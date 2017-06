Китай стана най-големият пазар за геймърската индустрия

Геймърите в световен мащаб са вече над 2 млрд. души

© Chris Pizzello

Китай отне лидерската позиция на САЩ като най-голям пазар за геймърската индустрия. Това показват данните на компанията Atomico, съобщава Bloomberg. Приходите от компютърни игри през 2016 г. за пръв път са надхвърлили 100 млрд. долара в световен мащаб, като най-голям принос за това имат китайските потребители.През миналата година геймърите в Китай са генерирали 24.6 млрд. долара от общия пазар в размер на 101.1 млрд. долара, докато приносът на САЩ е бил 24.1 млрд. долара. През 2015 г. обемът на пазара е бил 91.8 млрд. долара според проучване на Newzoo.Значителен принос за ръста има фактът, че геймърите в Китай имат достъп до мобилните игри на Apple. През 2016 г. 31% от общите приходи (31 млрд. долара) от игри в операционната система на Apple - IOS, се падат на китайци. За сравнение, през 2012 г. този дял е бил едва 3%."Стигнахме до този етап, в който вече има повече от 2 млрд. играчи в световен мащаб, а мобилните геймъри заемат най-голям дял от тях", заяви Том Вайнър, ръководител на проучванията в Atomico и автор на доклада.Според Матиас Люнгман, един от съоснователите на Atomico и партньор в компанията, средният приход на китайски потребител е по-висок от този на американския.Освен това големи китайски IT компании се възползват от развитието на геймърската индустрия.Най-голямата китайска интернет компания, Tencent Holdings, отчита огромен успех от мобилните си игри и рекламите в тях. Компанията също така е създател на играта Honour of Kings, която само през април е генерирала приходи от 440 млн. долара.Според Atomico пазарът в Европа и САЩ също нараства заедно и с увереността на инвеститорите. Предвижданията са през 2017 г. глобалните приходи на сектора да достигнат 109 млрд. долара, от които 42% ще бъдат от мобилни игри. През 2020 г. се очаква пазарът да се разрасне до 129 млрд. долара, когато делът на мобилните игри ще има 51% от общия приход.Според изпълнителния директор на Supercell, които са автори на популярната мобилна игра Clash of Clans, Илка Паананен, игрите са се превърнали в голям пазар, а възможността той само да продължи да се разширява е огромна. "Скоро някой ще направи игра, която ще има милиард потребители месечно", смята тя.Според данните в доклада над 93% от всички пари, похарчени от китайски геймъри, са за игри на китайски компании. За сравнение, едва 56% от американските геймъри плащат за американски игри и 36% от европейците за европейски.За да се навлезе на китайския пазар, ще трябва да има сътрудничество между международен разработчик и местен китайски експерт, смята Тему Хухтанен, който е изпълнителен директор на Next Games Oy, а преди това вицепрезидент в Rovio, създателите на Angry Birds."За да бъде популяризирана играта на местно ниво, ще трябват повече местни партньори, отколкото познания по езика. По-добре да се работи с китайски партньор и наистина времето да бъде използвано за локализация на играта на техния специфичен пазар", смята още той.