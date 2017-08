Първата онлайн революция

Amazon е най-големият онлайн търговец в света, а бумът в мобилните продажби увеличи дела на гиганта още повече

Смесените оф- и онлайн обекти и платформи, познаването на потребителските навици през технологиите, търсенето на по-качествени и екопродукти са само няколко от десетките промени, които се случват в ритейла.

Следващата вълна ще е в онлайн продажбите на храни. Планът на световния лидер в е-търговията Amazon е доставка в рамките на два часа и перфектен микс между виртуалния и физическия магазин.

те са между 30 и 50%. Диана пробва две рокли, един панталон, три блузи и една пола. Харесват й. Прибира се вкъщи и ги поръчва онлайн.

"В миналото клиентското търсене беше свързано повече с конкретните събития, сезоните и планирането. Например през октомври аз вече знам, че зимата идва, и ми трябва палто. Днес нещата стават в последната секунда - зимата е дошла, трябва да си купя палтото днес. Това предварително планиране остана в историята. Освен това потребителите са много добре информирани още преди да влязат във физическия магазин. Те са направили своя онлайн рисърч за това кои модели, кои цветове и номера са налични от дадена колекция и ако вие не им ги предложите веднага, те ще си тръгнат и ще ги поръчат през електронната платформа", казва Рейн Сюкер, изпълнителен директор на

Според доклад на

В едно изследване на Европейската комисия пък се посочва, че в рамките на съюза онлайн продажбите през 2014 г. са над 200 млрд. евро, което е 7% от общата търговия на дребно в ЕС.

Global Powers of Retailing 2017 международната консултантската компания Deloitte описва няколко глобални тенденции, които диктуват развитието на виртуалната търговия през тази година.

На следващо място Deloitte отчита все по-важната роля на технологиите като изкуствения интелект, роботиката, виртуалната реалност, сензорите и много други, които се използват за по-задълбочено общуване с клиента. Най-типичният пример в това отношение е представеният неотдавна пример за Amazon2go, или другояче казано, магазина на бъдещето, в който клиентът влиза, взима необходимите продукти и излиза, без да плаща на касата и да има контакт с персонала. Но и много други компании разработват услугата си по-близка до индивидуалните нужди на клиента благодарение на всички тези технологии.

Помолен да посочи трите най-важни тенденции, които ще формират световната търговия през следващите години до 2020 г., Рейн Сюкер от

Ecommerce Foundation казва: "Първо, това ще е гласовото търсене на продукти, което до пет години ще замести стария начин на писане през клавиатура. Второ, появата на все повече специализирани и нишови магазини и, трето, т.нар. Market Places от ранга на Amazon все още ще растат с бързи темпове, защото повече от съществуващите търговци ще продават продуктите си през тези големи платформи."

. Американската компания, създадена в средата на 90-те години, днес е най-големият търговец в онлайн пространството в световен мащаб. За 20 годни

Бен Томпсън, анализатор в сферата на технологиите и автор на блога Stratechery, предлага следния модел, който цели да покаже как функционира

прави пари от това, като позволява на клиентите си да комбинират тези блокове по изключително лесен начин. Благодарение на примитивите и на екосистемата на

, а с това и на целия пазар на онлайн търговията, е навлизането на американската компания в бизнеса с бързооборотни стоки. Според изследванията това все още е най-слабо развитият онлайн пазар, но в същото време с голям потенциал. "Следващата битка ще бъде сред онлайн търговците на храни", прогнозира в своя доклад Global Powers of Retailing 2017 Deloitte. Това се отнася най-вече за Европа, тъй като в САЩ този бизнес вече се развива от няколко години.

прескочи океана и започна да доставя до домовете из Лондон.

, Sainsbury’s и Waitrose.

