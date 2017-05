Мениджър: Екипният играч

Това, което наблюдаваме, макар че то не е уникално за България, е голямо несъответствие между търсене и предлагане на определени профили, казва Войчех Пахолаж

Войчех Пахолаж е мениджър на Adecco за България от есента на миналата година. Започва кариерата си в областта на човешките ресурси в Полша през 2010 г., когато поема поста управител на ключови клиенти в местното звено на Adecco . Преди това е работил в сферата на бързооборотните стоки и маркетинга, като неизменно е заемал позиции, свързани с продажбите. В края на 2013 г. е назначен за оперативен директор на Adecco в Украйна, където успява да възстанови бизнеса и да го изведе на печалба. Две години и половина по-късно Adecco продава украинския си бизнес и Пахолаж оглавява българската компания.

"Адеко България" е част от базираната в Швейцария международна група Adecco, която предоставя услуги в областта на човешките ресурси. Компанията в България е основана преди 11 години и предлага аутсорсинг решения в областта на ИТ и бизнес поддръжката, подбора на персонал, както и кратковременни решения за набавяне на работна сила. В момента "Адеко България" има над 50 основни служители, като половината от тях са специалисти по подбор. За последните две години компанията е подбрала 430 души, които са назначени на работа от клиенти. Отделно от това има близо 3000 сътрудници – хора, наети от "Адеко", които работят за нейни клиенти. За 2015 г. българското дружество отчита 54.9 млн. лв. приходи и 4.2 млн. лв. печалба.

Какви приложения и устройства ползвате?



- Живеем в XXI век и особено като се има предвид, че стоим между клиентите и кандидатите и работим с милениум поколението, трябва да сме в крак с дигиталните технологии. Естествено използваме социалните медии, присъстваме в LinkedIn, Instagram и Facebook. Аз самият също – LinkedIn ми осигурява информация. Facebook ни дава възможност да общуваме вътре в екипа, имаме отделни профили и групи. Разбира се, в днешно време не можем да работим, без да сме постоянно онлайн през телефона. Не мога да кажа, че работя 24/7, това е по-скоро пристрастяване. Когато имаш свободно време вкъщи, от време на време си проверяваш пощата.



Кои личности са ви впечатлили или повлияли силно?



- Наскоро силно впечатление ми направи Герд Леонард – футурологът, който се опитва да разбере как ще се развие пазарът на труда и как ще повлияе бързото навлизане на роботите. Според него много прости дейности ще бъдат заменени от машини, това вече се случва. Но част от уменията и характеристиките, които са много близки до човека – етика, интуиция и т.н., не могат да се поемат от роботи. Затова тези умения ще станат дори още по-ценни и скъпи. Така че имаме основание да сме оптимисти, че ще има голямо търсене на тези умения, които само човешките същества могат да имат и да използват.



Как намирате баланс между личния и служебния си живот?



- Това е предизвикателство не само за мен, а за всички хора. Съвременните устройства, от една страна, ни позволяват много бързо да проверим какво се случва и информацията е достъпна навсякъде, но от друга ни държат вързани като на каишка. За мен това е нормално, защото винаги съм на линия за всеки от екипа, докато съм на работа. Когато съм вкъщи, също в спешни случаи могат да се свържат с мен. Но аз имам тази способност да изключвам от работата и да се отдавам 100% на семейството си. Почивните дни са изцяло за мен и семейството ми. Все още изследвам България, има много интересни места за разглеждане, а съм едва в началото на този процес. Сутрин успявам да намеря време за малко бягане. Това също се съчетава с международната ни инициатива Win4 Youth да насърчаваме всички колеги и сътрудници да спортуват. Имаме специално създадени приложение и сайт, където отчитаме колко километра сме изминали с колело, бягане или плуване. Adecco събира километрите и ги превръща в реални пари, с които подкрепя различни фондации, по-специално тези, които помагат на младите хора да започнат трудовата си кариера.

