Седмични новини за ритейл

"Билла" ще заеме овакантените от "Пикадили" хипермаркети в мола до "Хемус" - "Парк център" (бивш "Сити център") и в "Мол София" на бул. "Стамболийски" в столицата. Обектите трябва да заработят през втората половина на годината", съобщи за "Капитал" Бойко Сачански, управител на "Билла България". С това супермаркетите на търговската верига в столични молове ще станат четири (заедно с открития през април в "Сердика център" и с този в "Мега мол" в кв. "Люлин").Засега германската верига взима най-големия пай от освободените от фалиралите "Пикадили" и "Карфур" площи. По тази линия с един обект в търговски център се вписа и "Лидл" – в "Ринг мол", и по информация на "Капитал" най-вероятно ще наеме освободените от "Пикадили" търговски площи в "Парадайз". По неофициална информация "Лидл" преговаря и за бившите обекти на "Пикадили" във Варна.С неясен бъдещ обитател в София дотук е само бившият обект на "Карфур" в столичния The Mall, но там се чака приключване на смяна на собствеността, като конкуренти отново са само "Билла" и "Лидл".Магазинът на "Билла" ще е 1700 кв. метра, като търговската зона ще бъде на 1200 кв.м."Целта е през 2017 г. да открием 10 нови магазина", съобщи още Бойко Сачански. На 12 април компанията отвори първия си обект за тази година – в "Сердика център" (отново на освободени от "Пикадили" площи). "Засега освен двата магазина в "Парк център" и в "Мол София" е сигурно отварянето на "Билла" и в Русе, на мястото на бившия магазин на "Пени" до жп гарата в града. Останалите търговски обекти, които ще отворим през тази година, ще бъдат в градове, в които "Билла" вече присъства", коментира Сачански.Европейската комисия одобри вписването на българската "Пастърма говежда" в Европейския регистър на храните с традиционно-специфичен характер. От земеделското министерство уточняват, че при подаване на заявлението за регистрация България "не е имала за цел да запази употребата на самото понятие "пастърма". Поради това защитата ще обхваща цялото наименование "Пастърма говежда", а понятието "пастърма" ще може да продължи да бъде използвано в целия Европейски съюз.Европейските схеми за качество са три: защитено наименование за произход (всички процеси – производство, преработка, опаковане - се случват в един и същ регион); защитено географско указание (eдин от процесите се извършва в посочения регион); храна с традиционно-специфичен характер (защита на рецепта и производство от поне 30 години, свързана е с традиция, а не с географски регион).Засега България има успешно регистрирани като защитено географско указание само два продукта - горнооряховски суджук и българско розово масло. Като храни с традиционно-специфичен характер вече са регистрирани филе "Елена", "Панагюрска луканка", роле "Трапезица" и "Кайсерован врат Тракия".Германската верига Lidl започва навлизането си на американския пазар. Тя ще отвори отначало магазини в девет града на източния бряг, като първият ще заработи на 15 юни. Lidl ще започне експанзията си с 20 магазина, но до средата на 2018 г. те трябва да бъдат 100. Стратегията на веригата предвижда магазините да са по-малки - с големина около 2000 кв.м, но със силна насоченост върху ексклузивни за американския пазар брандове.Във Вирджиния Lidl ще отвори магазини във Вирджиния бийч и Хамптън, а в Южна Каролина ще има обекти в Спартанбург и Грийнвил. В Северна Каролина ще има най-много магазини - в градовете Кинстън, Санфърд, Роки Маунт и Уинстън-Салем.Lidl ще се конкурира в САЩ с друга германска верига супермаркети - Aldi, която отвори първите си магазини в страната преди над 40 години. В момента Aldi има над 1600 обекта в 35 щата. Ритейл секторът в САЩ, известен с ниските си маржове, в момента изглежда изцяло запълнен. От едната страна са вериги с голям избор на продукти като Kroger, а все повече популярност набират и специализирани вериги като Whole Foods Market. На върха на "хранителната верига" продължават да бъдат Walmart и Target.В "Парк център" (бивш "Сити център") в столицата до края на годината ще заработи магазин "Билла", но там предстоят и други промени. Общите части на ниво -2 също ще бъдат обновени и разширени с около 400 кв.м. Там ще се формира атриум, подходящ за провеждане на различни събития и изложения, уточняват в прессъобщение от търговския център. На свободните площи ще бъдат разположени 4-5 нови обекта – за продажба на кухненско оборудване, за храни и аксесоари за домашни любимци, за услуги.Най-новите наематели в мола са Piraeus Bank, Next Children, Estil, Pantastic Pancakes - в зоната за хранене, и българската марка за мъжки облекла "Теодор" с новия си по-висок клас магазини Teodor Concept.До края на месец май ще заработят обекти на SDI и ново химическо чистене. За пръв път в Park Center ще влезе и известната по цял свят португалска концепция Frango Charcoal Chicken (позната в САЩ като Nando’s).В четири поредни недели на юни IKEA посреща Летен фермерски пазар, който ще предложи свежа сезонна продукция на посетителите на магазина в София. Фермерският пазар ще се провежда между 11 и 16 ч. На щандовете в пространството пред магазин IKEA ще бъдат представени над 50 ферми и производители от цялата страна, разпределени в тематични зони: плодове и зеленчуци, млечни и месни произведения, вино, домашен хляб и тестени изделия, пчелни продукти, консервирани плодове и зеленчуци, сокове, сиропи, чай, оцет, ядки, гъби, билки, подправки, крафт бира и др.Програмата на фермерския пазар включва кулинарни демонстрации, занаятчийски работилници, представяне на натурална козметика, музикални изпълнения, както и разнообразни дегустации. На пазара ще има и занаятчийски работилници с изделия от естествени материали - дърво, керамика, текстил.Летните фермерски пазари в IKEA се организират в сътрудничество с "Хранкооп – София". Организацията работи с над 120 производителя от цялата страна, провежда 5 регулярни и няколко сезонни фермерски пазара в София и страната. Това е второ издание на фермерския пазар в IKEA след успешното пилотно издание там през миналата есен.Непастьоризираната светла бира "Пиринско Младо пиво" е в нова оборотна стъклена бутилка от 330 мл. Пивото е с алкохолно съдържание 4.4% и трайност 8 седмици. Препоръчителната цена е 0.70 лв. Миналата година "Карлсберг България" направи инвестиции от над 2 млн. лв. за оборудване и технологична подготовка за производството му в пивоварната в Благоевград.Продуктите на "Загорка" АД бяха отличени от световната класация за качество World Quality Selections 2017 на Международния институт по качеството Monde Selection - Брюксел. Златни медали и сертификати за най-високо качество получиха:"Загорка специално", "Ариана лагер", "Ариана тъмно", "Крадецът на ябълки". Със сребърен медал е "Столично бок". Оценката се прави от 70 независими и международно признати експерти.