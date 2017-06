Как да мотивираме колегите от финансовия отдел - практически умения за млади специалисти

[Shutterstock]

"Капитал" и компанията за професионални обучения MDV Professional Education ще повторят успешния формат на Училище по финанси и счетоводство за млади професионалисти (School of Finance and Accouning for Young Professionals) и през 2017. Програмата е практически ориентирана и е базирана на добри практики и утвърдени стандарти от професионалните квалификации

Курсовете целят да повишат качеството и ефективността на работа на финансовите отдели, като акцентират на практическата подготовка за всекидневните им казуси и задачи. Обученията ще имат най-съществен ефект върху дейността на компании с големи финансово-счетоводни отдели и центровете за споделени услуги (shared service). Работодатели като

"През 2016 мотивацията да направим тези курсове дойде от обратната връзка на клиентите ни за липсата на практическа подготовка на техните служители. След края на обученията, всички се убедиха, че курс, базиран на професионална квалификация, не само повишава изключително много ефективността, но и задава стандарт в работата на отдела, съответно подобрява значително качеството на изпълнение. Програмата е структурирана по модела на популярните в момента в Западна Европа специализирани стажантски практики, които са подкрепяни с държавно финансиране. Както и миналата година, най-добрите ни студенти, които не са спонсорирани от работодател, ще получат шанс за стаж в няколко компании, подкрепящи формата. Щастливи сме, че всички участници в предишното издание се развиха изключително успешно и действат като добри посланици на формата.", коментира Доротея Воева, управляващ партньор в MDV Professional Education.

Обученията са подходящи не само за млади професионалисти в областта на финансите и счетоводството, но и за студенти или наскоро завършили, които търсят надграждане на знанията си, шанс за бърза професионална реализация или кариерно преориентиране.

Курсът е разделен на три нива. Всяко едно от тях е в т.нар. blended формат, т.е. част от модулите са подкрепени с онлайн лекции, а други са изцяло присъствени. Нивата са със средна продължителност от 6 дни, като занятията се провежат основно в петък, събота и неделя, в месеците от октомври до декември. Така и работещите имат възможност да участват без да нарушават графика си. Работният език на обученията е английски.

Всяко ниво завършва с изпит или решаване на казус, което дава възможност на мениджърите да проследят напредъка на курсиста. Завършването и на трите нива дава нужната подготовка за успешно полагане на изпити за вход в професионалите квалификации AAT и/или ACCA.

"След успеха на предишното издание и интереса през 2016 г., решихме да отпуснем повече стипендии и тази година ще предложим шанс за безплатно участие на общо петима кандидата, които нямат възможност сами да покрият таксите си.", обявиха Доротея Воева, управляващ съдружник на MDV и Мария Михайлова, директор "Маркетинг и бизнес развитие" в "Икономедиа". Конкурсът е отворен за студенти в края на академичното си образование или наскоро дипломирали се професионалисти. За да участват те трябва да изпратят: CV, мотивационно писмо и академична справка или диплома за завършено образование на мейл: fa_school@mdvtraining.bg в срок до 31 август. Одобрените по документи, ще бъдат поканени на входящ тест, за да се провери нивото им на предварителна подготовка. Най-талантливите и амбициозни ще преминат през две класирания ( тест 9 септември – резултати: 23 септември; тест 16 септември – резултати: 30 септември), за да се включат в курсовете от 7 октомври.

Предлага се гъвкава форма на записване, като е възможна регистрация, както за едно, така и за всички нива. Цената за един модул е 700 лв., а за пълния курс - 2000 лв. За групови записвания са предвидени и значителни отстъпки.

Дни на отворените врати



Ако искате да научите повече за курсовете по финанси и счетоводство и свързаните с тях възможности за развитие, да получите индивидуална консултация или да се срещенете с преподавател, заповядайте на дните на отворените врати в офиса на MDV:



23 и 24 юни: от 10:00 до 16:30 ч.

2 септември: от 10.00 до 16.30 ч.

8 и 9 септември: от 10.00 до 16.30 ч.



Адрес: ул. "Шейново" 7, ет. 1



Нужно е предварително записване на мейл: FA_School@mdvtraining.bg или телефон +359 887 492 126.

Преподавателите

Лекторският екип включва утвърдени професионалисти с международен опит и практика в сферата на счетоводството, финансите и корпоративното право.



Георги Кирилов

FCCA, CF

има дългогодишен опит в областта на счетоводството, консултантските услуги и корпоративните финанси, натрупан в Лондон и Женева. Бил е мениджър в отдел Корпоративни финансови услуги на "Делойт България". Той е дипломиран експерт-счетоводител, завършил е London School of Economics и има международна квалификация по корпоративни финанси (CF) към ICAEW



Линкълн Майлс

BA HONS, FCCA, FCMI, FCIS IFRS, US GAAP, UK GAAP

има богат опит както в корпоративния свят, така и в сферата на образованието. Бил е национален ръководител за ICAEW по предметите корпоративни отчети, одит и застраховане Advanced Stage Corporate Reporting и Audit and Assurance, управител на офиса на BPP Professional Education Jersey и водещ оценител на изпитите на ACCA и ICAEW Case Study. Консултирал е правителствени структури, търговски и финансови организации. Подготвя студенти за изпитите за квалификациите на ACCA, CIMA и ICAEW.



Илия Грозданов

MJur

съдружник в адвокатско дружество "Динова, Русев и партньори". Основният фокус на работата му е свързан с енергийни проекти. Специализирал е и в сферите на екологичното, административното и финансовото право. Завършил е право в Софийския университет и магистратура по Европейско и международно финансово право в Оксфорд, преподава в квалификациите АССА и CF (CISI/ICAEW).



Таня Коточева

ДЕС, PhD

има значителен опит като академичен преподавател, оценител и одитор за финансови и нефинансови компании и международни корпорации в България. Тя е дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС), регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Завършила е УНСС със специалност Счетоводство и контрол и има докторска степен по Икономика. Тя е специалист в сферата на Международните стандарти за финансовo отчитане и приложението им във функциониращи предприятия.