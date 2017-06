BP се включва във високотехнологичната петролна надпревара

Сделката за 20 млн. долара затвърждава тенденцията в петролния бранш.

© Dylan Martinez

Британската компания ще получи достъп до разработки на NASA

Британската петролна и газова компания BP си осигури възможността да използва технологии, базирани на изкуствен интелект, като по този начин затвърди тенденцията сред петролните компании все повече да разчитат на съвременните технологии при откриването и разработването на нови петролни находища. Тя ще получи достъп до технологични разработки на NASA благодарение на финансирането, което осигурява на калифорнийска стартираща компания, съобщи Financial Times.От калифорнийската стартираща компания Beyond Limits съобщиха, че ще получат финансиране на стойност 20 млн. долара от BP Ventures, инвестиционнотo подразделение на петролната компания.Според ръководството на базираната в Пасадина компания финансирането ще осигури нови възможности за модификация на изкуствен интелект - технология на NASA и Американския департамент по отбрана, която досега е била използвана единствено при космически операции, в които човешко присъствие е било невъзможно.От Beyond Limits смятат, че новите разработки на софтуера умело ще съчетават човешкия интелект с учещите се машини, за да модернизират и да направят по-ефективни традиционните петролни компании, които все още разчитат предимно на сондажи за откриването на петролни находища. Комерсиализирането на технологиите на NASA, което планират от калифорнийския стартъп, ще оптимизира бизнеса с петролни продукти и ще автоматизира значителна част от процесите в него.Меган Шарп, управляващ директор в BP Ventures, ще стане част от ръководството на Beyond Limits. Според Шарп от BP възнамеряват да използват целия потенциал на сътрудничеството си със софтуерната компания, внедрявайки постиженията й по посока изкуствен интелект във всички бизнеси на компанията. В допълнение тя обясни, че инвестицията в Beyond Limits е част от плановете на петролната компания да стимулира иновациите и предприемачеството не само в традиционната петролна индустрия, но и като цялостна визия за ново по-зелено бъдеще.От BP обаче не са единствените участници във високотехнологичната "треска" за петрол. Pioneer National Ressources, една от големите американски производителки на петрол, обяви в края на миналата седмица, че планира да използва изкуствен интелект, за да повиши ефективността си при правенето на сондажи. От италианския лидер в горивата Eni също съобщиха, че са разработили нов суперкомпютър, който ще увеличи ефективността на компанията при сондиране, подобрявайки сеизмичните изображения и геоложките модели.По-мощните изчислителни машини снабдяват петролните компании с по-добри сеизмични изображения на потенциалните петролни находища, а това от своя страна се комбинира с нарастващата способност на компютрите да анализират и оценяват получените данни. Все повече компании използват софтуерни продукти за подобряването на технологията на рафиниране и съответно качеството на съществуващата продукция. Анализаторите приемат това своеобразно модернизиране като опит на индустрията да се предпази от икономически сътресения в цената на петрола като тези от 2014 г.