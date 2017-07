Liberty Media преговаря да купи Univision

Собственикът на Liberty Media Джон Малуон може да разшири империята си



Liberty Media Corp проявява интерес да купи цялата или част от испаноезичната медийна група Univision, твърди източник на The Wall Street Journal. Преговорите все още са в начален етап и нищо не е сигурно. Дори и сделката с Liberty да пропадне, американската Univision вече има планове отново да се върне на фондовия пазар.Още през 2007 г. Univision се превърна в частна компания, след като беше закупена отПотенциалната сделка с Liberty Media не е първият опит на собствениците на Univision да намерят купувач, твърдят източници на Reuters. Предишните преговори са били с американските CBS Corp и Time Warner Inc.