- Всъщност Adecco ме избра. През 2010 г. си търсех работа и кандидатствах за няколко позиции, които се управляваха от екипа на Adecco в Полша. Те ми се обадиха и ми предложиха интервю, като ми казаха, че то няма да е свързано конкретно с работата, за която кандидатствах. След първото интервю имаше и второ и накрая ми предложиха два варианта, за да започна работа в компанията – като мениджър на клон в Гданск или като мениджър ключови клиенти. Избрах втория.- Ние работим в индустрията на човешките ресурси, така че сме нещо като посредник между клиентите, които търсят служители и работници, и кандидатите за работа. Предлагаме различни решения според нуждите на клиентите, например подбор на персонал, който се наема от клиента, но също и наемане през. При този тип услуга цялата администрация на трудовите отношения се поема от Adecco. Помагаме на кандидатите да са по-успешни на трудовия пазар при смяна на работата, като предлагаме обучения, оценка и т.н. Ако клиентът прави реорганизация и трябва да съкрати хора, които са ценни, ние можем да им окажем подкрепа за намиране на нова работа – като се започне от съвсем практични насоки как да си подготвят CV-то и как да се държат на интервюто до това какви допълнителни умения и квалификации е добре да имат.- Можем да направим подбора на тези хора, да ги оценим, а клиентът има крайната дума за назначаването им. Трудовият договор се подписва между Adecco и служителя. Ние поемаме пълна отговорност за цялото администриране – договори, данъци, осигуровки, изчисляване на бонуси, изплащане на заплати и т.н.- Производствените предприятия наемат така обикновени работници. Използва се и за обикновени офис дейности – административна работа, поддържащи офисни функции, по-прости счетоводни дейности, рецепционисти и други.- Adecco определено предлага много широк спектър услуги. Смятам, че те са повече, отколкото на местните ни конкуренти. Имаме предимството да се възползваме от опита на Adecco в други страни. Компанията все пак присъства в 60 държави по света, имаме повече от 5000 офиса и 33 хил. служители.- Това, което наблюдаваме, макар че то не е уникално за България, е голямо несъответствие между търсене и предлагане на определени профили. Много се търсят IT специалисти, но в същото време не можем да намерим хората с точните умения и квалификация. В същото време имаме безработица, но тези хора нямат необходимите умения. Това не е проблем само на бизнеса, а и на правителството, на местните власти, на неправителствените организации, на университетите и училищата. Просто те трябва да говорят с бизнеса, да научат от какви профили се нуждае той и да оформят уменията и образователната програма според тези нужди.- Може да звучи парадоксално, но все още много се търсят обикновени работници. Причината е, че много чуждестранни инвеститори отвориха заводи тук, привлечени от по-ниските разходи за труд. Но пазарът на работна ръка все пак е ограничен. Недостиг има особено в райони като Пловдив, Шумен също расте и, разбира се, София. Има огромен недостиг на IT специалисти - различни технологии, различни профили. Много се търсят също специалисти по продажбите. Но всяка индустрия си има своите специфики и не може да се генерализира. В по-малките градове като Монтана и Кърджали имат проблем с нискоквалифицираните работници. Мисля, че това се дължи на вътрешната миграция. Младите хора предпочитат да мигрират към по-големите градове, където лесно могат да си намерят по-добре платена работа. В същото време компаниите все още не са готови да предлагат по-добри заплати, за да ги задържат. Допълнителен натиск идва и от чуждестранните инвеститори, които предлагат по-добри условия.- Преместването ми в Украйна. През 2013 г. получих предложение да стана оперативен директор на Adecco там. Това беше чудесен шанс за израстване за мен и със семейството ми решихме да отидем. През ноември прекарах една седмица в Киев за въвеждане в работата, запознах се с местния екип. Точно тогава започна конфликтът. Ситуацията се влошаваше всеки ден, но аз вече бях взел решение и не исках да го променям, чувствах се отговорен за екипа, който бях започнал да ръководя. В крайна сметка през януари се преместих за постоянно в Киев, после дойде и семейството ми.