предлага у

на клиентите, които са абонати на нейната програма

Сезонът на летните намаления. В магазина на COSПакетът пристига бързо, но два дни след доставката намаленията стават още по-големи – между 50% и 70%. Диана връща дрехите и веднага след това прави същата поръчка. Този път на още по-ниска цена. Защо прави цялата тази операция: тя предпочита да купи онлайн, защото тогава връщането й е гарантирано; използва магазина само за пробна, в която може да се погледне пред огледалото с новите дрехи; онлайн може да следи по-лесно движението на намаленията и когато те растат, разходът й намалява; от "сделката" не губи нищо (освен време), защото в този момент веригата има безплатна доставка за своите клиенти.Всичко това не беше възможно преди десетина, а дори и пет години. Онлайн търговията промени както поведението на потребителите, така и работата на самите търговци. Клиентите днес са много по-информирани, имат възможност да сравняват, наблюдават, поръчват и връщат както и когато си искат. С един телефон в джоба те купуват хляб, поръчват легло за спалнята, купуват рокли и запазват лятната си почивка. Те имат вече неограничен достъп, при който националните граници и пазари губят всякакво значение. Търговците от своя страна се налага да тичат по бързата състезателна писта, по която всеки се надпреварва с нови технологии, продукти, услуги и модели само и само да спечели интереса на потребителите. През последното десетилетие онлайн търговията излезе от орбитата на нишовия бизнес и се превърна в двигател на целия ритейл сектор.Ecommerce, пред "Капитал".BI Intelligenceпрез миналата година в САЩ онлайн продажбите заемат все още малък дял от общата търговия. По-важен е другият извод - че именно интернет е причината търговията на този пазар да расте. Целият ритейл е пораснал с 2% през 2016 г., докато скокът при онлайн продажбите е 16%.Ситуацията е сходна и на глобално ниво с тази разлика, че на някои пазари онлайн продажбите вече достигат 15-20%.Ето още малко данни, които описват развитието на този бизнес в глобален и европейски мащаб. Според консултантската компания Nielsen през 2014 г. световната B2C онлайн търговия, тоест тази, която е към крайния потребител, е близо 1.5 трилиона долара, или с 20% повече от предходната година. Според глобалния The 2015 Global Retail E-Commerce Index на друг международен консултант – A.T.Kearney, през 2014 г. електронната търговия в света е направила оборот от близо 840 млрд. долара, с ръст от 21% спрямо предходната година. Прогнозите на A.T.Kearney са, че през 2018 г. този пазар ще достигне 1.5 трилиона долара.Все по-трудно става обаче да се дефинира какво точно е онлайн търговия (eCommerce). Причината е, че с интернет и новите технологии пазарът еволюира до степен, че вече не може да се разграничи къде свърша оф- и къде започва онлайн магазинът. Много от класическите търговци пробват различни варианти за достигане до клиентите през онлайн канали, други си осигуряват доставчици през уеб платформи. Интернет на нещата или това, че цялата информация за човек се свежда до едно телефонно устройство, позволява на търговците да използват тази информация и да предлагат индивидуални решения на клиентите си. Дори и изкуственият интелект се използва все повече за нуждите на търговията и вече не е необходимо да си говорим с продавачите в магазина, след като имаме Siri в джоба. Като цяло онлайн и технологиите се превръщат в двигателя на световната модерна търговия.В своето най-ново изследване за Retail пазараНа първо място това е все по-често срещаното желание у клиентите да притежават по-малко, но за сметка на това по-качествени неща. С други думи казано, клиентите залагат повече на качеството, отколкото на количеството. Тази нагласа води няколко ефекта след себе си: тя отваря вратата за нови бизнес формати, които залагат именно на качеството. "По-малко, по-добри неща" (Fewer, Better Things) е слоганът на нишов онлайн търговец от Сан Франциско - Cuyana, който предлага малък асортимент облекла, но за сметка на това с високо качество и над средния ценови клас. В тази тенденция се вписват и всички марки, които изтъкват своята политика на устойчивост – грижа за природата, грижа за хората и т.н.На следващо място ритейлът, както и много други сектори, вече е изцяло подвластен на своите клиенти и техните социални медии. Пазаруването се превръща в преживяване, което трябва да бъде "туитнато", "инстаграмнато", "постнато". Затова и някои от марките насочват усилията си натам да попаднат в социалните мрежи чрез споменаване и тагване.