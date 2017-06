Amazon купува Whole Foods за 13.7 млрд. долара

До скоро Джеф Безос избягваше да придобива конкуренти, но разби и това табу.

Електронният гигант Amazon обяви, че ще закупи веригата американски магазини Whole Foods срещу 13.7 млрд. долара, пише Financial Times. Това е поредното разширение на империята на Джеф Безос, която вече лесно може да бъде наричана и конгломерат предвид постоянните разширения в различни направления, които прави. Amazon ще плати по 42 долара за акция. Сделката ще бъде изцяло в кеш, като включва в себе си и дълговете на Whole Foods. Това е за момента най-острият ход в стратегията на Amazon да разруши традиционния модел в американската ритейл индустрия. През последните години компанията на Безос направи няколко стъпки към това, най-интересната от която беше обявяването на магазини без каси.Закупуването на Whole Foods показва и промяна в тази стратегия, като досега Amazon не разчиташе на придобиване на конкуренти. Физическите магазини се различават много от основния бизнес на Amazon с електронна търговия, като анализаторите смятат, че това е доста по-сложен сегмент."Това партньорство ни дава възможност да максимизираме стойността на Whole Foods и е добре дошло за нашите акционери. В същото време ние продължаваме да изпълняваме мисията си да търсим продуктите с най-високо качество и да даваме най-доброто обслужване и изживяване на своите клиенти", коментира Джон Маки, изпълнителен директор на Whole Foods, който ще остане на този пост и след придобиването. Очаква се сделката да бъде приключена в края на тази година.Покупката на Whole Foods накара акциите на почти всички големи търговци в сектора да паднат значително. Инвеститорите се притесняват, че Amazon може да направи в ритейл сектора това, което направи с книжарниците. Акциите на Kroger спаднаха с 14% в петък, тези на Target с 12%, на Walmart – с 5.8%. Самият период за индустрията е време на промяна, като големите физически търговци работят усилено върху по-големи продажби онлайн, докато електронните гиганти като Amazon и Alibaba в Китай се насочват към по-традиционни модели, гарнирани с технология.Социологическите данни показват, че все повече потребители в САЩ купуват продуктите си извън традиционните супермаркети. Онлайн търговците, дискаунт веригите и доставките на продукти отбелязват растеж на пазарния дял, докато цените на основни хранителни продукти падат и поставят под напрежение ритейл сектора, който работи с все по-ниски маржове.Amazon вече се разширява на десетки фронтове и лесно може да бъде нареден сред световните конгломерати. За разширение в ритейл сектора бе намекнато още миналата година, когато компанията на Безос разкри концепцията си за нови магазини без каси и касиери. Освен това Amazon успешно играе на пазара с електронни четци, системи за умен дом, облачни услуги, доставка на свежи продукти, правенето на сериали и онлайн видеострийминг наред с много други. Списъкът с активностите на Amazon, изглежда, ще продължи да се разширява, а като изключим компанията, други фирми на Безос се занимават с разнообразни дейности, включващи дори космически туризъм.