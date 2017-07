Бъдещето на Airbus А380 зависи от Emirates

А380 лети вече 10 години, но икономическата криза и разработването и търснето на по-икономични модели за дълги разстояния поставиха бъдещето му под въпрос

© В© Pascal Rossignol / Reuters

Европейският авиационен консорциум Airbus планира да удължи времето за използване на най-големите пътнически самолети в света Airbus A380. Целта е да спечели ключова поръчка на Emiratеs, който е и най-големият му клиент. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Европейският производител на самолети ще се стреми да направи това преди авиошоуто в Дубай, което ще се проведе през ноември.Към момента Emirates има заявени още 20 самолета на модела Superjumbo за 8.7 млрд. долара извън останалите 95, които притежава и оперира. Интерес имат още British Airways, японската All Nippon Airways и тайландската Thai Airways, разкриват източниците на Bloomberg, които са пожелали да бъде запазена тяхната анонимност.В същото време една от основните фигури в европейската група - директорът по продажбите в консорциума Джон Лaaхи, обяви през май, че ще се пенсионира догодина. Затова той е твърдо решен да осъществи продажбите на голяма част от Airbus A380, преди да се оттегли от поста си. Той заема тази позиция вече 23 години и зад гърба си има сделки за 1 трилиона долара. Според анонимните източници Лaaхи ще се концентрира върху преговорите около предложението на Emirates за закупуване на 20 самолета.Задачата на Airbus не изглежда лесна - производството на A380 е специфично и мащабно, с много логистика и специалисти, което обезсмисля направата на малко машини. В този смисъл, ако се стигне до окончателна сделка с Emirates, това ще отвори пътя и за сключване на другите договори.Ръководителят на програмите на авиационния консорциум Дидие Ервард съобщи през май, че до края на годината ще бъде взето решение дали да се възстанови производството на най-големите пътнически самолети.На авиошоуто в Париж през юни Emirates разкриха, че обновяват модела на Superjumbo в опит да създадат новия A380 Plus. Според новия дизайн самолетът ще спестява гориво, което ще доведе до намалението на цената на повечето места в самолета с 13%.До момента Airbus е произвел 213 самолета A380, a 28 от тях са сглобени през изминалата година. Всички компании от тези, които са отправили предложения до момента, са сключвали сделки за закупуване на самолети с Airbus и преди.British Airways се сдоби с 12 модела на Superjumbo преди 4 години, а през 2012 г. Thai Airways сключи сделка за закупуване на 6 самолета на същия модел. Lufthansa притежава 14, японската All Nippon oперира с 3 самолета A380 след сделка от 2015 г. Единият от източниците на Bloomberg смята, че предложението на All Nippon Airways към Airbus би могло да събуди и интереса на конкурентната азиатска авиокомпания Japan Airlines. В Азия най-големият собственик е Singapore Airlines с 19 машини.В началото на месеца Аirbus сключи сделка с Китай за продажбата на 140 самолета за около 23 млрд. долара. Споразумението бе подписано по време на посещението на китайския президент Си Цзинпин в Германия и за 100 самолета А320 и 40 А350 на азиатската държава. Тогава изпълнителният директор на международната авиокомпания Том Ендерс заяви, че това е една от най-големите сделки в историята на Airbus.