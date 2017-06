SoftBank купува Boston Dynamics от собственика на Google

Видеоклиповете на роботите на компанията, известни с движенията, напомнящи животни, са доста популярни



Японската SoftBank Group купува бизнеса с производство на роботи на собственика на Google – Alphabet. Американският интернет гигант търсеше купувач на Boston Dynamics през последната година, а японската компания вече разработи човекоподобен робот със своя хуманоид Pepper, съобщава Bloomberg. Като част от сделката японската телекомуникационна компания ще придобие и фирмата за роботика Schaft, която Alphabet притежава в Япония. Цената на сделката засега не се съобщава.Boston Dynamics, купена от Google през 2013 г. като част от манията по придобиванията в роботиката, изгради реномето си със създаването на поредица от дву- и четирикраки машини, които могат да останат изправени дори когато са избутани или преминават през скалисти терени, припомня агенцията.Видеоклиповете на роботите на компанията, известни с движенията, напомнящи животни, са популярни в YouTube. Макар че SoftBank вече инвестира в създаването на роботи, усилията й все още не са довели до представянето на пазара на хитови продукти, които да възвърнат вложенията. Това може да се промени с новата сделка, коментира Bloomberg."Boston Dynamics се смятат за най-добрите в света", казва Томокака Такахаши, асоцииран професор в Токийския университет и основател на Robo Garage Co. Въпреки че може да има някакви опасения дали няма да е трудно да се работи с "гениите" от Boston Dynamics, той смята, че "ще бъде интересно да се види какво ще постигнат, когато са свободни да правят изследвания".Не беше ясно дали Boston Dynamics ще остане в структурата на SoftBank, или ще стане част от технологичния инвестиционен фонд Vision, основан от създателя на SoftBank Масайоши Сон. Фондът, чийто капитал ще е 93 млрд. долара, ще позволи на милиардера да сключи още по-амбициозни сделки. Vision вече има право да купи 25% от дяловете на SoftBank в ARM Holdings Plc, OneWeb, базираната в САЩ онлайн банка Social Finance Inc и в американския производител на чипове Nvidia Corp.Това ще бъде втората голяма инвестиция на Сон в роботиката. През 2012 г. SoftBank придоби френската компания Aldebaran Robotics, а две години по-късно представи Pepper – това е хуманоид, струващ 1600 долара, и обявен за първия в света робот, изпитващ емоции.Сон си представя изграждането на екосистема от приложения, които могат да позволят на Pepper да забавлява хората у дома. Но културните различния между японските родители и френските инженери, както и предизвикателствата за създаване на изкуствен интелект, способен да разбере естествения език, доведе до това Pepper да е просто очарователен, а продажбата му се ограничи само до Япония."SoftBank може би нямаше да се борят толкова много, ако бяха купили по-добра компания в роботиката от Aldebaran Robotics, смята Такахаши."Обикновено, когато Сон прави голямо придобиване, пазарите се притесняват", заявява Томоаки Кавасаки, анализатор в Iwai Cosmo Securities Co. "Ако тази сделка мине през фонда Vision, никой няма да се притеснява за въздействието върху баланса на SoftBank", добавя той.Alphabet реши да продаде компанията по-рано тази година, тъй като не е било предвидено през следващите няколко години да предложи продукт на пазара, твърдят източници, запознати с плановете й.Boston Dynamics беше сред най-големите компании в робиката, които Google купи за кратко време. Преди придобиването базираната в Масачузетс компания разработваше големи, тежки роботи, най-вече за потенциални военни цели, чрез договори с американските правителствени агенции.Придобиванията, ръководени от бившия директор на Android - Анди Рубин, формираха вътрешно звено в компанията, насочено към роботиката. Но звената така и не се обединиха около една стратегия стратегия за развити, а Рубин напусна Google през 2014 г."Едно от предизвикателствата, които Google са имали, е, че роботиката няма този мащаб и не е за масово производство", казва Джийн Мънстър, анализатор в Loup Ventures. "Затова те никога не се вписват в модела на Google."