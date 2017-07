Wall Street Journal ще се предлага само в дигитален формат в Европа

Бъдещето пред медиите изглежда все по-ясно: дигиталните издания ще изместят печатните.

The Wall Street Journal (WSJ) спира издаването на вестника на хартия извън Америка, съобщава Financial Times (FT).Американският бизнес всекидневник, собственост на контролираната от милиардера Рупърт Мърдок News Corp, няма да бъде достъпен под формата на печатно издание в Европа и Азия според източници на FT. От компанията ще се фокусират предимно върху продажбите на абонаменти за онлайн платформата на вестника, а все още не е ясно дали клиентите, абонирани за печатното издание, ще продължават да го получават.От Dow Jones & Company (DJ), подразделението на News Corp, което издава вестника, обясниха, че печатното издание ще бъде изцяло спряно единствено в Европа. В Азия то ще се запази като съвместен проект с друга компания - в момента се водят преговори, но ще е валиден само за определени азиатски пазари. Идеята на DJ вероятно е партньорството да бъде изградено по подобие на това в Австралия, където The Wall Street Journal е достъпен като част от The Australian, вестник, притежаван от друга компания на Мърдок.От Dow Jones са отказали да коментират за FT, но в съобщение на компанията се казва: "Ние непрестанно изследваме баланса между печатното и електронното издание във време, в което търсенето на дигиталното издание на вестника рязко нараства. През последната година електронните абонаменти за WSJ са се удвоили в Азия, а ръстът им в Европа е 48%."Преориентирането на компанията е част от по-обширното модернизиране на бранша, където все повече издания се фокусират върху електронните абонаменти за сметка на физическите вестници. Причина са приходите от платена реклама при печатните издания, които са значително по-малко спрямо при дигиталните, което представлява проблем за вестниците.За изминалата година приходите от реклами, генерирани от печатните издания в индустрията, са спаднали с рекордните 20%. За сметка на това електронните абонаменти нарастват стремглаво. За първото тримесечие на 2017 г. The Wall Street Journal е добавил 118 хил. абонамента към бизнеса си на годишна база, докато при The New York Times този брой е 308 хил., което е рекорд за медията.Всички медии са изправени пред проблема как да се справят със спада в приходите от реклами. Плановете на New York Times да съкрати близо половината редактори на изданието породи скандал във вестника. В резултат на това ръководството получи гневни отзиви, а голяма част от персонала на компанията организирано напусна изданието.От своя страна през март от Guardian, една от водещите медии във Великобритания, обявиха намеренията си да съкратят 250 работни места и да намалят тиража на печатното си издание като начин за справяне с намалелите приходи на компанията.