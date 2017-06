Седмични новини за ритейл

© Цветелина Белутова

Най-голямата сделка за недвижим имот в България вече е договорена - южноафриканският фонд NEPI ще плати за софийския мол "Сердика център" и офис сградата към него рекордната сума 207.4 млн. евро."Сердика център" е третият по приходи мол в София и в страната. Той е съвместна инвестиция на австрийската Sparkassen Immobilien (S IMMO) и германската "ЕЦЕ проект мениджмънт България" (ECE). В баланса на дружеството - собственик на мола, той е оценен за 219 млн. лв. към края на 2015 г. В друга компания - "Ханза имобилиен", е земята, която е оценена на 12 млн. лв., а в трета - "ЦЕЕ пропърти България", е офис частта, която е с балансова оценка 71 млн. лв.С продажбата на "Сердика" S IMMO се оттегля от България. Сделката ще стане чрез дъщерното дружество NEPI Project One и трябва да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията."Сердика център" е отворен през 2010 г. Общата търговска площ, която се отдава под наем, е 51.5 хил. кв.м (като 99.3% от нея са заетш). Офис сградата, построена върху търговския център, е клас А и е открита през 2011 г. Тя е с 28.5 хил. кв.м площ, като 98.6% от нея са заети от мултинационални наематели. През 2016 г. дружеството има резултат от оперативна дейност 6.12 млн. евро. Очакваните приходи от наеми на мола и на офисите са общо 16.1 млн. евро при среднопретеглена цена за наем 16.8 евро на квадратен метър месечно.NEPI (New Europe Property Investments) e инвестиционна група в Централна и Източна Европа с фокус върху търговски имоти в региона. Oсновните акционери са частни и държавни фондове от Южна Африка. През декември 2016 NEPI обяви, че планира сливане с конкурента си Rockcastle и създаване на нова компания NEPI Rockcastlе. Към края на 2016 фондът притежава 60 имота с търговски и офис площи за 2.66 млрд. евро.В Ямбол бе открит най-новият хипермаркет за дома и градината "Практикер". Това е десетият поред обект на веригата в страната. Той се намира в нова сграда, разположена на близо 6800 кв. метра, от които 5000 кв. метра са търговска площ. "Практикер" - Ямбол, предлага асортимент над 50 хил. продукта в различни категории и разполага със 144 паркоместа. В търговския обект работят над 70 служители.От 2014 г. българският бизнес на "Практикер" се притежава от собствениците на веригата за техника "Технополис" - Тодор Белчев и Божидар Колев. Германската компания от типа "Направи си сам" реши да продаде бизнеса си във всички пазари, на които присъства, след като влезе в несъстоятелност през есента на 2013 г. Така основен акционер в "Практикер" е дъщерната компания на "Видеолукс" (едноличен собственик на "Технополис") "Знайко", която държи над 91% от акциите. Останалият дял се държи от "Практикер риел естейт", в която са съсредоточени имотните активи на веригата. Тя пък е собственост на "Видеолукс".Досега компанията имаше 9 хипермаркета "Практикер" – два в София и по един в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен и Велико Търново.Електронният гигант Amazon обяви, че ще купи веригата американски магазини Whole Foods срещу 13.7 млрд. долара. Amazon ще плати по 42 долара за акция. Сделката ще бъде изцяло кеш, като включва и дълговете на Whole Foods. Това е за момента най-острият ход в стратегията на Amazon да разруши традиционния модел в американската ритейл индустрия. През последните години компанията направи няколко стъпки към това, най-интересната от които беше обявяването на магазини без каси. Очаква се сделката да бъде приключена в края на тази година.Социологическите данни показват, че все повече потребители в САЩ купуват продуктите си извън традиционните супермаркети. Онлайн търговците, дискаунт веригите и доставките на продукти отбелязват растеж на пазарния дял, докато цените на основни хранителни продукти падат и поставят под напрежение ритейл сектора, който работи с все по-ниски маржове.Amazon вече се разширява на десетки фронтове и лесно може да бъде нареден сред световните конгломерати. Amazon успешно играе на пазара с електронни четци, системи за умен дом, облачни услуги, доставка на свежи продукти, правенето на сериали и онлайн видеострийминг наред с много други.Държавната агенция за метрологичен и технически надзор започна национална проверка на слънчевите очила, които се предлагат в търговската мрежа в големите градове и морските курорти. През 2016 г. агенцията е проверила 909 различни марки и модели слънчеви очила в 434 търговски обекта в страната, като за 259 от тях е установено, че не отговарят на изискванията. На нарушителите са съставени актове за административни нарушения на обща стойност 51 000 лв. Установено е още, че 71 модела очила се предлагат на пазара без маркировка за съответствие и те са спрени от разпространение на пазара. През 2017 г. досега съвместно с митническите власти е спрян вносът на 69 модела очила (общо количество 7660 броя), защото са били без нанесена СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти. Сред нарушенията са и липса на инструкции на български език, на марка, модел, производител.Германската верига Aldi обяви, че ще инвестира допълнителни 3.4 млрд. долара в разширението на бизнеса си в САЩ. Целта е да бъдат отворени нови магазини, чийто брой трябва да достигне 2500 през 2022 г. В момента Aldi разполага с 600 обекта по-малко, но конкуренцията в страната става все по-ожесточена, след като и от Lidl, обявиха, че започват навлизането си на пазара. В момента Aldi изпълнява друга инвестиционна програма, която предвижда отварянето на 400 магазина до края на годината и премоделирането на 1300 от тях. Инвестицията от поне 5 млрд. долара през тази година идва в момент, в който конкуренцията се увеличава.Lidl вече обяви, че ще открие първите си сто обекта на 15 юни, като всеки от тях е стратегически разположен така, че да бъде близо до магазините на Walmart и Target, които доминират сектора от десетилетия. От Lidl коментираха, че продуктите им ще бъдат на двойно по-ниски цени от тези на конкуренцията. Най-големият търговец на дребно в САЩ и света Walmart ще опита да работи по нов модел с по-нисък марж на печалбата, като свали цените си в 11 от щатите, в които оперира.Евродепутатите опростиха енергийните етикети за домакински уредиПромените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия. Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без "+" (А+/ А++/ А+++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар, попадат в два от най-високите енергийни класа А и. Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат. Предвижда се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети.До края на юни трябва да са готови резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните на над 30 продукта, които трябва да установят има ли двоен стандарт от страната на производителите за пазарите в Източна и Западна Европа. В момента експерти правят лабораторни сравнителни анализи на идентични продукти, купени на българския пазар и в Австрия и Германия. Министърът на земеделието Румен Порожанов вече съобщи пред радио "Дарик", че са открити отклонения при безалкохолните напитки и сирената.