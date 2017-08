Най-големите компании за храни и напитки: Слънчево и вкусно

На фирмите за бутилирано олио им е по-трудно с продажбите заради размера на вътрешния пазар за разлика от производителите на наливни масла, които увеличават износа

Повечето дружества отново инвестират и очакват силна 2017 г.

5.1 млрд. лв. са приходите на 30-те най-големи компании в секторната класация.

От дружеството цитират данни на Nielsen, според които пазарният дял на "Каменица" АД за 2016 е 31.3% в обем и 32.6% в стойност.

инвестира 459 хил. лв. в

През януари 2016 започнахме успешно да работим с "Лидл България". Инвестирахме и 1.55 млн. лв. в машина за PET бутилки, за да пуснем през септември на пазара нова продуктова гама млечнокисели напитки под марката "Верея" в бутилки, уточни Йолита Ботева, маркетинг директор. Тя цитира данни на "Nielsen България", според които ОМК е с 39% пазарен дял в обем при прясното мляко и с 12% в категорията на киселото.

Със своите 15% ръст на приходите компаниите от сектора за храни и напитки имат една от силните си години. Големите скокове са при производителите на слънчогледово олио за износ. Но добри продажби отчитат дори дружества с фокус върху местния пазар като пивоварите, минералната вода "Девин", сладки изделия - "Престиж 96" и "Чипита".Традиционно почти всички фирми са на печалба и 2016 г. не прави изключение. Само производителят на алкохол, познат до скоро като "Винпром Пещера", и на млечни продукти "Тирбул" са на загуба. Иначе рентабилността леко пада - маржът сега е 7%, а година по-рано е 7.34%.Лидер в класацията за трета поредна година е "Олива" със своите два маслодобивни завода – в Кнежа и в Полски Тръмбеш. Мажоритарен акционер в компанията е търговецът на зърно "Билдком" - собственост на Ангел Георгиев. Дружеството има много силна 2016 с над 42% ръст на приходите от продажби, които надхвърлят 544 млн. лв., но отчита почти шест пъти по-малка печалба в сравнение с 2015 г. Причината - повече изнесено слънчогледово и рапично масло, но свити маржове заради задържани продажби на земеделската реколта в страната. Тази година компанията започва нова инвестиция за 40 млн. евро до Варна.В класацията има и едно свързано трио: "Папас олио", "Сън фуудс" и "Бисер олива". И докато първите две имат силна година, продажбите на третото се свиват."Папас олио" има рафинерии в Ямбол, Балчик и инсталация за производство на студено пресовани растителни масла в Бяла Слатина, търгува и със зърно. Акционери са юридически лица, в които най-големи дялове имат Георги Ташев и Александър Дмитриевич Минов, който е с украински корен, но вече има български паспорт. Той има участие и в "Бисер олива" и е в мендижмънта на двете дружества."Компанията притежава значими производствени мощности, с които може да преработва по 1000 тона маслодаен слънчоглед на денонощие", уточни Цветелина Пенева, финансов директор на "Папас олио". По думите й 2016 е била много добра за преработвателите на маслодаен слънчоглед. Новост за "Папас олио" е производството на високоолеиново слънчогледово олио. "То се произвежда от специален хибриден сорт слънчоглед - носител на повече здравословни мазнини, доближава се до зехтина като съдържание, а е на по-изгодна цена от него", коментира Цветелина Пенева. По данни на дружеството интересът към новия продукт зад граница е огромен, тъй като производителите на сладки изделия залагат все повече на здравословните съставки, отказвайки се от палмовото масло. През 2016 продажбите на високоолеиново слънчогледово олио заемат 35% дял от общата продукция на "Папас олио", целта е тази година да достигнат 50%, съобщи още Цветелина Пенева."Сън фуудс" - Балчик, има най-голям ръст на приходите в класацията за храни. Едноличен собственик на дружеството е Стефан Каров Стефанов. Компанията притежава мощности за преработка на 500 тона маслодаен слънчоглед на денонощие и работи на непрекъснат режим. Големият ръст в продажбите идва от основния клиент - "Папас олио", който изкупува цялата продукция на "Сън фуудс" и я продава зад граница. Дружеството е финансово автономно, но пазарите с "Папас олио" са общи, двете фирми са икономически кооперирани, уточниха от компанията. Най-малкото имат един счетоводител, изготвил отчетите им."