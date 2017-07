"Телерик": Сбогом, "Младост". Здравей, "Цариградско"

1

3 Строежът на Grafix Business Center напредва

© Цветелина Белутова

3 Сегашният офис на "Телерик", под чието име оперира Progress в България

© Цветелина Белутова

3 Проектът за Grafix Business Center

© „Бернард Инвестмънтс“

Новото бъдеще на сградата в "Младост"



След като напуснаха Progress в края на 2016 г., четиримата основатели на "Телерик" - Бойко Яръмов, Васил Терзиев, Светозар Георгиев и Христо Косев, отделиха създадената от тях през 2009 г. "Телерик Академия" в самостоятелна компания. Идеята им е проектът да бъде разработен като самостоятелен бизнес, който да работи и за да захранва със специалисти всички компании в IT екосистемата, както и да продължи да обучава безплатно ученици и деца.



Тези планове включват именно и сегашната сграда на академията в "Младост". В момента в нея текат реорганизации и освен ремонт на учебните помещения, част от пространствата и офисите ще могат да се използват и от външни фирми. "Планираме да създадем хъб, в който освен "Телерик академия" да живеят и компании на бивши колеги от "Телерик" с вече успешни бизнеси, както и други технологични компании с амбиции да продължат да се развиват", заяви изпълнителният директор Бойко Яръмов. Според него до 2018 г. поетапно ще са достъпни за наемане близо 9000 квадратни метра в сегашните сгради на "Телерик", като част от тази квадратура вече е налична и днес. "Целта ни е да създадем екосистема, в която се срещат, съжителстват и си партнират стартиращи компании, зрели организации с агресивни планове за растеж, обучителни програми и младши талант, както и успешни професионалисти, ментори и инвеститори", допълва Яръмов.

