тенденции:"По-малкото е повече" (потребителите се самоопределят не по това какво притежават, а колко пълноценен е техният живот); "Икономиката като "последовател" ("Ритейлизацията" на света" (нови бизнес модели); "On-demand пазаруване и изпълнение";(технологиите променят начина на живот и пазаруване)".Износът на българско вино за цялата 2016 г. България е приблизително 62 млн. литра, което е увеличение спрямо 2015 г., когато е бил 60.5 млн. литра. Българската продукция се реализира основно в Полша, Русия и Румъния. Според данните на Националния статистически институт (НСИ) Полша е най-големият купувач на българско вино в ЕС през последните пет години. България пък внася най-много вина от Италия, Франция и Испания.Според данни на земеделското министерство през 2016 г. българските изби са произвели 128 млн. литра вино, което според ведомството е увеличение спрямо предходни години, макар че НСИ отчита, че през 2015 г. в сектора са произведени над 136 млн. литра вино.В лозарския бранш споделиха тревоги за новата реколта - в определени региони има измръзвания по насажденията заради студеното време, но все още не е ясно каква част са проблемни."Лидл България" пусна в продажба продукти от български производители под името "Родна стряха". Продуктовата линия обединява традиционни български продукти от разнообразни хранителни групи: месни деликатеси (луканка, суджук, саздърма), млечни изделия (сирене, кашкавал, кисело мляко), сладкарски изделия (халва, локум, вафли), охладени тестени, варива, подправки и напитки. За улеснение на клиентите охладените изделия от линията "Родна стряха" (млечни и месни продукти), както и сухият асортимент са обособени в отделни сектори в магазините."Продуктовата линия "Родна стряха" е доказателство за конкретни действия в подкрепа на българското производство. Още при стъпването си на българския пазар през 2010 г. Lidl започна да си партнира с български доставчици. Само за последните две години броят на българските производители нарасна със 74, като 21 от тези нови доставчици са за плодове и зеленчуци. За периода 2015-2016 г. стоките от български производители в постоянния асортимент се увеличиха с 30%, а тези в акционния асортимент – с близо 40%", споделя Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на компанията.