"Карлсберг България" отчита 18% ръст на продажбите в обем

Корпоративна социална отговорност



Together Towards Zero ("Заедно към нулевия отпечатък") е името на концепцията, в която "Карлсберг груп" дефинира конкретни и измерими цели за всяка една от 4-те приоритетни области на устойчивото си развитие: енергии и въглерод, водни ресурси, отговорна консумация, здраве и безопасност – със срок 2022 и 2030 г.

"Програмата е неизменна част от стратегията SAIL ’22 на "Карлсберг груп" и предвижда нулев въглероден отпечатък, нула отпадни води, нулева безотговорна консумация и нула злополуки на работното място в определен срок", коментира Анета Сланчева, мениджър правни и корпоративни въпроси на "Карлсберг България". Тя съобщи още, че на 11 юли датската пивоварна група стана част от коалицията RE 100 – лидерска инициатива на 100 от най-големите глобални компании, които поемат ангажимента до 2022 г. да започнат да използват в производството си електроенергия от възобновяеми източници.