Така наречената икономика на споделянето (Sharing Economy) също променя потреблението, а оттам и поведението на търговците. Вече е трудно дори да се дефинира какво е търговия, след като всеки един потребител може да застане в позицията на търговец благодарение на платформите за споделяне. Това води до развитието на още по-нови бизнес модели и появата на нетрадиционни търговци, които засилват конкуренцията.В резултат на всичко това през последните две-три години се появяват всевъзможни форми и модели на онлайн търговия. От една страна, заработиха нови компании, специализирани изцяло в продажбите през интернет. Много от традиционните търговци развиха смесени модели за присъствие както физически, така и в мрежата. Бяха създадени и големи и малки платформи (наречени още Market Place) за тези търговци, които не искат да инвестират в собствени онлайн магазини. Достатъчно е да се споменат гигантите като Amazon, Zalando и Alibaba.Еволюцията на онлайн търговията върви ръка за ръка с развитието на нейния най-виден представител – AmazonAmazon измина сложен и интензивен път на развитие, през който развиваше себе си, портфолиото си, бизнес модела и цялостната си концепцията.Amazon започна да продава-та, CD-та, и услугата за свалянето на филми, музика, игри. След това създаде свояи започна да продава устройството за четене заедно с неговото съдържание. Постепенно излезе от сферата на продукти и услуги за свободното време и се разви като платформа за продажба на всякакви други стоки. Днес през Amazonможе да бъде купено буквално всичко.Развитието не спря до търговията. Компанията порасна както хоризонтално, така и вертикално, "на дълбочина". Разви се като една от най-големите, които предлагат облачна инфраструктура. Пусна своята услуга AmazonPrime за абонати, които имат достъп до различни услуги като преференциални цени или безплатна доставка. Създаде собствена система за логистика (Logistics), а от края на миналата година взе лиценз за шипинг компания за доставки между Китай и САЩ. Създаде и собствена система за разплащане.Amazon. Той описва компанията като цялостна екосистема, която се състои от различни блокове (примитиви). Някои от блоковете са ориентирани към бизнеса – сървъри, бази данни, складове и логистични центрове, камиони за доставка. Другите са ориентирани към клиентите – книги, музика, дрехи, телевизионни шоупрограми. AmazonAmazon могат да се управляват отделни компании и бизнеси, обяснява Томпсън. Просто пример – един производител на облекла може да продава през платформата на, да използва нейните бази данни, шипинг и логистични услуги.Следващата голяма стъпка от развитието на AmazonNielsen чертае още по-оптимистична прогноза за електронната търговия с бързооборотни стоки. Според глобалното им проучване The Future of Grocery, направено сред респонденти от 60 държави през 2015 г., една четвърт от тях вече поръчват храната си онлайн, а общо 55% искат или планират да го правят в бъдеще.Вече добре развита е мрежата за доставка на храниFresh. Бета-версията на модела беше пусната през 2008 г. в Сиатъл. Истинското развитие обаче дойде през 2013 г., когато компанията започна да разраства присъствието си из американските щати и по-големите градове: Калифорния, Ню Йорк, Сан Франциско, Лос Анджелис и редица други. В средата на миналата годинаFreshНавлизането на Amazonна британския пазар се прие автоматично за факт, който ще промени правилата на играта и ще засили още повече натиска върху големите традиционни търговци от рода на TescoAmazonслугата за доставки по домоветеPrime. Срещу допълнителна такса те могат да поръчват всекидневно храни и други бързооборотни стоки. Компанията залага на три предимства: конкурентна цена, голямо разнообразие и бърза доставка, предимно в рамките на деня.Голямата новина дойде преди два месеца, когатосъобщи, че ще придобие най-голямата американската верига за биохрани WholeFoods в сделка за 13.4 млрд. долара. С този ход онлайн компанията получава мащабна офлайн мрежа – общо 460 магазина в САЩ, Канада и Великобритания, и прави лидерството на конкурента сиоще по-оспорвано. Не на последно място Amazonдава знак, че има сериозни намерения към бизнеса с бързооборотни стоки. С придобиването на Wholeкомпанията е близо до реализиране на своите планове да развие система за доставка на храни в рамките на два часа, а с това и перфектния модел между виртуалния и физическия магазин.