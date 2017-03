БЕХ твърди, че е сключил изгодна сделка за квоти вместо ТЕЦ "Марица изток 2"

Централата ще спести над 7 млн. евро заради по-ниската комисионна на посредниците.

© Надежда Чипева

Влошаващото се финансово състояние на ТЕЦ "Марица изток 2" през последните години (за 2016 г. загуба от 90.7 млн. лв.) принуди Български енергиен холдинг (БЕХ), който е собственик на централата, да вземе в свои ръце закупуването на квоти за вредни емисии, които са един от най-големите разходи на централата. Така вместо комисионна от 7.425 млн. евро, каквато дружеството плати през 2015 г. за 5.5. млн. квоти на фирмата NVL Ltd, за което "Капитал" писа , сега посредниците по сделката ще получат под 130 хил. евро. за 7.350 млн. квоти, уточниха от БЕХ.Централата на практика ще спести около 55 млн. лв. за квоти в сравнение с 2016-та година когато този разходи е бил 77.8 млн. лв., както стана ясно от изказването на министъра на енергетиката Николай Павлов. Това освен по-добрите условия с посредниците обаче се дължи и на по-ниската пазарна цена на квотите.Новите посредниците, чрез които са закупени квотите са Citibank, Societe Generale и BNP Paribas. По подобен начин квотите си пазаруват и AES Гълъбов и "КонтурГлобал Марица изток-3".От Български енергиен холдинг коментираха, че една от причините за новата стратегия е затрудненото финансово състояние на централата и възможността на холдинга да постигне по-добри параметри на условията с инвестиционните посредници заради по-голямата си финансова стабилност. От там допълват, че този подход е сходен с привличането на дългово финансиране и консолидирането на определени финансови дейности в холдинга, така че да се оптимизират разходите на групата.От БЕХ обаче признаха, че са се самосезирали във връзка с публикация на "Капитал" от юни миналата година. От холдинга подчертаха, че новата стратегия е предприетa в рамките на служебното правителство.Във въпросната статия се разкриваше информация, че като посредник на централата при закупуването на квоти през 2015 г. е избрана фирмата NVL Ltd, чиито изпълнителен директор е Нели Беширова, която получи и контролния пакет акции в "Риск инженеринг" след оттеглянето на Богомил Манчев през есента на миналата година.На NVL Ltd е платена комисионна от 1.35 евро за закупуването на една квота (т.е. общо над 7 млн. евро комисионна), а за да ги плати централата залага бъдещите си приходи от продажбата на електроенергия по два договора с фирмите "Енергийна финансова група" (ЕФГ) и "Аркадия сървис", които също се свързват с Манчев. През 2015 г. разходите на ТЕЦ "Марица изток 2" за квоти достигнаха рекордните 119 млн. лв.В края на 2012 г. Търгът за покупка на квоти от централата беше спечелен от Корпоративна търговска банка (КТБ), която получава надбавка от 1.8 евро на закупена квота, въпреки че комисионната при такава търговия е между 0.1 и 0.3 евро за квота. В последната сделка сключена от БЕХ консултантите ще получат комисионна от 0.017 евро на квота.Сравнение на разходите с двете американски централи за 2015 г. също така показваше, че държавното дружество е платило с 7 млн. евро повече за квоти.Избора на инвестиционни посредници за закупуването на квоти е бил извършен въз основа на преговори с потенциални участници, коментираха от БЕХ. От там допълват, че условията за участие са гарантирали максимално качествено изпълнение на сделките и постигане на най-ниска цена. Тези условия обаче не са били публично достъпни, тъй като подобна обява не се е появявала на сайта на холдинга.От БЕХ посочиха, че за всяка отделна сделка са изисквани оферти, което е позволило пряка конкуренция помежду кандидатите."Вътрешната стратегия на БЕХ за закупуване на квотите гарантира от една страна постигането на усреднена цена за периода на закупуване и по този начин минимизира риска от волатилност в цената, а от друга страна даде възможност при определени благоприятни пазарни условия възложителят да може да се възползва от тях, което допълнително намали средната цена на портфейла", допълват от БЕХ.