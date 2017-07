Netflix надмина очакванията на Уолстрийт

Компанията добави с близо 2 млн. повече абонамента от очакваното.



5.2 млн. нови абонати е добавила компанията през второто тримесечие.

Netflix надмина очакванията на анализаторите от Уолстрийт, отчитайки ръст от 5.2 млн. нови абонамента за второто тримесечие от годината. От компанията обявиха, че за пръв път потребителите на платформата извън САЩ са надминали по брой тези в страната, съобщава Financial Times.Забележителните финансови резултати на Netflix оказаха незабавно влияние върху цената на акциите, които скочиха с 16.82 долара, или 10.4% след края на редовната борсова търговия. От компанията обявиха, че очакват доброто представяне да продължи и през следващото тримесечие, макар и не толкова интензивно.Най-сериозното постижение на компанията обаче остава фактът, че потребителите на Netflix извън САЩ са достигнали 52.03 млн. и са надминали по брой тези в страната - 51.92 млн. Отчасти това се дължи на усилията и средствата, които от компанията инвестират в приспособяването на платформата към нуждите на чуждестранните потребители и изработването на субтитри. Netflix надмина прогнозите на анализаторите с 2 млн. абонати и това вероятно се дължи на одобрението и широката популярност на оригинални продукции на компанията като 13 Reasons Why и House of Cards.Netflix добави 4.14 млн. месечни абонамента извън САЩ, значително повече от предвидените 2.59 млн., осреднена анализаторска прогноза, представена от FactSet. На вътрешния пазар компанията също се представя по-добре от очакваното, добавяйки 1.07 млн. абонати за тримесечието при очаквани 631 хил. От компанията са оптимистично настроени и за развитието си през следващото тримесечие, когато очакват към Netflix да се присъединят 3.65 млн. нови абонати. За сравнение, прогнозите на анализаторите са ръстът в броя на абонаментите за платформата в периода от юли до септември да бъде 3.2 млн.За тримесечието Netflix отчете ръст от 32% в приходите си, които достигнаха 2.79 млрд. долара. Новите абонаменти стимулираха също и печалбата на компанията, възлизаща на 66 млн. долара, или ръст от близо 60% на годишна база. Забележителните финансови резултати на компанията обаче почти не се усещат сред инвеститорите. Въпреки че компанията изплаща дивиденти, тя реинвестира по-голямата част от печалбата си. Netflix прави разходи от 6 млрд. долара годишно за разработването на нова продукция и привличането на нови потребители. За момента обаче изглежда, че инвеститорите са готови да толерират по-малък приток на дивиденти в замяна на бум от нови абонаменти.Рийд Хейстингс, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията, се надява компанията му да успее да избегне цензурата, наложена от редица държавни регулатори на други компании от Силициевата долина. Според Хейстингс значителните инвестиции, които Netflix прави в изработването на местни за различните държави филми и сериали и създаването на снимачни площадки в Германия, Франция и Испания, ще смекчат отношението на регулаторите към нарастващото технологично влияние на САЩ в Европа.