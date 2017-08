Bank of England: Несигурността след Brexit вече тежи на икономиката

Гуверньорът на Bank of England Марк Карни изрази притеснията си за британската икономика заради неясната посока на преговорите за напускане на ЕС

След ревизията на икономическия ръст паундът се понижи с около 0.8% спрямо долара и еврото.

Някои икономисти призоваваха основната лихва да бъде вдигната, след като през май инфлацията се ускори до 2.9% - доста над целта от 2%. Тя обаче се забави до 2.6% през юни, намалявайки натиска за повишение на лихвите.

Карни заяви, че инвестициите на бизнеса са по-бавни, отколкото би трябвало да се очаква, именно заради Brexit. "Това става очевидно след обсъжданията ни с представители на бизнеса в цялата страна", каза той. "Несигурността относно евентуалните отношения се отразява на решенията на някои бизнеси".

Продължителната несигурност около бъдещите връзки на Великобритания с Европейския съюз се отразяват пагубно на бизнес инвестициите в страната. Това заяви управалителят на Bank of England Марк Карни след заседанието на управителния съвет, като предупреди още, че домакинското потребление също се свива. Централната банка очаквано запази лихвите нано намали очакванията си растежа на британската икономика, пише Financial Times.Преговорите без конкретен план за действие вече оказват влияние върху търсенето и предлагането, като някои компании изпитват затруднения и забавят навлизането си на нови пазари заради неяснотите около излизането на страната от Европейския съюз (ЕС).От централната банка очакват инвестициите в британската икономика да бъдат на ниво с 20 пр. пункта по-ниско, отколкото спрямо прогнозите, направени преди референдума за излизане от ЕС, провел се в края на юни миналата година. Прогнозите за растеж на икономиката през тази година също са намалени - от 1.9 на 1.7%. За догодина финансовата институция също очаква по-слаб ръст на брутния вътрешен продукт - 1.6% при предишни очаквания за 1.7%.Bank of England остави лихвите непроменени, но въпреки това гуверньорът обяви, че макар икономиката да изпитва проблеми, лихвите ще бъдат вдигнати в близко бъдеще и през следващите две години ще са на по-високо ниво, отколкото са очакванията на пазарите. Той добави, че безработицата е на 40-годишно дъно, но без изгледи икономиката да задържи нивото си на растеж, монетарната политика на страната трябва да се промени. Карни коментира още, че "банката вече е достигнала момент, в който не може да направи нищо повече", за да помогне за отварянето на работни места. Той добави, че главен приоритет е достигането на нужните нива на инфлация.От Bank of England изразиха надежди, че общите изгледи за растеж на световната икономика ще спомогнат и за развитието на Великобритания и така ще олекотят удара от Brexit. Раздвижването на световните пазари може да доведе до по-малка зависимост от намаляващото домакинско потребление, се казва още в изявлението на банката. Според средносрочните прогнози, икономиката ще забави растежа си до 1.6% през следващата година, преди отново да забърза темпото до 1.8% през 2019 г. Всички прогнози обаче са на базата на предположението, че страната ще стигне до сделка за меко преминаване към нова фаза на търговия с ЕС.