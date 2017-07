"Престиж-96" купи фабрика за вафли за 4.2 млн. лв.

Самата "Престиж-96" също е основана от търновци, но преди пет години бе придобита от два чужди фонда

© Капитал

Закупената фабрика е създадена от Димитър Калчев и в най-силните си години е имала оборот от над 7 млн. лв.



Фотограф: Надежда Чипева

Четвъртият по големина производител на сладки изделия - великотърновската "Престиж-96", расте през покупка на фабрика. Срещу 4.2 млн. лева компанията е придобила активите на производителя на вафли "Кредо" - фирма "ДИК-2000". Сделката се вижда в Търговския регистър. Тя се случва, за да може "Престиж" да увеличи производствения си капацитет и да има мощности, в които да произвежда по-малки и евтини опаковки вафли за пазарите в Близкия изток.Любопитното в тази сделка е, че се окрупнява сладкарският бизнес, който в Търновския регион е силно развит най-вече заради наличието на захарен завод. Общото между двете компании - "Престиж" и "ДИК-2000", е, че са създадени на зелено от местни предприемачи. Разликата е, че преди пет години първата беше придобита от два чужди фонда, които търсят ниши за растеж."Престиж" придобива чисти активи: нов завод и производствени линии. За целта сделката става през създаване на ново дружество - "Кредо фууд", в което са апортирани активите на "ДИК-2000", става ясно от документи в Търговския регистър. Общата оценка на земята, завода и машините, които влизат в новата "Кредо фууд", е 4.2 млн. лв., като това реално е и цената на сделката с "Престиж-96".Производствената база е в с. Леденик, Велико Търново, на пътя София - Варна. Компанията е основана през 2000 г. и произвежда вафли с марката "Кредо" (Credo), които продава основно зад граница. Теренът на фабриката е 12 361 дка, а производствената сграда е със застроена площ от почти 4 хил. кв.м. В апортната вноска влизат и търговските марки на дружеството - New Credo, Credo, "Кредо", както и притежаваният промишлен дизайн, оценени на 228 хил. лв. Машините и съоръженията на компанията, които също влизат в апорта, са оценени на 805 хил. лв. "ДИК-2000" притежава три технологични линии за вафли, които са от последните години. Голямата производствена сграда позволявала и поставяне на още линии. Това се вижда и от одобрен европроект на компанията от юни миналата година за около 1 млн. лв. Планът е бил за нова производствена линия, става ясно от системата за европроекти ИСУН.Пикът в бизнеса на "ДИК-2000" е в периода 2012-2013 г., когато приходите от продажби са 5.3 млн. лв. и 7.4 млн. лв. После започва плавен спад и през миналата година достигат 1.75 млн. лв. Годината завършва с нула лева печалба срещу 237 хил. през 2015 г. Вероятно това е накарало съдружниците в "ДИК-2000" - Димитър Христов Калчев (с 98%) и Йордан Христов Калчев, да решат да продават. Според запознати Димитър Калчев ще се насочи към друг, спортно-развлекателен проект в съседство, където притежавал терен.Очакванията са, че новият собственик - "Престиж-96", ще използва придобитите активи на "Кредо фууд", за да увеличи производствения си капацитет, което ще му позволи да отговори на нарасналия брой заявки за производство на вафли в по-малки серии и в по-нисък ценови клас. По неофициална информация компанията планира експорт на продукция от новата фабрика за 7-8 милиона лева през следващата година. Фокус ще са пазарите в Близкия изток."Престиж-96" е създадена от Антон Танев и Георги Георгиев през 1996 г. и произвежда бисквити и вафли във Велико Търново. През 2012 г. собствениците продават 90% от акциите си в дружеството на два международни фонда – Citi Venture Capital International (част от Citigroup, сега The Rohatyn Group) и NBGI Private Equity (тогава поделение на National Bank of Greece, сега дружество на Deutsche Bank и Goldman Sachs). Цената на сделката не бе публично оповестена, но по оценка на анализатори ставаше дума за около 50 млн. евро.През 2013 г. "Престиж-96" инвестира 30 млн. лв. в строежа на нов завод във Велико Търново, разположен на площ от 28 400 кв. метра, с нови производствени линии. Днес производствената база на фирмата е разположена на 32 400 кв. метра, а годишният й капацитет е 47 800 тона."Престиж-96" произвежда над 200 вида продукти в различни разфасовки. По данни на компанията тя е е пазарен лидер в категориите тунквани бисквити (с марките "Мираж" и "Траяна"), вафли (с "Ная" и Хипер") и миникейкове.За 2016 г. дружеството има 68.4 млн. лева приходи от продажби (62.4 млн. лв. за 2015) и 11.5 млн. лв. печалба (8.9 млн. лв. за 2015). В компанията работят над 600 души.