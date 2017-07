Софтуер: Все по-силно българско присъствие

Основаната от Калин Радев (в средата) "Софтуер груп БГ" през миналата година получи 5 млн. евро от фондовете Black Peak Capital и PostScriptum Ventures. Този март те дублираха вложението и вече държат по 12.5% от компанията

Най-голямата софтуерна компания в страната е нова - специализираната в разплащания "Пейсейф България".

При 19 хил. заети в 3 хиляди компании в сектора почти 7.5 хил. са в 25-те големи софтуерни дружества.

2 млрд. лв. са общо приходите на IT компаниите в страната. Една трета от тях са направени от най-големите 25 дружества в сектора.

С най-голям ръст на приходите от над 60% е управляваната от Ивайло Славов "Булпрос". Очакванията за 2017 г. са за нов по-голям скок - до 76.8 млн. лв. В началото на 2017 г. българското дружество придоби германската IT фирма GBS срещу 11 млн. евро



Малко над 750 млн. лв. оборот имат 25-те най-големи компании за софтуер през 2016 г. Само преди година същите дружества са отчели приходи от 660 млн. лв. Въпреки че се наблюдава известно забавяне в ръстовете в топ 25 - 14% спрямо 23.5% през 2015 г., в редиците на IT първенците има някои интересни размествания и тенденции. От една страна, забавяне на ръста при някои от големите и все по-силното присъствие и утвърждаване на българските компании в класацията. Не на последно място, има и пренареждане на върха - през 2016 г. най-голямата софтуерна компания на пазара е нова - специализираната в разплащания "Пейсейф България".Ако през 2015 г. 25-те най-големи софтуерни компании имаха почти двоен на средния за сектора ръст, през 2016 г. показателите почти се изравняват. Според данните на изготвяния от секторната организация БАСКОМ барометър за миналата година растежът в сектора е 13%, а при първенците той е около 13.84%. И все пак най-големите са генерирали повече от една трета от приходите в сектора, възлизащи на малко под 2 млрд. лв. За сравнение - софтуерните компании според БАСКОМ са около три хиляди. По отношение на заетите в гигантите стойностите са сходни - при 19 хил. заети в сектора почти 7.5 хил. са в 25-те големи.Зрялост и растеж са характеристиките на изминалата година в IT сектора и според Елена Маринова, президент на "Мусала софт" и член на управителния съвет на Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ)."Някои от българските компании от последните пет години започват да натрупват постижения и да се налагат като играчи на пазара, който до момента беше доминиран по-скоро от бизнеси с чужди акционери", коментира Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос", една от компаниите с най-голям скок в класацията - от 10 на 7 място, и с най-силен ръст на приходите - над 60%. Доказателство за думите му е фактът, че във втория ешелон - попадналите между 5 и 15 място компании, шест са с основно български акционери.Още две са положителните тенденции на пазара. От една страна, все повече българи заемат ключови позиции в IT компаниите с чужди акционери, коментират мениджъри от сектора. От друга, местната екосистема от стартиращи технологични компании продължава да расте и да узрява, коментира Славов.И все пак всичко това не бива да се бърка с изместване на фокуса на софтуерния сектор у нас - България продължава да е по-скоро аутсорсинг дестинация за IT. "Не е коректно да се мисли, че има изместване от аутсорсинг към развойна дейност на собствени продукти. Останалото е твърде младо и крехко, за да приемем, че фокусът се измества", казва Ивайло Славов. Това е и убеждението на Мирослав Божилов, генерален мениджър на тазгодишния първенец в класацията "Пейсейф": "Не наблюдаваме тенденция за изместването от аутсорсинг към разработка на продукти." Компанията има развойно звено, което обслужва необходимостите на глобалната Paysafe.С развойна дейност, но по-скоро за целите на чуждите си компании майки, се занимават и традиционните големи в сектора "САП лабс" и "Виемуеър България". Последните продължават да разрастват центровете си и да правят все по-интересни и комплексни разработки в България."През 2016 г. фокусът ни беше върху софтуерно дефинирания център за управление на данни, разработването на решения за управление на мобилни устройства, данни и приложения. Развихме още Центъра за професионални софтуерни услуги за интеграция, автоматизация и персонализирани решения в София, работихме и в посока генерирането на приходи от професионални услуги за VMware", коментира Диана Стефанова, изпълнителен директор на "Виемуеър България"."