Бисер олива" е част от групата "Градус" – собственост на братята Иван и Лука Ангелови, но има участие и на Александър Дмитриевич Минов - през дружеството си "Рисойл" държи 48.9%.В класацията има още две дружества от сектора на сурови и рафинирани слънчогледови масла - "Роса" – Попово, чиито приходи растат с над 41% ръст спрямо 2015 г. При "Клас олио", в което акционери са Нермин Йълмаз и Мертгюн Йълмаз, има спад. От бранша коментират, че на фирмите за бутилирани масла им е по-трудно с продажбите заради размера на вътрешния пазар за разлика от производителите на наливни масла, които увеличават износа.Втора в класацията е "Амилум България" с продажби над 503 млн. лева през 2016. Макар от дружеството да не дадоха детайли, обясниха, че ръст в производството няма и скокът в приходите е по-скоро от счетоводна операция. Американската Archer Daniels Midland (ADM), която през 2015 г. стана собственик на компанията за царевични продукти в Разград, обяви, че планира значително разрастване на производствения си капацитет в предприятията си в Турция и България. Разширяването трябва да приключи през 2018 и да осигури на компанията разширена гама от подсладители и нишестета, след като производствените квоти на захар в Европейския съюз изтекат. От дружеството отчитат нарастващо търсене на произвежданите продукти - царевично нишесте, глюкозен сироп, кристална и течна декстроза и др., както в хранителната индустрия, така и при производството на хартия.Голямата промяна за "Нестле България" е структурна – през октомври миналата година сладоледената фабрика във Варна се отдели в новосъздаденото дружество Froneri. Реорганизацията е резултат от сделка на глобално ниво между швейцарската Nestle и британската R&R, които обединиха бизнеса си със сладолед. "Бизнесът със сладолед формираше около 30% от приходите на "Нестле България", уточнява Мариан Маринов, финансов мениджър на компанията. По думите му фирмата ще компенсира загубата с увеличени продажби и износ (за 2016 експортът е с 35% дял). През 2016 г. "Нестле България" инвестира над 11.5 млн. лв. в страната, а през тази планира нови 5.5 млн. лв.След като преобразува бизнеса си в България в няколко отделни компании, другата световна корпорация за шоколад, бисквити, какао - "Монделийз" (преди "Крафт"), участва в класацията с две от дружествата си. "Монделийз Юръп прокюърмънт", което координира снабдяването със стоки и услуги, включително и на свързани дружества в Европа, се изкачва от 15-а на 7-а позиция. "Монделийз България" (от 6-о на 13-о място) съсредоточава дейностите по маркетинга, търговските марки, търговията, продажбите и дистрибуцията в страната. През 2016 г. "Монделийз България" продължи да развива пазара и увеличи общия си пазарен дял до 69.2% в стойнист в категорията "Шоколади" и до 13.7% при "Сладки бисквити". По данни на дружеството бисквитите Milka Sensations са марка номер 1 на пазара, а новите belVita Soft Bakes вече генерират 30% от оборота на серията belVita. "Най-новите предложения на "Монделийз България" генерираха продажби на вътрешния ритейл пазар за 2016 г., които белязаха четирикратно увеличение спрямо 2015 г.", уточняват още от компанията.Възходящ ръст и на продажбите, и на печалбата отчита и "Чипита България". Фирмата продължава да държи лидерски позиции в продажбата на кроасани в страната с марките 7Days и Chipicao, които са с над 90% пазарен дял общо."Престиж-96" - Велико Търново, също отчита увеличение на приходите и печалбата през 2016 г., като е второто по рентабилност в класацията след "Кока-Кола". По данни на дружеството то произвежда над 200 вида продукти в различни разфасовки и е пазарен лидер в сегмента "тунквани бисквити" с марката "Мираж" с 16% пазарен дял в обем през 2016 г., следвана от "Траяна", която е с 14% дял. А вафлите "Ная" и Хипер" са съответно на второ и трето място в категорията. Собственици на дружеството са два чужди фонда. За тази година от компанията планират ръст на приходите и печалбата 14%."Захарни заводи" приключва 2016 г. с 31% спад на приходите. От компанията обясняват това с прехвърлянето на дейността, свързана с продажби на захарни изделия, в дъщерното дружество "Захарни заводи трейд". По данни на фирмата "Сладея" е най-известната марка захар в България с 95.9% обща известност според резултатите от национално представително проучване от ноември 2016 г.