Печалбата на Next спадна за пръв път от 8 години

790.2 млн. паунда е годишната печалба, което е понижение от 3.8%

Британската модна верига Next обяви понижение на годишната печалба за пръв път от осем години, като призна, че е допуснала грешки при избора на колекции и постави под съмнение очакванията си за представянето на магазините на главните търговски улици. Подобно на други търговски вериги тя се опитва да се справи с новите изисквания за минимално заплащане, въпреки че поевтиняването на паунда прави по-скъпо купуването на дрехи от чужбина, пише Financail Times.Компанията се опитва да скъси процеса по закупуване на суровини, за да се конкурира с компании от т.нар. "бърза мода" като Zara и H&M, които организират бизнеса си така, че завършват веригата от дизайн, производство и разпространение за много кратко време.Въпреки това от Next посочват, че този по-гъвкав подход е изместил твърде много фокуса им от "нашите най-добре продавани, основни продукти". Това, поясняват от компанията, са "лесни за носене стилове", които могат да се купуват в големи количества "в различни разцветки".Доколкото все повече британци пазаруват дрехи онлайн, главният изпълнителен директор лорд Улфънсън, заяви, че е легитимен въпросът за дългосрочната жизнеспособност на магазините на главните търговски улици и дали притежаването им е актив или пасив за компанията.Next заяви, че приходите от съществуващите им магазини ще намалят със 7% през тази година, въпреки че смята, че обектите на най-важните локации ще останат печеливши. В най-лошия сценарий на компанията продажбите ще продължат да се понижават с подобна скорост през следващото десетилетие.Веригата, която управлява магазините си основно с краткосрочни договори за наем, за разлика от голяма част от конкурентите си, съобщи, че има готовност да затвори непечелившите си обекти.Печалбата преди облагане с данъци за годината, завършила на 31 януари, е била 790.2 млн. паунда, което е понижение от 3.8% в сравнение с предходната. При физическите обекти понижението на финансовия резултат е 16%, докато печалбата от бизнеса с продажби по каталог и онлайн е нараснала с 9.6%. Годишните приходи са намалели с 0.3% - от 4.149 млрд. паунда на 4.136 млрд.Въпреки понижението на печалбата Next предлага дивидент от 158 пенса, който съответства на този от миналата година.Британските търговци на дрехи се опитват да се справят с неустойчивото време, което затруднява до голяма степен клиентите. Също така имат проблеми и с намалението на разходите за дрехи, което доведе и до първото устойчиво понижение на продажбите на облекла във Великобритания от десетилетие. Това се дължи на факта, че потребителите заделят повече средства за отдих и развлечения.