През годината затвърдихме и разширихме различните екипи в компанията, като вече 72% от всички колеги са фокусирани върху работа по Cloud теми", обясни насоките на бизнеса и изпълнителният директор на "САП лабс България" Радослав Николов.Изненадващо от 4 място преди година през 2016 г. на челна позиция при софтуеристите застава "Пейсейф България". Местното звено на компанията, специализираща в решения за финансовия сектор, е пораснало с близо 57% до впечатляващите приходи от 82.6 млн. лв. Ръстът на "Пейсейф България" през 2016 г. се дължи основно на глобалния бизнес на компанията. Миналата година е първата след придобиването на Skrill от Optimal Payments, в която двете оперираха като една компания, а резултатите на глобално ниво са първото достигане на оборот от 1 млрд. долара и печалба от 300 млн. долара, коментира генералният мениджър Мирослав Божилов. "Това естествено се отрази и върху българското звено, където освен поддръжка имаме и сериозна развойна дейност, свързана с дигиталния ни портфейл. В момента имаме над 100 инженери в развойното си звено и планираме голямо разрастване през 2017 г.", допълни той.Сега служителите на компанията приближават 850, като броят на програмистите е сходен с този на заетите в областта на рисковия финансов мениджмънт. Наскоро компанията е взела още един етаж офисно пространство в една от сградите на Capital Fort, който ще бъде използван за целите на разрастващия се екип от софтуерни разработчици.На второ място се подрежа звеното на американската Progress, която през 2014 г. купи местната "Телерик" в най-голямата сделка в корпоративната история на България. Въпреки че дружеството продължава да има големи приходи, компанията пак е на загуба. Добрата новина е, че тя се е стопила значително спрямо 2015 г., но това не успя да предотврати освобождаването на около 100 служители в местното звено през януари 2017 г. и отказ от строителство на нова сграда за разрастване.На следващите две места са традиционните за топ 5 "САП лабс" и "Виемуеър", които планират да запазят положителните тенденции в представянето си и за напред. "Исторически растежът на компанията е между 20% и 30% в зависимост от програмите и инициативите, в които инвестираме. Това е и средното ниво, което целим. Планираме инвестиция в развитието на целия офис в България, разширяване на гамата от специалисти и от разработвани продукти от инженерите тук", коментира Диана Стефанова за бизнеса на "Виемуеър". От САП също са категорични: "Разрастването на развойния център на SAP продължава и през тази година, като очакваме запазване на темпа от последните години. В началото на годината отворихме и втори офис на компанията в София, като почти една трета от екипите в компанията работят вече в "София тех парк"."На пето място тази година за пръв път попада "Вистеон". Компанията разработва все повече софтуер, затова за пръв път е включена в тази класация. Американската Visteon навлезе в България преди две години, след като придоби глобалния бизнес с автоелектроника на Johnson Controls Electronics. В развойния център на компанията в София работят над 700 инженери, които разработват софтуер, хардуер и механика за автомобилни табла, дисплеи, мултимедийни устройства, комуникационни модули. Сред клиентите на компанията са Volkswagen, BMW, Daimler, Opel, Mazda, Ford, Renault и др.Във втората петица на класацията преобладават компаниите с български основатели. Шеста е "Сирма груп", която е и сред малкото IT фирми в страната, избрали да финансират разрастването си в чужбина през фондовата борса. Новината отпреди седмици е, че дружеството ще потърси нови 20 млн. евро от капиталовия пазар в края на тази или началото на следващата година. Дружеството вече има 20 офиса в чужбина. "Enterprise решенията ни са продавани в над 50 държави на всички континенти. Мобилните ни приложения присъстват в 187 държави, т.е. в почти целия свят, и са в 18 езикови версии. С един масов продукт сме навсякъде - за управление на диабета. В областта на издателския бизнес работим с BBC и FT. Почти всички български банки използват наши продукти, международни банки – например Bank Espirito Santo, Credit Agricole, Alpha Bank, Bank of America; в областта на застрахователния бизнес сме може би най-големите доставчици на технологии. В сектора на производството работим в партньорство с "Хайделберг", в САЩ с QVI, а в Австралия – с Canon, и т.н.", каза пред "Капитал" Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг".