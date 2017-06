Най-скъпият имот в България: мол "Сердика" с цена 207 млн. евро

Третият по приходи мол в София беше завършен през 2010 г. с инвестиция на австрийската Sparkassen Immobilien и германската ECE.

© Цветелина Белутова

обяснението за масирания интерес от инвеститори от Южна Африка е, че в ЮАР инфлацията е много висока, докато в Европа не е, а доходността, особено в България, е висока.

От ЮАР през Румъния



NEPI (New Europe Property Investments) e инвестиционна група в Централна и Източна Европа с фокус върху търговски имоти в региона. Oсновните акционери са частни и държавни фондове от Южна Африка. През декември миналата година NEPI обяви, че планира сливане с конкурента си Rockcastle и създаване на нова компания NEPI Rockcastlе, което се става в момента. Пазарната капитализация на NEPI е 3.4 млрд. евро, а на Rockcastle - 2.2. Така компанията вероятно ще стане най-големият борсово листнат играч в сектора на недвижимите имоти в Централна и Източна Европа.



Към края на миналата година фондът притежава 60 имота с търговски и офис площи за 2.66 млрд. евро. Най-силно е присъствието му в Румъния, откъдето идват 73% от приходите му от наеми. Там южноафриканците държат Mega Mall, City Park, Promenada Mall, като в портфолиото им са не само столични обекти, но и в провинцията. Търговски центрове с офис сгради и индустриални площи NEPI държи още в Словакия, Хърватия, Чехия и Сърбия.

Най-голямата сделка за недвижим имот в България вече е договорена: южноафриканският фонд NEPI ще плати за софийския мол "Сердика център" и офис сградата към него рекордната сума от 207.4 млн. евро. Дотук топ продажбата беше пак за мол - през 2008 г. гръцки фонд предложи почти 200 млн. евро за недостроения тогава The Mall на "Цариградско шосе", но после платената цена беше 170 млн. евро.Другият важен факт около сделката за "Сердика" е, че купувачът е фонд от ЮАР. Това са единствените, но много активни купувачи на молове в София тази година, а и за последните няколко. Инвеститорът от Южна Африка MAS Real Estate през април придоби два търговски центъра в Бургас и Стара Загора срещу 62 млн. евро. Друга компания от ЮАР за инвестиции в търговски имоти - Acsion, е избрана за купувач на Mall of Sofia срещу 102-104 млн. евро.А най-любопитна е ситуацията около NEPI - още в края на миналата година фондът се договори да купи The Mall и хипермаркета в него за 180 млн. евро по информация на източници, запознати с преговорите. Разрешение беше получено, но преговорите по договора са забуксували. Сделка няма и по друга причина. "Междувременно се появи друг кандидат, който предложи по-висока цена. Той има срок до края на месеца да внесе депозит", каза близък до мола източник. А новият кандидат е от.... ЮАР."Сердика център" е третият по приходи мол в София, а и в страната. Той е съвместна инвестиция на австрийската Sparkassen Immobilien (S IMMO) и германската "Еце проект мениджмънт България" (ECE). При завършването на строителството през 2010 г. компаниите обявиха, че са вложили в мола 210 млн. евро. В баланса на дружеството - собственик на мола, той е оценен за 219 млн. лв. към края на 2015 г. В друга компания - "Ханза имобилиен", е земята, която е оценена на 12 млн. лв., а в трета - "ЦЕЕ пропърти България", е офис частта, която е с балансова оценка от 71 млн. лв. Разбивка каква цена за кое дружество се плаща няма, но според запознати частта на мола е от порядъка на оценката за The Mall, т.е. около 160 млн. евро.По информация от пазара продажбата е по инициатива на австрийския собственик, който още миналата есен е събрал във Виена оферти за софийския си обект. По данни на близки до фонда източници те са били определени като неудовлетворителни. Тази пролет явно е получена силна оферта от NEPI и фондът е избран без състезание с наддаване от кандидати."С продажбата на "Сердика" S IMMO се оттегля от България", се казва в официално съобщение на досегашния главен акционер в центъра. В него се отбелязва, че сделката води до нетен приток за S IMMO (след погасяване на кредит за финансиране) от около 80 млн. евро.Изграждането на обекта за 210 млн. евро беше финансирано в голямата си част със заеми, като значима част от тях са погасени за тези седем години работа. Освен това вероятно са теглени и дивиденти. Затова австрийският продавач, който държи по-голям дял в мола и цялата офис част, казва, че излиза на плюс от 80 млн. евро."Завършихме имота през 2010 г., което беше всичко друго, но не и лесно. В крайна сметка успяхме да отдадем под наем всички офис площи и да го установим на пазара. Продажбата е естественият финал на проекта за развитие", коментира Ернст Веждовски, главен изпълнителен директор на S IMMO, цитиран в прессъобщението.Сделката за "Сердика център" ще стане чрез дъщерното дружество NEPI Project One, става ясно от официално съобщение на купувача. Той отбелязва, че ще плати със собствени средства. В придобивания пакет влизат търговският център, офис сградата към него, както и прилежащата земя. Преди да завърши, тя трябва да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията."Сердика център" е отворен през 2010 г. Общата търговска площ, която се отдава под наем, е 51.5 хил. кв. метра (като 99.3% от нея е заета). Офис сградата, построена върху търговския център, е от клас А и е открита през 2011 г. Тя е с 28.5 хил. кв. метра площ, като 98.6% от нея е заета от мултинационални наематели като Citibank, Coca Cola, Mercк, Sutherland.През 2016 г. дружеството има резултат от оперативна дейност от 6.12 млн. евро. Очакваните приходи от наеми на мола и на офисите са общо 16.1 млн. евро при среднопретеглена цена за наем от 16.8 евро на квадратен метър месечно, става ясно от официалното съобщение на купувача.Макар да не е посочено в съобщението, експерти на пазара на недвижими имоти изчислиха, че постигната доходност е съвсем малко под 8%.Все още няма яснота един или два мола ще придобие NEPI България. Ако в близките седмици другият кандидат от ЮАР не потвърди офертата си за The Mall, вероятно NEPI ще се върне като купувач и там. Засега представители на компанията вероятно ще поискат от КЗК разрешение да купят "Сердика", като уточнят, че сделката за The Mall не се е осъществила. Но дори и с двата обекта фондът няма да има доминация на софийския пазар.Иначе