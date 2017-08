КЗК одобри продажбата на "Сердика център"

1

2 Общата търговска площ, която се отдава под наем в "Сердика център" е 51.5 хил. кв. метра.

© Цветелина Ангелова

1

2 Hyprop Investments Limited очаква одобрение от КЗК за придобиването на The Mall за 156 млн. евро.

© Надежда Чипева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на третия по големина търговски център в София – "Сердика център", от страна на инвестиционната група от ЮАР New Europe Property Investments (NEPI). Цената на сделката е рекордна за българския пазар на недвижими имоти - 207 млн. евро, като освен мола включва и офис частта.От страната на продавача на мола стоят няколко предприятия с различна собственост. Основните инвеститори в "Сердика център" са австрийската Sparkassen Immobilen (S IMMO) и германската "Еце проект мениджмънт Бългагия" (ECE). "Ханза имобилиен" пък държи земята на търговския център, а "ЦЕЕ пропърти България" - офис частта в сградата, на които купувачът придобива пълните дялове.В решението на КЗК е описано още, че след приключване на придобиването на "Сердика център" купувачът предвижда по-нататъшно развитие и въвеждане на подобрения в управлението на търговския център, както и оптимизация на оперативните разходи."Сердика център" е отворен през 2010 г., а общата търговска площ, която се отдава под наем, е 51.5 хил. кв. метра (като 99.3% от нея е заета). Офис сградата, построена върху търговския център, е от клас А и е открита през 2011 г. Тя е с 28.5 хил. кв. метра площ, като 98.6% от нея е заета от международни компании като Citibank, Coca-Cola, Mercк, Sutherland.Фокусът на инвестиционната група NEPI е върху управлението на търговски имоти в региона на Централна и Източна Европа, а основните акционери в нея са частни и държавни фондове от Южна Африка. Mениджмънтът пък е съставен от южноафрикански и румънски експерти, тъй като северната ни съседка е сред основните пазари, където дружеството оперира, осигурявайки си около 73% от приходите от наеми.Интересът на инвестиционната група NEPI към пазара на търговски имоти в България започна в края на миналата с преговори за придобиване на втория по големина мол в София - The Mall на бул. "Цариградско шосе". Сумата по сделката по неофициална информация беше малко под 180 млн. евро, а в началото на февруари КЗК одобри и осъществяването й. Впоследствие обаче не се стигна до договор и вместо мола на "Цариградско шосе" NEPI реши да купи "Сердика център".Сега търговският център The Mall очаква следващия си собственик - отново южноафрикански инвеститор. Това е Hyprop Investments, който навлиза на пазара на търговски площи в България чрез британското си дружество Hystead Limited. Договорената цена само за търговския център е 156 млн. евро. Очаква се купувачът да плати и около 20 млн. евро за бившия хипермаркет Carrefour, който е отделна част от комплекса и в момента е собственост на Уникредит Булбанк.В КЗК преди дни е постъпило и искане за разрешение на сделката. Тя ще е между холандската Balkan Retail NV - дъщерно дружество на британската Hystead, и сегашния собственик на The Mall - "АП ритейл I".