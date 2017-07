Южноафрикански инвеститор купува The Mall за 156 млн. евро

Компанията планира да направи реконструкция и да добави нови 14 хил. кв. м отдаваема площ

Пореден южноафрикански инвеститор - Hyprop Investments Limtied, навлиза на пазара на търговски площи в България. Чрез британското си дружество Hystead Limited, в което миноритарен партньор й е PDI Investment Holdings Limited, компанията ще купи втория по големина мол в София - The Mall на бул. "Цариградско шосе". Това ще стане чрез сделка за акциите на сегашния собственик - "АП ритейл I", а договорената цена само за търговския център е 156 млн. евро. Очаква се купувачът да плати и около 20 млн. евро за бившия хипермаркет Carrefour, който е отделна част от комплекса и който в момента е собственост на Уникредит Булбанк. Така общата цена ще бъде близка до тази, която беше договорена с друг южноафрикански купувач - NEPI, но сделката с него се провали.С покупката на The Mall се затвърждава тенденцията за навлизане на инвеститори от ЮАР в Източна Европа, включително в България. Причината за интереса им е ниската инфлация тук за разлика от родината им, както и добрата доходност на имотите.Сделката, която подлежи на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), ще бъде сключена с Balkan Retail NV - дъщерно дружество на регистрираното в Обединеното кралство Hystead, съобщиха от компанията. Мажоритарен собственик на самата Hystead с 60% от дяловете е южноафриканската Hyprop, а 40% държи регистрираната в Мавриций PDI. Предвижда се Balkan Retail да закупи акциите на българското дружество "АП ритейл I", което притежава търговския център, за 156 млн. евро. Според данните в Търговския регистър едноличен собственик на "АП ритейл I" е кипърската Fortone Holdings Limited, но реално зад дружеството стои гръцката Assos Capital с 85% от капитала. Останалите 15% си поделят Deutsche Bank и Goldman Sachs.Покупката на търговския център в София се вписва в стратегията на Hyprop за засилване на присъствието в Югоизточна Европа. Тя ще бъде и първата й такава сделка в страна - членка на Европейския съюз. Чрез Hystead в момента компанията притежава още три мола в региона - Delta City Podgorica в Черна гора, Delta City Belgrade в Сърбия и Skopje City Mall в Македония. "Придобиването на The Mall е продължение на усилията ни да притежаваме висококачествено портфолио от търговски центрове в Югоизточна Европа", казва изпълнителният директор на Hyprop Питър Принслоу. Според компанията първоначалната доходност на мола е приемлива и пазарно ориентирана за обект с това качество и разположение. The Mall разполага с приблизително 52 хил. кв.м площ и близо 200 наематели, като в момента са отдадени 99.7% от площите. Сделката включва и запазване на екипа от 23-ма души, които отговарят за управлението на мола.Договорът за търговския център обаче е само първата част от намеренията на южноафриканския купувач. Компанията планира да придобие и бившия хипермаркет Carrefour, който е отделна част от комплекса. През миналата година Уникредит Булбанк стана собственик на обекта заради необслужван дълг на собственика "КМБ България" (вече в несъстоятелност). В съобщението на Hystead се посочва, че "АП ритейл I" наскоро е подписал споразумение за ексклузивно право да закупи площта на хипермаркета. "В момента, в който покупката бъде завършена, The Mall ще получи възможност да извърши основна реконструкция на зоната, като добави приблизително нови 14 хил. кв.м отдаваема площ, увеличавайки я до 66 хил. кв.м", казват от компанията.Бъдещият собственик планира да реновира етажа на Carrefour, като включи 30 нови магазина и супермаркет на площ до 4 хил. кв.м. От там добавят, че преговори с потенциални наематели вече са провеждани и са в напреднал етап, като интересът на търговците надвишава наличната отдаваема площ.Сделката с Уникредит Булбанк ще бъде отделна от тази за търговския център. Според източник на "Капитал" вече има договорка с банката, като цената се очаква да бъде около 20 млн. евро. Така за целия имот купувачът ще плати малко под 180 млн. евро.Подобна сума беше договорена и с предишния кандидат за The Mall - южноафриканския фонд New Europe Property Investment (NEPI), в края на миналата година. По информация на "Капитал" фондът е бил готов да плати 160 млн. евро за търговския център плюс 20 млн. евро за хипермаркета. Сделката дори мина през одобрение от КЗК, но впоследствие преговорите забуксуваха. Така вместо мола на "Цариградско шосе" NEPI реши да купи "Сердика център", за което плати 207 млн. евро.Hyprop на практика е четвъртият южноафрикански инвеститор на имотния пазар в България за последните няколко месеца. Освен NEPI в началото на април MAS Real Estate обяви, че купува моловете "Галерия Бургас" и "Галерия Стара Загора" в пакетна сделка за 62 млн. евро. Пред финализиране е и продажбата на Mall of Sofia, който става собственост на Acsion срещу 104 млн. евро. По информация на "Капитал" имотна сделка предстои и с пети фонд от ЮАР.