"Телерик" АД първо стана най-голямата сделка за българска IT компания, сега купеното от американската Progress дружество чупи друг местен рекорд - за топ сделка на офисния пазар за годината. Новият адрес мести посмаления софтуерен екип от "Младост" на "Цариградско шосе". Наетата площ от почти 11 хил. квадрата ще струва годишно по около 3 млн. лв., изчислиха представители на имотния сектор.Решението къде да се помещава българският офис на Progress претърпя пълен обрат през последната година. Първо, компанията планираше да строи голяма нова сграда на собствен терен до наетите сгради в "Младост" по интересна схема с външна компания инвеститор, от която да наеме обратно офиса и така да го изплати. После дойде нова политика от американския собственик, теренът беше продаден, а сега се предпочита по-малка, но по-модерна и централна сграда за ползване.Наемната сделка е любопитна заради размера й. Тя се случва на силно отеснял пазар на качествени офис площи. Макар никоя от страните по сделката да не разкри детайли за цената заради споразумение за конфиденциалност, според източници от сектора тя е 12-13 евро/кв.м, като е направена и отстъпка заради почти цялостното наемане на строящата се сграда. В района на The Mall напоследък има и договори за по 15 евро на квадрат, обясняват от имотния сектор. Цените се постигат в среда на недостиг на готови хубави пространства. Но в момента се строят стотици хиляди квадрати и след 1-2 години пазарът ще се пренасити. А потенциалът за разрастване на IT компании и центрове за услуги не е безкраен.От десет години софтуерните и аутсорсинг дружествата са най-големите клиенти в имотния сектор със своите почти 70 000 служители. Повечето предпочитат да наемат, а не да строят. Рекордът за офис сделка и миналата година се държи от дружество от бранша - аутсорсинг компанията TELUS International Europe нае 20 хил. кв.м в строящ се офисен гигант на площад "Македония". Тогава по неофициални данни цената беше 13 евро на квадратен метър, а преместването е планирано за края на тази година.Сделката беше съобщена от посредника - имотната консултантска компания Forton. Сградата е в процес на строеж, намира се на "Цариградско шосе" срещу мола и наетия от БТК офис. Тя трябва да бъде завършена в средата на следващата година. Инвеститор в Grafix Business Center е една от големите имотни компании в столицата - "Бернард инвестмънтс". "Телерик" ще наеме общо около 10 800 кв.м в седеметажната сграда или общо около пет от нивата. Там софтуерният разработчик трябва да премести всичките си служители и екипи в България, които в момента са около 500. Двата партерни етажа са предвидени за търговски и други обекти.От българското дружество Телерик" не пожелаха да коментират на този етап, като заявиха, че тепърва започва проектирането. Според източници от сектора извън офисите за служителите договорът включва и помещения за център за децата на работещите в компанията (650 кв.м), както и за фитнес зали (900 кв.м). Grafix Business Center ще има и подземен гараж и отделено място за велосипедите на служителите. Общо пространствата за работа е около 9400 кв.м на петте етажа, като отделно на всеки има и площи с тераси. Няма яснота и за срока на договора, но според представители на имотния сектор той е дългосрочен."Бернард инвестмънтс" управлява над 60 000 кв.м офисни и търговски площи в София. Източници от имотния пазар заявиха, че интерес към сградата е имало и от други технологични компании. Предпоследната инвестиция на групата стана през 2014 г., когато офис сградата Europark малко след 4-ти километър на бул. "Цариградско шосе" беше купена от австрийския фонд CA Immo. В офис портфолиото на дружеството влизат още "Изток тауър" на столичния бул. "Г.М. Димитров" (в която наемател е друга голяма софтуерна компания - "Ви Ем уеър България"), бизнес център Tetrix на бул. "Драган Цанков" и централата на козметичната компания Oriflame на колелото на 4-ти километър. Когато излезе на имотния пазар през 2012 г., "Бернард инвестмънтс" бе собственост на френския инвеститор Никола Рене Колонна-Валевски, докато впоследствие мажоритарен собственик става регистрираното на остров Барбадос дружество "Софи кепитъл". Малък дял има фирма на мениджъра на "Бернард инвестмънтс" Виктор Сергиев.Това е първото местене от такъв мащаб от създаването на компанията през 2002 г. Според Имотния регистър допреди няколко месеца компанията е имала договор за наем за около 20 000 кв.м в четири сгради на бул. "Александър Малинов", които включват офиси, детски център и "Телерик академия". От началото на 2017 г. обаче "Телерик академия" се отдели в самостоятелна фирма на четиримата основатели на "Телерик", които напуснаха Progress в края на 2016 г. Софтуерната обучителна компания вече държи една от сградите и тепърва ще я развива (виж карето).Според отчета на "Телерик" АД за 2016 г. разходите за наеми са били 1.57 млн. лв. Така излиза, че новият дом на "Цариградско шосе" ще е по-скъп за дружеството.След като беше придобит от Progress в края на 2014 г. в сделка за 262.5 млн. долара, софтуерният разработчик обяви, че ще продължи да разширява дейността си тук. През 2016 г. бяха обявени и плановете за строеж на нова сграда до сегашния офис на "Александър Малинов" на парцел, купен години по-рано. Схемата беше по-модела build to suit - при него инвеститор строи по кройка на компанията наемател. В конкретния случай задачата е била за осеметажна сграда от 11 хил. кв.м, както и паркинг зона от 2.8 хил. кв.м. Теренът на "Телерик", който като част от сделката е трябвало да бъде придобит от дивелопъра, е бил с оценка 1.5 млн. евро. А договорът за наем е трябвало да бъде 10-годишен.Миналата есен американците дори избраха изпълнител за проекта в състезателна процедура, но до договор за строителство така и не се стигна заради промяна на мениджърския връх в САЩ. В началото на годината Progress обяви глобална програма за съкращения на 20% от служителите си в цял свят, включваща и 100 работни места в София.Според информация в Имотния регистър в края на май парцелът от 3 декара вече е продаден на нов инвеститор - "Рослин дивелъпмънт". Там познатите лица са Иво Евгениев и Любомир Минчев. Цената на сделката е 2.7 млн. лв. А планът на инвеститора е на терена да се изградят жилища, казаха източници на "Капитал". По непотвърдена информация това е била и групата инвеститори, които са победили в състезанието на "Телерик" за строителството на собствен офис.Макар сегашното преместване да стои като смаляване почти наполовина, всъщност без големите атриуми и академията свиването е минимално. Източници от "Телерик" заявиха, че компанията ще наема още хора и пространството в Grafix Business Center предвижда и разполагането на повече от сегашния екип от около 500 служители.Заради все още недостатъчното предлагане на качествени големи пространства много фирми наемат площи в процес на строеж. От Forton заявиха пред "Капитал", че към момента в столицата се подготвят близо 360 000 кв.м офиси, но те ще бъдат завършени до 3 години."Търсят се както площи за разширение, така и по-големи квадратури за обединение на офиси, каквито са случаите с ОББ (след сливането със Сибанк) в Millenium Center и с "Телерик"/Progress в Grafix Business Center", заявиха от консултантската компания. Според експертите тези тенденции водят до лек растеж на наемните нива (средно с 4% до 13.5 евро/кв.м) и до леко понижение на дела на свободните площи в първокласния сегмент.Огромното строителство обаче вероятно ще обърне тенденцията в цените след 2020 г., смятат експерти от имотния сектор. Дотогава обаче ще сме в сезона на рекордите.