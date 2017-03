Пловдив може да привлича повече IT студенти с български произход от чужбина

Икономическото развитие на Пловдив и бумът на IT секторът създаде дефицит на кадри

Община Пловдив и ПУ "Паисий Хилендарски" са готови да организират по-голям прием на чуждестранни студенти с български произход в IT специалности, ако бизнесът заяви готовност да ги наеме на работа. Това стана ясно по време на пресконференция. Те вече преполовиха първата година на съвместен проект за привличане на студенти, които да задоволят глада за кадри в града.Проектът е четиригодишен и всяка година община Пловдив ще влага по 200 000 лева в обучението на студенти от български произход, най-вече от Украйна и Молдова. Те ще учат новата специалност "Софтуерно инженерство", специално създадена за проекта от Пловдивския университет. В първия курс вече се обучават 18 студенти от Украйна, 1 от Молдова, и 11 от България, но от градове извън Пловдив."Общата рамка на проекта е 200 000 лева годишно, с която се покриват всички необходими разходи, но първата година ще ни струва около 150 000 лева. Икономията идва от това, че университетът бе планирал да привлече повече бесарабски българи. Договорът между община Пловдив и Пловдивския университет е за един четиригодишен курс. Този първи опит ще ни покаже дали ние тук, в Пловдив, ще имаме мотивация да направим и следващата стъпка с други учебни заведения, които да привличат за обучение студенти отвън", каза кметът на Пловдив Иван Тотев.През следващите два месеца ще стане ясно дали моделът на привличане на студенти ще бъде успешен. За това време община Пловдив ще започне активна комуникация с бизнеса. "Преди старта на проекта ние имахме предварителни заявки от компании за това колко студенти биха искали да приемат при тях. Сега е време да разберем дали намеренията им ще се превърнат в договорености", каза Иван Тотев в края на миналата седмица.Той е категоричен, че е община Пловдив няма възможност да издържа четири випуска едновременно. Годишна сума от 700 000 или 800 000 лева е доста над възможностите на Пловдив. Ако пловдивските фирми направят това, което казват - че са готови да приемат първокурсници от софтуерния бранш на работа при тях, тогава ще стартираме спокойно набирането на втори по-голям випуск от 50 студенти в Украйна, заяви кметът на Пловдив.За да подсигурят успеха на проекта с привличане на студенти с български произход от чужбина, община Пловдив вече кани на разговори не само компании от IT сектора, но и мениджъри на компании, които инвестират и управляват бизнес сгради. Целта е да се намали финансовата тежест върху общинския бюджет, но резултатите да бъдат в полза на града и на бизнеса. "Отваряме още периметъра на предлагане на бъдещи специалисти от "Софтуерно инженерство", така че да предизвикаме интереса на компании от "Тракия икономическа зона" и от региона", каза заместник-кметът Стефан Стоянов, който пряко отговаря за проекта.Специалността "Софтуерно инженерство" е създадена в съответствие с указанията на Association for Computing Machinery (ACM) и Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society, насоките на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив" ("ИКТ клъстер Пловдив") и отговаря на тенденциите на развитие и нуждите на софтуерния бизнес. За да продължат обучението си по тази нова специалност, студентите трябва да покажат успех минимум добър 4."Резултатите от първия семестър обаче показват, че мотивацията на българите от чужбина, както и на студентите от други градове извън Пловдив в новата специалност е висока и всички те имат резултати от много добри и отлични оценки", каза ректорът професор Запрян Козлуджов."За съжаление много малко компании могат да планират нуждите си от ITспециалисти с 3-3.5 години напред. Обикновено фирмите искат от нас софтуерни специалисти веднага", каза още той. Друга пречка пред студентите от Украйна и Молдова да останат на работа тук е тяхното гражданство. Община Пловдив обаче вече е започнала преговори с Държавната агенция за българите в чужбина с намерението до края на следването си те да получат българско гражданство.Обсъждан е и вариант за създаване на фонд от фирми в региона, средствата от който да отиват за покриване на основни разходи за обучение на чуждестранните студенти от български произход, а при завършването им те да останат на работа при фирмите - учредителки на фонда. Според Стоянов фирмите търсят по-сигурни гаранции, че ще получат обучените в Пловдивския университет специалисти по софтуерно инженерство. А и разходите от около 2000 - 2500 лева най-вече за таксите за обучение на един специалист не са проблем за фирмите.