- Пазарът беше много сложен, защото веднага след политическия конфликт започна икономическата криза. Инфлацията стигна 40%, местната валута – гривната, се обезцени. За компаниите също беше много тежко, загубиха част от бизнеса си, а с това дойде и намаляването на персонала. Мисля, че причината Adecco не само да оцелее, но и да успее на този пазар, за разлика от конкурентите, е, че сме част от голяма международна организация и освен стандартните услуги предоставяхме и други – за растящи икономики и за такива в период на спад. Веднага се опитахме да разберем от какво имат нужда клиентите в тази ситуация. Естествено въобще не се говореше за наемане на хора. Затова оформихме пакета си от услуги според нуждите в момента и започнахме да предлагаме решения като изнесено администриране на персонал и кариерно консултиране. Останах в Украйна две години и половина и за това време успяхме да превърнем едно губещо бизнес поделение в изцяло печелившо и дори да открием още един офис. Това е голямо постижение, особено в такъв период. Според мен най-важният фактор за успеха ни беше, че запазих целия екип, както и позитивната нагласа между колегите.- През 2016 г. Adecco продаде бизнесите в Украйна и Русия и ми беше предложено да дойда в България. Аз познавах България отпреди, бил съм на почивка тук. Много се зарадвах на предложението да стана мениджър за България – страната е част от ЕС, стабилна, с растяща икономика, идват инвеститори. Това са факторите, които нямах, когато работех в Украйна. Основното предизвикателство тук, но това важи и за други страни, е да намерим определени профили служители. Това идва от разликата между търсенето и предлагането на трудовия пазар, недостига на работна сила. Другото предизвикателство е, че моделът на временна заетост не е добре уреден в закона. В Полша например има отделен закон, а тук това е уредено с един член в закона и не дава достатъчно гъвкавост.- Полша и Украйна имат двустранно споразумение, което позволява украинци да работят напълно легално в Полша за начален период от 6 месеца. Процедурите са много прости и бързи. Местното бюро по труда получава заявка от работодател – полска компания, че иска да предложи работа на определен човек. Бюрото издава разрешението за работа, на базата на което работникът получава работна виза. През този шестмесечен период, след първите три месеца, ако работодателят е доволен и иска да удължи договора на работника, може отново да подаде документи и да поиска издаване на пълно разрешение за работа, което е за период от 1 до 3 години. Полша е единствената страна в ЕС, която има такова двустранно споразумение. В момента над 1 млн. украинци работят легално в Полша. Повечето страни в ЕС изпитват недостиг на работна ръка и смятам, че примерът на Полша може много да помогне за справянето с проблема. В частност за България можем да привличаме хора от Сърбия, Македония, Албания, Молдова, Украйна и други страни, за да идват и работят тук.- "Адеко България" е част от глобалната корпоративна организация, но въпреки това всяка държава има доста голяма свобода при управлението на местния бизнес. Естествено трябва да следваме общите ни правила и ценности, използваме един и същ софтуер и IT инфраструктура и т.н. Предимството на това да си част от голяма организация е, че имаш много лесен достъп до опита на колегите от различни страни. Освен това това създава повече доверие в клиентите. Те знаят, че могат да очакват едно и също ниво на обслужване във всички страни, където работи Adecco. Също и финансовата стабилност. При всички услуги по наемане, които предлагаме, ние първо заплащаме на служителите и след това получаваме парите от клиентите си.- Като мениджър, ако избирам човек, който ще бъде част от моя екип, обръщам голямо внимание на мотивацията. Естествено квалификацията, опитът и образованието са задължителни, но за мен е много важно човекът да е мотивиран, да има желание да работи и да се развива. Важно е и личните му ценности да са в хармония с тези на компанията. Оценявам също и потенциала на кандидата за развитие. Защото всички имаме необходимата квалификация и умения, но за мен са важни също нагласата и желанието за развитие. Оптимизъм и комуникационни умения на необходимото ниво също са умения, на които обръщам внимание.