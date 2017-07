Мъдрост не се учи

[Shutterstock]

"Не мога да науча никого на нищо, мога единствено да го накарам да мисли."СократВ деня, след като бил избран за главен изпълнителен директор на компания в затруднение, Дейвид сънувал следния сън. В него, докато се разхождал по плажа, той открил бутилка, отворил я и от нея излязъл дух. Духът обещал да му изпълни едно желание в замяна на свободата си. Вместо да избере несметни богатства, слава или дълголетие, Дейвид предпочел едничкото нещо, което щяло да му помогне да напътства възможно най-добре подчинените си – мъдрост.Да придобиеш мъдрост е трудна задача в днешната хиперактивна дигитална ера. Вниманието ни постоянно e окупирано от всевъзможните приложения на различните мобилни устройства, които използваме. Така става почти непосилно да се открие времето и желанието за провеждане на смислени и задълбочени разговори, за размишление, за развитие на черти от характера като състрадание и отзивчивост, нужни за придобиването на мъдрост.Всъщност доста ръководители на фирми в положението на Дейвид осъзнават факта, че мъдростта предполага да имаш образование, но не и обратното. В тази връзка професор Чарлс Граг споменава в популярния си труд "Защото мъдростта не може да бъде предадена", че слушането на проникновени изказвания и съвети невинаги води до помъдряване.Хората нерядко асоциират мъдростта с интелигентността. Въпреки това обаче има доста примери, които са показателни, че да си мъдър и да си умен са две различни неща. Светът е пълен с брилянтни личности, които обсъждат различни теми, но са неспособни да влязат в същината им. За разлика от тях мъдрите хора се опитват да намерят по-дълбокия смисъл във всичко и се стремят към по-обстойно осъзнаване на ограниченията на собствените си познания.В пълния си смисъл мъдростта представлява повече от просто обработване на информация по логичен път. Знанието се превръща в мъдрост едва когато човек е способен да го асимилира и приложи по такъв начин, че да вземе правилното решение в дадена ситуация. Мъдрите хора притежават редица качества като добра преценка, откровеност, изразяваща се в склонността да казваш каквото мислиш, и автентичност - да бъдеш такъв какъвто си.Друго определящо за тази група свойство е скромността, която произлиза от осъзнаването на факта, че човек се учи постоянно на нови неща. С признаването на собствените си ограничения те са по-добре подготвени да приемат, че е възможно да сгрешат. Тези, които се определят като мъдри, са наясно, че зад действията им има някакъв смисъл, но и също знаят кога това, което правят, е недостатъчно. И точно това самопознание се явява основна движеща сила зад промяната в подхода им.Мъдростта може да се изследва от когнитивна и емоционална гледна точка. По отношение на първия начин на анализ може да се направи генералното заключение, че мъдрите хора могат да видят "голямата картина". Те са способни да гледат в перспектива, да надделеят над собствените си възгледи и да вземат под внимание различните аспекти на даден проблем. От емоционална гледна точка мъдрите хора са състрадателни и съпричастни, напълно способни да контролират отрицателните емоции, склонни са към самонаблюдение и разсъдливост – все черти, които ги отличават от останалите в междуличностен контекст.Основната разлика, която издига мъдростта над успеха и богатството, е, че прави начина ни на живот по-добър. В този смисъл психическото и физическото ни здраве се подобрява, когато сме в съответствие с разбиранията и ценностите си. Подобно е и заключението на Махатма Ганди, който казва "Щастието се постига, когато мислите, изказванията и действията ни са в съзвучие." Мъдрите хора знаят какво изгражда смисления живот и са наясно как да го ръководят и контролират. Те живеят в хармония със себе си, като действията им отговарят на ценностната им система.Постижима ли е мъдростта и възможно ли процесът да се ускори? Помъдряването е строго индивидуален път, който всеки трябва да извърви сам. Само посредством собствения си опит и житейските уроци, с които се сблъскваме в живота си, осъзнаваме възможностите си и се "учим" на мъдрост.Неуспехите ни са точно тези житейски уроци, които ни позволяват да придобием по-ясна представа за превратностите на живота. Като се справяме с трудни ситуации, започваме повече да ценим живота и възможностите, които той ни предоставя. След такива моменти ставаме способни да се издигнем над възприятията си и да видим истинската страна на нещата.За жалост обаче мъдростта не идва с годините. Наистина възрастните имат по-голям опит от младите, но доста често те не го използват по най-добрия начин. За постигането на личностно високо ниво на разсъдливост е нужна помощта на други, в това число възпитатели, ментори, инструктори и дори психотерапевти. Тяхната роля се състои не само в подпомагане придобиването на нови знания, но също така и в справянето с трудности и извличането на позитиви от тях.За ускоряване на целия процес могат да се предприемат няколко стъпки. От работата ми с мениджъри съдя, че формирането на групи, в които участниците споделят своите истории, е една от тези въпросни стъпки. Реални събития, разказани от хора от плът и кръв, оставят по-силен емоционален отпечатък от четенето на изследователски проучвания. Същото се явява и начална точка при опознаването на собственото си "Аз" и другите и спомага за предугаждането на скрития смисъл зад неизреченото.Формирането на групи за споделяне е добър начин за стимулиране на свободомислието. Излизането от зоната на комфорт и общуването с различни хора води до придобиване на по-ясна представа за нещата от живота. Ако са замислени правилно, тези групи могат да учат на скромност, да предоставят на участниците в тях реална картина на собствените им лимити и да ги обучат да използват знанията и опита си при справяне с бъдещи трудности. По пътя за придобиване на мъдрост участниците в групите ще бъдат стимулирани да взимат поука от грешките си, да мислят, преди да действат, и да живеят спрямо своя морален код.Статията е предоставена отINSEAD Knowledge и е част от мениджмънт рубриката на "Капитал". Copyright INSEAD 2016.* Manfred Kets de Vries is the Distinguished Clinical Professor of Leadership Development & Organisational Change at INSEAD and the Raoul de Vitry d'Avaucourt Chaired Professor of Leadership Development, Emeritus. He is the Founder of INSEAD's Global Leadership Centre and the Programme Director of The Challenge of Leadership, one of INSEAD’s top Executive Development Programmes.