На седмото място за изминалата година се подрежда една от най-бързо растящите софтуерни компании в страната - българската "Булпрос", чието средно годишно увеличение на приходите през последните години възлиза на над 50%. Очакванията за 2017 г. са за нов, по-голям скок - до 76.8 млн. лв., което може да пренареди софтуерните топ 5 догодина. След външни инвестиции от близо 3.5 млн.евро през 2015 г. миналата години "Булпрос" създаде нова компания в групата си - "Иннексис консултинг", а в началото на 2017 г. придоби германската IT фирма GBS срещу 11 млн. евро. В момента "Булрпос" оглежда за потенциални придобивания в Сърбия и Македония.Сред компаниите, чийто бизнес получи силен международен отзвук, е и попадащата на девета позиция "Хаос софтуер". Специализираният в софтуер за 3D визуализации разработчик след дълги години присъствие в холивудските филмови студиа получи и признание под формата на "Оскар" за технологични постижения в края на 2016 г.Още една българска компания може да се похвали и с инвестиция, и с международен успех. Макар и малко по-назад в класацията, на 16 позиция, "Софтуер груп БГ", разработчикът на софтуер за микрофинансиране, продължава доброто си представяне. Компанията работи за изграждането на собствена платформа за мобилни разплащания за Association of Asia Confederation оf Credit Unions, която ще достигне до 44 млн. крайни потребители в Азия. "2016 г. беше много успешна за нас и "Софтуер груп" продължава да показва силен ръст на развитие и през първата половина на 2017 г.", коментира Калин Радев, главен изпълнителен директор на "Софтуер груп БГ". През март 2017 г. "Софтуер груп БГ" получи втора инвестиция от 5 млн. евро от фондовете Black Peak Capital и PostScriptum Ventures, с което вече държат по 12.5% от компанията. Според последните анализи пазарната оценка на софтуерната компания се е повишила до 50 млн. долара, коментират от мениджмънта. Увеличеният капитал ще бъде инвестиран в увеличаване на екипите за развитие на бизнеса в нови региони и развитието на иновациите, свързани с портфолиото от продуктите и решенията на компанията.Въпреки традиционната липса на кадри в IT сектора, изглежда, софтуерните компании все пак успяват да запазят положителните тенденции. По линия на образованието предстоят няколко интересни събития, стартирането на програмата "Професия програмист" в средното образование наесен е едно от тях. Интересни са развитията в частния образователен сектор - създателят на "Софтуни" Светлин Наков работи за отварянето на първата национална софтуерна гимназия. Основателите на "Телерик" пък се насочиха изцяло към развиването на Telerik Academy. Присъединяването на Петър Шарков към екипа и обявяването на нова обучителна методология със съкратени срокове са сигнали, че на пазара на IT образование предстоят интересни месеци.В бизнес измерение смяна на курса и големи промени едва ли ще има, но пък пренареждания и леко изместване на фокуса са напълно възможни. "От технологична гледна точка всичко, за което говори светът, ще бъде тема и в България – най-бързо ще навлязат тенденции през компаниите в услугите, след това през стартъпите. Ще се търсят пътища за разширяване на позициите на бизнеса в горещите сфери", коментира Елена Маринова.През 2017 г. не се очакват нови големи играчи на пазара, но е възможно навлизане на още украински фирми, както и интерес от Азия, обяснява Маринова. Очакват се външни инвестиции през фондове, допълва тя.На местно ниво е интересно да се проследят няколко компании. Едната от тях е работещата в областта на измесените бизнес процеси "Съдърланд", която ще се измества все повече в посока на IT, втората - "Вистеон", които имат много нови проекти и се очаква да се разраснат силно, казват представители на сектора. Сред планиращите ръстове са и "Скейл фокус" и "Куестърс", които през април получиха от Министерство на икономиката инвеститорски сертификати за намеренията си да инвестират съответно 1.96 млн. лв. и 500 хил. лв. в разрастването на бизнесите си."Освен това е много интересно да се наблюдават освободените от Progress кадри. Има сериозни сигнали, че повечето от тях ще се влеят в стартъп екосистемата", коментира Ивайло Славов. На сцената на стартиращия IT бизнес интересни тенденции вижда и Елена Маринова: "След опияненото изкачване до челните позиции по брой стартъпи, отрезвяващото преброяване на оцелелите, след нещо като "нулева година" в доизхарчване на Jeremie финансирането и изграждане на новите фондове идва вълна на по-умерени инвестиции в по-перспективни и по-развити идеи." Поръчайте Вашия К100 »

