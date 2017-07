Германско нашествие на американския пазар на хранителни стоки

Търговската надпревара между Amazon и Walmart

Преди две седмици Amazon купи веригата магазини за биоплодове и зеленчуци Whole Foods. На пръв поглед странна, тази сделка всъщност е показателна за нарастващата борба в сферата на търговията на дребно в САЩ. В същия ден най-голямата компания за търговия на дребно Walmart придоби компанията за онлайн търговия на дрехи Bonobos. Нетипичните за големите компании сделки показват засилването на борбата между двете компании за надмощие както в традиционната, така и в онлайн търговията, пише Reuters.

Макар че войната между двата гиганта започва още през 1998 г., когато Walmart съди Amazon за откраднати търговски тайни, едва през последните няколко години двете компании започнаха да се състезават на терена на едни и същи пазари.



С последната си сделка Amazon прави най-сериозния си ход досега, прицелвайки се в хранителните продукти. Те са в сърцето на търговската империя на Wallmart и носят повече от половината от приходите на компанията за миналата фискална година. Това още повече ще засили конкуренцията в сектора на хранителните продукти. Очаква се Amazon да разшири разнообразието и да направи по-достъпни продуктите на известната с високите си цени Whole Foods, както и да започне да предлага услуги като поръчки по интернет и доставки по домовете. Това са все мерки, които целят да настигнат далеч по-масовите и евтини магазини на Walmart, много от които вече предлагат тези услуги.



Нови практики



От Amazon са замислили и напълно оригинални нововъведения. Бившият старши мениджър в компанията Британ Лад смята, че в магазините Whole Foods ще бъдат тествани за пръв път в масовата търговия на дребно някои иновативни идеи на Amazon, които вече се използват в магазина на компанията в Сиатъл. Такава практика например е елиминирането на опашките на касите чрез автоматичното сканиране на продукти, когато клиентът ги постави в пазарната си количка или когато излезе от магазина. Лад също смята, че компанията ще използва огромното количество данни за предпочитанията на купувачите, които непрекъснато трупа през онлайн услугите си, за да решава какви продукти да предлага в магазините.



Огледални действия



Може да се каже, че Walmart се опитва да прави еквивалентно разширяване на пазара си, но в обратната посока. Това са трудни времена за много от традиционните лидери в търговията на дребно в САЩ, чиито клиенти пазаруват все повече онлайн, пише New York Times. Точно заради това Walmart купува вече трета компания за онлайн търговия на дрехи. От миналата година сайтът за онлайн търговия Jet.com също е собственост на Walmart, а неговият бивш изпълнителен директор е поставен начело на усилията на веригата супермаркети да подобри онлайн присъствието си.

Засега, изглежда, че инвестициите на Walmart в онлайн търговията се отплащат – продажбите на компанията в интернет са се увеличили с 63% спрямо същия период през миналата година. Тепърва ще разберем дали ще се отплати и опитът на Amazon да стъпи на пазара за хранителни продукти. Едно обаче е сигурно – надпреварата във въоръжаването между двата американски гиганта за надмощие както в традиционната, така и в онлайн търговията, тепърва ще се разгаря.