Вместо да затвори, българско гейм студио беше купено от гиганта SEGA

хил. евро е цената на сделката според договор в Търговския регистър. В "Крайтек Блек сий" работят 66 души, а годишните приходи са варирали между 4.3 и 4.5 млн. лв.

Веселин Ханджиев основава Black Sea Studios през 2001 г., продава я на германска компания седем години по-късно, а отскоро се занимава с нов собствен проект



Японският гейминг гигант SEGA обяви придобиването на българското студио Crytek Black Sea и екипа му от 60 разработчици. Сделката е чрез британското подразделение Creative Assembly, а софийското дружество "Крайтек Блек сий" вероятно скоро ще бъде преименувано на Creative Assembly Sofia. Цената на сделката не беше официално обявена, но прехвърлянето на всички дялове от предишния собственик - германската Crytek, към SEGA вече е минало през Търговския регистър. В договора там пише, че стойността на транзакцията е 933 405 евро.Българският офис вече работи върху някои проекти с новия си собственик, уточниха от Creative Assembly. Според директора в британското студио Тим Хийтън някои разработчици вече се обучават във Великобритания, а IT инфраструктурата в София е била модернизирана. "Приоритет за нас е бързата и лесна интеграция между двете звена и по тази причина започнахме дискусии с българските служители за очакванията им за бъдещето", заяви пред "Капитал" Хийтън. В зависимост от успешното развитие на съвместните ни проекти екипът в София може да бъде разширен, допълни мениджърът.С добавянето на българския център (който се намира в Бизнес парка) Сreativе Assembly вече има четири офиса с обща площ 6500 кв.м. Останалите три са във Великобритания, а общият брой на служителите на компанията вече надхвърля 500. "Макар да не можем да споделим повече за разработките на екипите ни във Великобритания и в България, можем да разкрием, че работят върху вълнуващи проекти", заяви Хийтън. Едно от най-известните заглавия на британците е хитовата поредица Total War, а студиото е работило и по игри като Spartan: Total Warrior, и Alien: Isolation. През 2017 г. Creative Assembly ще отпразнува 30-та си годишнина. Компанията беше купена от SEGA през 2005 г. В момента тя разработва четири различни продължения на Total War, а неотдавна пусна на пазара и Halo Wars 2, която е за Windows и Xbox One."Creative Assembly Sofia ще разработва проекти изцяло за Creative Assembly и ще бъде безценен актив предвид множеството все още необявени заглавия, които са в процес на разработка. Това придобиване представлява още една стъпка в правилната посока за развитието на международния ни бизнес", коментира официално и Юрген Пост, президент и главен оперативен директор на SEGA Europe.Българското гейминг студио е създадено още през 2001 г. от Веселин Ханджиев като Black Sea Studios, което разработи игрите Knights of Honor и WorldShift. То беше купено от германската Crytek през 2008 г. и постепенно се разшири до над 60 разработчици. В продължение на години екипът в София разработваше мултиплеър играта Arena of Fate, която все още не е излязла. Ханджиев напусна Crytek през есента, а в края на 2016 г. германската компания обяви, че затваря офисите си в София, Будапеща, Сеул, Шанхай и Истанбул. Сделката с Creative Assembly идва във възможно най-добрия момент за софийското студио. През последните години българската компания "Крайтек Блек сий" отчиташе стабилни приходи от над 4 млн. лв.След напускането на Crytek самият Ханджиев също се зае с нов собствен проект - независимото гейм студио Black Sea Games. Пред "Капитал" той заяви, че работи по нова игра, но все още е твърде рано да даде повече подробности.