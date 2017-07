Държавата ще подкрепи четири инвестиции за 23 млн. лв.

Александър Божилов от "Интрама", Георги Георгиев от "Теклас" (първите двама вляво) и Николинка Хинкова от "ЛС Тюбс" получиха сертификати за инвестиции в производство, а Дмитро Головацкий и Станислав Тодоров от "Астаунд комерс" (вдясно) търсят софтуерни инженери

Инвестиции за 181 млн. лв. от началото на годината

От началото на тази година са одобрени и сертифицирани 15 инвестиционни проекта на обща стойност 181 млн. лв. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов. Очаква се проектите да доведат до разкриването на над 4250 нови работни места. По думите на министъра в страната приоритетно се развиват няколко сектора с голям инвеститорски интерес - производство, високотехнологични услуги и логистика.

Четири компании ще получат подкрепа от държавата за инвестиционни проекти на обща стойност 23 млн. лв., които ще създадат 245 нови работни места. Това стана ясно при връчване на сертификати на "ЛС Тюбс", "Теклас", "Интрама" и "Астаунд комерс" по Закона за насърчаване на инвестициите. Документът дава право на компаниите да изберат различни преференции като възстановяване на осигуровките на новонаетите работници, помощ за обучение на кадри или улеснено административно обслужване.Първите три проекта са свързани с производство, а "Астаунд комерс" е в IT сектора. Част от компаниите работят в страната от години и сега разширяват бизнеса си, а други са нови инвеститори. Проектите ще бъдат изпълнени в четири града - Габрово, Крумовград, Пловдив и Варна.Най-голямата инвестиция ще бъде направена от габровската "ЛС Тюбс", която е смесена компания между българската "СТС пак холдинг" и израелската "Лагеен тюбопласт" (по 50%). Дружеството е създадено в края на миналата година за производство на гъвкави опаковки от пластмаси и по-специално на екструдирани туби. "В България няма такова производство, а тези опаковки са едни от най-разпространените за козметичната, химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, като потребителите в момента ги купуват от Китай, Турция или Полша", каза председателят на съвета на директорите Николинка Хинкова. По думите й и двата партньора в смесеното дружество имат дългогодишен опит в производството на гъвкави опаковки.Новото предприятие ще бъде разположено в Северната индустриална зона на Габрово, а инвестицията ще е на стойност 10.847 млн. лв. Компанията предвижда до края на тази година да заработи една напълно автоматизирана линия за производство с капацитет 130 туби в минута. "Това означава, че през 2018 г. при двусменен режим на работа ще имаме възможност да произведем над 15 млн. туби", каза Хинкова. В края на 2018 г. ще заработи и втора производствена линия. Очакванията са в предприятието да работят над 70 души. Първите кадри вече са назначени и в момента са на обучение в Израел.Подкрепа за поредната си инвестиция в страната ще получи и "Теклас България", която е част от турския холдинг Teklas. Компанията, която произвежда изделия от каучук, пластмаса и метал за автомобилната индустрия, работи в Кърджали от десет години, където вече има три завода с обща площ около 60 хил. кв. м и 2000 работници. Направените досега инвестиции там са 150 млн. лв. Пак в Кърджали "Теклас" в момента строи четвърти завод от 20 хил. кв.м, научноизследователски център и административна сграда, за които наскоро получи 20 млн. евро заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Сертифицираният проект обаче е друг. Става дума за отделно предприятие в Крумовград, където компанията купи терен от бившите казарми, на който ще построи хале от малко над 2000 кв.м. Инвестицията се оценява на 4.502 млн. лв. и ще осигури 120 нови работни места. Отделно от това наскоро "Теклас" нае и помещение в Момчилград, където също предстои да открие цех.България ще играе все по-важна роля в бизнеса на турския холдинг, стана ясно от думите на Георги Георгиев, пълномощник на изпълнителния директор на дружеството. "Плановете са до 2020 г. 70% от производството на целия холдинг в света, както и управлението да бъдат позиционирани в Кърджали, а 30% да бъде във всички останали държави", каза той. Teklas в момента има шест завода в Турция, по два в Сърбия и Китай и един в Мексико, предстои да открие предприятия също в САЩ и Германия. "До 2020 г. оборотът на групата се очаква да достигне 500 млн. евро и 70% от него, т.е. около 350 млн. евро, ще се прави в България", каза Георгиев за "Капитал". Броят на работниците в страната дотогава се очаква да достигне 2500 души. За миналата година "Теклас" отчете близо 150 млн. евро приходи от продажби, а по думите на Георгиев тенденцията е тази година те да бъдат около 250 млн. евро.С производство е свързана и инвестицията на "Интрама протек". Компанията е собственост на германската фамилна фирма Intrama, която е създадена през 1993 г. от българина Александър Божилов. Проектът за разширяване и модернизация на съществуващото производство за опаковки и машини за тях на практика започна още миналата година в пловдивската "Тракия икономическа зона", като миналия месец предприятието заработи. "Общата стойност на цялата инвестиция е 20 млн. лв., което включва закупуване на парцел, строителство на сградата, пътна и други инфраструктури, както и оборудването", каза Божилов. Сертификатът по Закона за насърчаване на инвестициите обхваща само частта на закупеното ново високотехнологично оборудване, което е на стойност 7.2 млн. лв., уточни той. То включва линия за екструдиране на 9-слойни фолиа, които имат специални свойства и до момента са внасяни от чужбина. Компанията се ангажира да открие 29 нови работни места. В резултат на изпълнените до момента инвестиции "Интрама" е назначила общо 53 служители от април 2016 г."Интрама" произвежда вакуум-опаковъчни линии, фолиа, вакуум пликове и самозалепващи етикети, като по думите на Божилов 60% от сиренето и кашкавала, които се произвеждат в България, са опаковани в машини на компанията. Експорт има към Южна Африка, Холандия и др. Германската Intrama има дъщерни търговски дружества в България, Македония, Сърбия, Косово, Румъния и Албания, но производството й е единствено в България. Тук се намира и оперативният център на групата. Предприятието край Пловдив в момента е със застроена площ 7200 кв.м, но по думите на Божилов на следващ етап ще бъдат изградени още 6000 кв.м производствени помещения. Целият парцел на компанията е малко над 24 хил. кв.м.Единственият инвеститор извън сферата на производството е "Астаунд комерс България", която работи в IT сектора и предлага решения за електронна търговия. Компанията е създадена преди година във Варна и е дъщерна на регистрираната в САЩ Astound Holding Corporation. Проектът на компанията предвижда увеличаване на екипа от IT специалисти в България за разработване на собствени корпоративни софтуерни решения. Очаква се да бъдат създадени нови 28 работни места, а инвестицията се оценява на 402 хил. лв."Astound е глобален лидер в разработката на e-commerce решения, клиенти са ни Versace, Jimmy Choo, Adidas, Puma и доста други известни брандове", каза изпълнителният директор Дмитро Головацкий. Централата на компанията е в Сан Франциско, но има още 15 офиса по света - в САЩ, Великобритания, Централна и Източна Европа, Колумбия. За миналата година оборотът й е малко над 95 млн. долара, а оперативната й печалба е 35 млн. долара.