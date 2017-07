Очакванията на банките в САЩ за по-големи печалби не се оправдаха

Три от най-големите бани в САЩ отчитат по-ниски лихвени маржове спрямо първото тримесечие.



Очакванията на банките да генерират по-големи печалби благодарение на увеличените вече лихви и на предвижданите в политиката на Доналд Тръмп данъчни облекчения и по-слаб контрол във финансовия сектор не се оправдаха на практика. Това показват отчетите на някои от най-големите кредитори в САЩ, които публикуваха финансовите си резултати за второто тримесечие на годината. Съществува възможност големите печалби, които ръководствата на търговските банки в САЩ обещаваха на инвеститорите, да останат напразни надежди, съобщава Financial Times.Рестриктивната парична политика, която Фед провежда през последните месеци чрез трите увеличения на основния лихвен процент, започнали през декември, оказа спорен ефект върху печалбите на търговските банки. "Лихвените проценти се вдигат и някои ползи вече са налице, но в определени случаи нещата не се развиват според очакваното", казва Крис Уилър, банков анализатор в Atlantic Equities. "Все още се опитваме да разберем цялостния ефект, който тези промени ще имат върху финансовия сектор", добавя той.Корпоративни гиганти като Citigroup, Bank of America и JP Morgan Chase&Co отчетоха по-ниски лихвени маржове през второто тримесечие на годината в сравнение с първото. От "голямата четворка" на американските банки единствено Wells Fargo отчете ръст в този ключов за доходността на банките показател. Това отчасти се дължи на факта, че нивото на основния лихвен процент все още е прекалено ниско, за да окаже сериозен ефект върху печалбите на банките, обяснява Чарлс Пийбоди, анализатор в Compass Point. Друга ключова особеност на американската финансова система според Пийбоди е, че представянето на кредиторите до голяма степен зависи и от доходността по облигациите, която се формира на пазара. В резултат на това доходността по облигациите не нараства със същото темпо, с което се увеличава лихвеният процент, както очакват анализаторите.Значително влияние върху представянето на една банка оказва и разпределението на активите в нейния портфейл. Промените в основния лихвен процент най-бързо се отразяват при краткосрочните заеми, които често съдържат клаузи за промяна на условията по кредитите. Съответно увеличаването на лихвения процент осигурява най-големи лихвени маржове при този тип кредити. Краткосрочните заеми обаче представляват една сравнително малка част от портфейлите на американските банки, пише Financial Times, и съответно не оказват толкова сериозно влияние върху печалбите им.Ситуацията при дългосрочните заеми, където често условията са фиксирани за десетилетие, сериозно се различава. "Отчетохме значително подобрение при лихвените маржове на краткосрочните кредити, но ефектът в дългосрочен план беше по-сериозен в сравнение с онова, което очаквахме", отбелязва Пол Донофрио, главен финансов директор на Bank of America, позовавайки се на финансовите резултати на банката.В същото време от JPMorgan предупредиха, че брутните лихвени приходи на кредитора ще са с 500 млн. долара по-малко спрямо предишните очаквания на банката в резултат на напрежение при дългосрочните заеми. Тази теория обаче тепърва предстои да бъде обоснована или оборена.Ефектите на лихвите по кредити не изчерпва дилемите пред банките. Въпреки че през последната година лихвите по депозитите се задържаха непроменени, все повече личности на ръководни позиции в банките споделят, че усещат все по-голяма необходимост да предлагат по-добри условия, при които хората да съхраняват парите си.