Гръцкият собственик на Sheraton купува втори хотел в София

Гръцкият собственик на "София хотел Балкан", по-известен като бившия Sheraton, се е договорил да придобие още един хотел в София. Това е Park Inn by Radisson, намиращ се до бул. "Никола Вапцаров" в "Лозенец". Продавач е фондът за имоти с гръцки капитали Bluehouse.Смяната на собствеността става в Кипър. Сделката за продажба на хотела все още не е окончателно завършена, като остава да се изчистят някои технически въпроси и се очаква изпълнението на сделката да приключи съвсем скоро, коментираха източници на "Капитал". Цената на сделката не е известна, но със сигурност ще е милиони. Най-малкото защото предишният собственик беше дал хотела като обезпечение по кредит от 7.6 млн. евро.Промяната идва в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС. За купувача придобиването на още един хотел има бизнес смисъл, макар че Park Inn е в съвсем различен сегмент и в по-ниска ценова категория от бившия Sheraton. "В същото време обаче в Sheraton имат ноу-хау как се прави хотелски бизнес. Oсвен това биха имали алтернатива за пренасочване на гостите при запълване на капацитета на петзвездния хотел. Друга причина е, че с увеличаване на легловата база ще могат да се възползват от подема на туризма в София покрай увеличения трафик на нискотарифните компании", коментира източник, запознат със сделката.Това е първата от поредица от смени на собствеността в софийски хотели, в която купувач е чуждестранно дружество. След кризата международните инвеститори започнаха да продават собствеността си, а купувачи бяха все местни групи - като основателите на "Винпром Пещера", Спас Русев, Ветко Арабаджиев, Людмил Стойков.Сделката беше потвърдена неофициално пред "Капитал" от двама независими източници. Управителят на Park Inn отказа коментар по темата. В Търговския регистърна собствеността.Промяната най-вероятно е ще в кипърското дружество "Расна", собственик на българското "Грийнвил България", в което е хотелът Park Inn by Radisson. На 29 май едноличният собственик е направил смяна в ръководството на дружеството, менажиращо хотела, като на мястото на доскорошния управител е назначена Мария Драндаки.Тя е представител в "Юропиън хотел ентърпрайзис", собственост на Йоанис Николаос Даскалантонакис, като според ДАКСИ компанията има 23.4% участие в "София хотел Балкан" АД (бившия Sheraton). Компанията също така е регистрирана на адреса на хотела на площад "Света Неделя" 5.Петзвездният "София хотел Балкан" от 2014 г. оперира под марката The Luxury Collection. И този, и предишният бранд са част от американската компания Starwood Hotels, като компанията поднови тогава договора си за франчайз за още 10 години. Компанията има приходи от 18 млн. лв., докато купуваният хотел е с доста по-малък бизнес - 3.7 млн. лв.Дружеството "София хотел Балкан" е листнато на фондовата борса, като най-големи акционери в него са регистрираното на Маршаловите острови Bandola Properties и кипърската Kokari, но реално е част от гръцката Kokari на Йоанис Даскалантонакис. Kokari е собственик и на Metropol Palace в Белград, придобит през 2006 г.Йоанис Даскалантонакис е основният собственик в семейната гръцка фирма Grecotel. Компанията развива хотелиерски бизнес в Гърция от 40 години, като притежава десетки хотели из цялата страна. Даскалантонакис навлиза в бизнеса от рано, преминавайки през всички позиции в хотелската структура. Той става изпълнителен директор на FAIAX, компания, която семейството създава съвместно с туроператора TUI. През 2002 г. Йоанис преговаря от името на гръцкия купувач от групата на Лацис, който придобива софийския Sheraton от южнокорейската DAEWOO. Детайли как се е преобразувало гръцкото участие няма.Park Inn by Radisson всъщност и досега е с гръцка собственост. До 2010 г. той носеше името Greenville. Хотелът беше построен през 2005 г. от Fairplay International. Година по-късно комплексът беше продаден на гръцкия инвестиционен фонд Bluehouse Capital за неназована сума, а Fairplay продължи да го управлява до поемането на мениджмънта от международната верига Park Inn by Radisson.Фондът Bluehouse Capital, основан през 2004 г., е фокусиран в инвестициите в имоти в Централна и Югоизточна Европа. От 2004 до 2008 г. Bluehouse сформира три инвестиционни фонда, чрез които купи редица имоти из региона - в България, Румъния, Чехия и други държави. В българското му портфолио сега има три ритейл парка в София, Варна и Плевен и жилищен комплекс "Бояна парк".През пролетта на 2012 г. "Грийнвил България" сключва договор за кредит от Алфа банк, вече собственост на Пощенска банка, която през 2016 г. погълна клона на Алфа банк в България. Заемът е за 7.61 млн. евро. Като кредитор Пощенска банка е трябвало да даде съгласие за промяна, но от Търговския регистър не става ясно каква точно - вероятно за смяната на собствеността.