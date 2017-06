Amazon може да вкара нови продукти в Whole Foods

© Carlo Allegri

За

момента изглежда сякаш Amazon ще запази голяма част от модела на работа в Whole Foods поне през ранния период на собствеността си.

Това ще се случи основно

заради липсата на опит в управлението на физически магазини и логистиката зад тях.

И

зказването на Маки, направено пред служителите, показва

обаче, че Amazon имат и други планове, които могат да започнат да осъществяват почти веднага – промяна от най-ниското ниво – продуктите. Whole Foods не е верига, която се конкурира с най-големите в сектора по ниски цени и Amazon ще се опита да промени това.



Whole Foods вече има отделни свои магазини, носещи името "365", които представят по-евтини стоки, отколкото обичайните формати. Компанията досега имаше проблеми с това да намери линията между

по-обикновени продукти на по-ниски цени, които обаче да не отнемат от търсенето в основните магазини. "Това е дилемата", коментира Роджър Дейвидсън, бивш директор в Wal-Mart и понастоящем президент на консултантската Oakton Advisory Group. "Маки не може да реши по кой от двата пътя да тръгне."

Според изпълнителния директор на Whole Foods технологията на Amazon ще помогне на веригата да се превър

не в голям играч. Първоначално се смяташе, че Amazоn може да използва физическите магазини на новата си придобивка, за да ги автоматизира напълно и да премахне касите по подобие на прототипа, който показа в края на миналата година. От фирмата на Безос обаче обявиха, че нямат такива планове и работата на служителите на Whole Foods няма да бъде автоматизирана по такъв начин.

Служителите на веригата обаче все пак ще трябва да работят с много повече технологии, като Маки ги е предупредил, че на първия ден след

завършването на сделката те ще получат устройства от Amazon. Двете компании вече се шегуват, че имат много да учат една от друга, след като един от директорите в Amazon, Джеф Уилке, по погрешка каза, че в магазините ще продължат да се продават "киноа, боровинки и други зеленчуци". "Това не са зеленчуци, но продължаваме да се учим", коментира Маки.

След приключването на сделката между Amazon и Whole Foods Market веригата магазини може да пусне нови брандове с различни стандарти и по-ниски цени, пише Reuters. Това каза самият изпълнителен директор на Whole Foods Джон Маки в началото на седмицата. "Amazon смята да запази високите стандарти за продуктите ни", коментира той. "Те не са глупави, за да променят това." Според него обаче е възможно компанията на Джеф Безос да пусне други продукти, които да следват нови стандарти. Маки добави, че е възможно те въобще да не носят брандировката на Whole Foods Market и само да бъдат продавани чрез ритейл канала.За момента това е първи намек как може да се промени Whole Foods след придобиването от страна на Amazon. Сделката на стойност 13.7 млрд. долара бе обявена в края на миналата седмица и бързо вкара в паника инвеститорите в традиционните ритейл вериги, много от които отбелязаха спад в цената на акциите си с над 10%. Amazon е известна с подхода си да разрушава традиционните бизнес модели в различните индустрии и след представянето на магазините си без каси и закупуването на Whole Foods секторът е в напрежение.