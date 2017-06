Пет компании от близкия Космос

Илън Мъск, основател и изпълнителен директор на SpaceX



Основателят на Amazon и Blue Origin Джеф Безос



[Reuters]

Лидерът на Virgin Galactic Сър Ричард Брансън



[Reuters]

Космосът вече е отворен за частните компании. Докато големите правителствени програми постепенно се пренасочват към изследване на по-отдалечените небесни тела в нашата Слънчева система, активностите в околоземното пространство остават в ръцете на големите предприемачи, поели риска да развиват космически бизнес. Много от тях разчитат и на държавно финансиране, но въпреки това внасят нужната доза иновация и разнообразие в сектора в сравнение с традиционните подизпълнители на НАСА. Някои вече са известни имена, като най-отличими са SpaceX на Илън Мъск и Blue Origin на основателя на Amazon Джеф Безос.Освен тях има още няколко компании, които си заслужава да бъдат следени, защото с темповете, с които се развиват, може не просто да направят живота на Земята по-добър, но и да форсират някои от най-дръзките космически мечти, останали неосъществени след края на студената война.Накратко: кои компании да следите отблизо, ако се вълнувате от новата космическа надпревара?Компанията на Илън Мъск е най-известната от тези, които искат да правят бизнес в близкия до планетата ни Космос. През август SpaceX ще изстреля за пореден път своя вече използвана ракета, качвайки на борда й американския космически военен дрон совалка X-37B. Голямата новина обаче е, че се подготвя изстрелването на Falcon Heavy, най-масивната машина, с която компанията разполага. Според самия Мъск трите ядра на ракетата ще бъдат сглобени в следващите два до три месеца. Ако всичко мине по план, Falcon Heavy може да се окаже в Космоса най-рано през септември. Ракетата е три пъти по-голяма от предшественика й Falcon 9 - най-известния модел на SpaceX до момента. Голямата цел на Falcon Heavy е да може да изпрати капсула до Луната и дори до Марс с някои допълнителни доработки. През март SpaceX отбеляза успех и с пускането на комуникационния сателит SES-10 за втори път. Четиритонният спътник в крайна сметка бе върнат успешно на Земята, а Илън Мъск продължава с амбициозните си планове, най-големите от които включват колонизацията на Марс след две десетилетия. За целта компанията му ще разработи още по-голяма ракета носител, наречена ITS, която ще бъде задвижвана от 42 ракетни двигателя (Falcon Heavy ще използва 27).Blue Origin е компания, създадена от Джеф Безос, който управлява и Amazon. Докато SpaceX разчита на големи държавни поръчки, по-рано през тази година Безос призна, че ежегодно продава по 1 млрд. долара от акциите си в Amazon, за да финансира личния си космически проект. Той успя да изпревари с около месец конкурента си Мъск в успешното изстрелване на ракета за многократна употреба, която после каца меко на Земята. В момента Blue Origin работи върху създаването на по-мощна платформа за извеждане на капсули отвъд земната орбита (наречена New Glenn), която да позволи извършването на пътувания в Космоса през следващите години. За разлика от ракетите на SpaceX обаче, фокусът тук пада върху космическия туризъм. През април компанията обяви, че пенсионира досегашната ракета носител New Shepherd след пет успешни излитания и кацания, но вече е произвела три нови и две капсули за пасажери. По първоначални изчисления билет за космическото пътешествие ще струва около 300 хил. долара. Предвид конкуренцията обаче тази цена може бързо да бъде свалена. Първите пилотирани тестови полети са планирани за началото на 2018 г.Друга компания, насочена към космическия туризъм, е Virgin Galactic на милиардера Ричард Брансън. Стартирал проекта през 2004 г., първоначално Брансън искаше да направи първите комерсиални полети със суборбиталната совалка SpaceShipTwo през 2009 г. След много забавяния обаче Virgin Galactic получи лиценз от Федералната администрация по авиацията в САЩ едва през август миналата година. Той дава право на компанията да използва корабите си за търговски цели, като така прави поредна крачка към реализирането на космическия туризъм. Между 2014 и 2016 г. в дейността на Virgin Galactic имаше затишие, след като предният прототип на SpaceShipTwo се разби през октомври 2014 г., при което единият от двамата тестови пилоти загина. Компанията все още прави тестове на новия си кораб VSS Unity, като Брансън се надява полетите с пасажери да започнат до края на 2018 г.ULA е джойнт венчър на Lockheed Martin и Boeing. Създадена през 2006 г., компанията работи основно с американското правителство. До миналата година ULA имаше пълен монопол при американските ракетни изстрелвания, като бе единствената компания, получаваща договори от Министерството на отбраната и НАСА. Отскоро обаче това не е така, след като през 2016 г. Военновъздушните сили на САЩ за пръв път сключиха договор със SpaceX. Въпреки че е от старите космически играчи, ULA не трябва да бъде подценявана. Тя разполага с три платформи за изстрелване към момента - Delta II, Delta IV и Atlas V. Ракетите от семейството Atlas и Delta се използват от над 50 години за извеждането на различни видове сателити. През 2014 г. ULA обяви, че планира да бъде напълно преструктурирана заедно с всички продукти и бизнес процеси. Целта е най-вече да бъдат намалени разходите около изстрелването на ракети и сателити. През април 2015 г. ULA представи и новата си ракета, която ще наследи Atlas V, наречена Vulcan. Тя обаче ще може да бъде видяна в действие най-рано през 2019 г.За момент нека се абстрахираме от всичките ракети, идеи за космически туризъм и мисии до Луната и Марс и се върнем в орбита около Земята. Доскоро OneWeb беше само малък стартъп от Силициевата долина с една проста цел - да осигури евтин интернет на всички хора по света чрез сателити. В момента обаче фирмата вече се контролира от японския конгломерат SoftBank, воден от визионера Масайоши Сон. SoftBank на няколко пъти показа, че държи на OneWeb и е готова да вложи крупни суми в компанията. За последно тя инвестира 1 млрд. долара в края на миналата година, като след този рунд OneWeb се оценява на 2.5 млрд. долара. Целта на стартъпа се припокрива с плановете на Марк Зукърбърг за доставка на интернет за развиващите се страни в света, основно в Африка и Азия. Въпреки това той не е сред инвеститорите в стартъпа. Свежите пари от SoftBank и другите инвеститори осигуриха на OneWeb възможността да построи и пусне в употреба общо 640 сателита в началото на следващото десетилетие. "Трябва ни свързаност, за да имаме свързани коли. За интернет на нещата ни трябва свързаност. OneWeb е най-добрият начин да свържем целия свят", коментира Масайоши Сон след последната си инвестиция във фирмата. Подобни планове имат и SpaceX, чийто представител обяви пред щатски сенатори, че планира изстрелването на 4500 сателита в ниска орбита в периода 2019 - 2024 г.