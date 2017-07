Amazon стъпва на пазара на търговия с храни в Индия

Основаният от Джеф Безос гигантът в електронната търговия ще разшири дейността си в Индия



Amazon Prime Day подкопава позициите на Black Friday

Организиран за трета поредна година, Amazon Prime Day започва да става все по-популярен сред потребителите, като предлага по-изгодни оферти от Black Friday, пише Business Insider. Тазгодишното събитие продължи 30 часа за разлика от обичайните 24 и по данни на Reuters е най-голямото в историята на компанията от гледна точка на продажби. Официално изявление за реалните приходи от Prime Day все още няма, но е показателен фактът, че редица търговци от ранга на JCPenney, Target, Sears и Toys R Us излизат с едни от най-мащабните си промоции в опит да достигнат цените на Amazon и да се справят с нарастващото влияние на компанията.

Индия разреши на Amazon да търгува с хранителни стоки в страната, съобщава Reuters. От данни на агенцията става ясно, че онлайн компанията ще има правото да складира и продава всякакъв вид храна на територията на страната, което ще разшири бизнеса й на пазар с огромен икономически потенциал, който се отличава с протекционистки мерки към чуждестранни компании. Компанията на Джеф Безос ще инвестира 500 млн. долара в хранителния сектор в добавка към вложенията от 5 млрд., които досега е направила в страната.Допускането на Amazon в един от най-затворените отрасли на Индия слага началото на нова политика на страната, която е в противовес с досегашната на протекционизъм. Години наред причини от типа на високи вносни мита и задължаване вносителите на хранителни продукти да минават одобрение от органите за безопасност ограничаваха отрасъла в рамките на местното производство. Поради строгите протекционистки мерки редица компании от ранга на Walmart неуспешно се опитваха да навлязат на индийския пазар.Досега участието на компанията на Джеф Безос в отрасъла се ограничаваше до Amazon Pantry и Amazon Now. Първото приложение осигурява платформа, в която други продавачи предлагат продуктите си, докато второто се занимава с доставка на храна от индийски компании с договор към Amazon.Последните месеци показват желанието на Amazon да развие дейността си и в бизнеса с хранителни продукти. Тя обяви неконвенционална си идея за нов тип хранителен магазин, в който да няма каси и да се плаща със смартфон. А през миналия месец съобщи, че ще купи веригата за здравословни храни Whole Foods. Ако се сделката за Whole Foods, която е на стойност 13.4 млрд. долара, приключи успешно, Amazon ще се превърне в търговец със засилено влияние както в интернет, така и с физическо присъствие.Amazon Go от своя страна представлява нетрадиционния тип магазин, който Amazon ще опита да наложи. Замисълът зад него е да се използва приложение, което да отчита взетите от даден клиент продукти и автоматично да таксува Amazon акаунта му при напускане на магазина. По този начин целият процес ще се ускори, като бъде премахнато чакането по опашките на касите. По информация на Business Insider Amazon е способна да отвори до 2000 магазина от този вид през следващото десетилетие, като първият се предполагаше да заработи в началото на 2017 г. в Сиатъл.Въпреки трудностите, които стоят пред Индия в икономически план, икономиката на страната в момента е най-бързо развиващата се в света, като според Световната банка тя ще отбележи ръст от 7% през 2017 г. Наред с проблеми като инфлация, лоша инфраструктура и ниско ниво на технологията в набор отрасли протекционизмът също допринася за забавяне на процеса по превръщането на страната в развита. През последните години правителството се опитва да намали ограничителните мерки срещу външната търговия.