Лидерът при безалкохолните напитки "Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани България" отчита най-високата печалба за 2016 в топ 30 от секторната класация и има най-висока рентабилност. През 2016 дружеството инвестира 5 млн. лв. в производствения си център в Костинброд. Миналата година фирмата пусна на пазара в страната стъклена бутилка "Кока-Кола" от 750 мл - нов продукт за системата на корпорацията в цял свят, разработен в България. "Кока-Кола ХБКБ" инвестира и в нова линия впроизводствения си център в Банкя, където се бутилира едноименната минерална вода. Новост за дружеството е, че от април 2016 пое дистрибуцията на цялото портфолио на The Edrington Group за България (една от най-големите компании в Шотландия и един от водещите производители на скоч уиски в света), което включва брандовете: The Macallan, Highland Park, Famous Grouse, Cutty Sark, Burgal.Устойчив ръст има лидерът при бутилираната вода "Девин". През март тази година белгийската Spadel стана собственик на 100% от капитала на "Девин" в рекордно голяма сделка, която оцени българския производител на 120 млн. евро. Новият собственик купи мажоритарния дял от дотогавашния собственик на дружеството - американския фонд Advent при оценка на бутилиращата компания от 11 пъти брутната печалба."ВП брандс интернешънъл", както е новото име на "Винпром Пещера", е едно от двете дружества в топ 30, което отчита загуба за 2016. През тази пролет компанията придоби пловдивския дистрибутор на алкохол "Силвъртранс". Причина за сделката е изграждането на по-ефективна дистрибуционна мрежа и оптимизиране на разходите, още повече, че "Силвъртранс" и до този момент е бил дистрибутор на "Винпром Пещера".В топ 30 е и друга компания за алкохол - "Сис индустрийс", която притежава 99.97% от дяловете на "Винпром Карнобат".Продадените количества бира през 2016 от членовете на Съюза на пивоварите в България са най-високите за последните 8 години, отчете браншовата организация. Компаниите, членуващи в съюза – "Болярка - ВТ", "Бритос", "Загорка", "Каменица", "Карлсберг България" и "Ломско пиво", са пласирали на пазара общо 5.18 млн. хектолитра бира, което е ръст от 2.5% спрямо 2015 г. Членовете на браншовата организация държат общо 93% от пазара като количество продадени бири.Традиционни лидери в сектора са трите мултинационални компании: "Загорка", "Каменица", "Карлсберг България".През миналата година "Загорка" е инвестирала 11.5 млн. лв. за изграждане на пречиствателна станция за пивоварната в Стара Загора, за обновяване на линията за кен продукти, за "зелени хладилници" за търговците на напитките и за реновиране на сградния фонд, съобщи изпълнителният директор Никос Зоис. Дружеството отчита 0.5% ръст на продадените през 2016 г. количества бира и пазарен дял от 28.5% в обем. Предвидените за тази година 13 млн. лв. са за финализиране на работата по пречиствателната станция, за обновяване на бутилираща линия, за още "зелени хладилници", както и за съоръжения, свързани с допълнително подобряване на качеството на продуктите, уточни той.От 2014 до 2016 г. "Каменица" е инвестирала 30 млн. евро по проекти в пивоварната си в Хасково. От тях над 6 млн. са вложени в развитие и обновяване на логистичната база, която след направените разширения е с обща площ около 20 000 кв.м.Инвестициите за миналата година са 5 милиона лв., като близо 3 милиона лв. от тях са за анаеробен реактор, който е част от дългосрочните планове за постигане на нулево замърсяване от производствения процес.През 2017 г. компанията ще продаде голяма част от терена на бившата "Каменица"в Пловдив, като на част от парцела ще направи микропивоварна за производство на крафт бира, посетителски център, амфитеатрална сцена, ресторант, отворен пъб и парк. Инвестицията ще е над 2 млн. евро.Третият голям производител - "Карлсберг", расте много по-бързо от конкурентите си и почти доближава по обороти "Каменица". "Увеличението на продажбите през 2016 е с 20% спрямо 2015 г. и на практика отбелязва най-големия ръст на компанията на българския пазар от 2004 г. досега", обобщава Деян Беко, управляващ директор на "Карлсберг България". Миналата година е показателна и с подобрения финансов резултат. "Карлсберг България" е най-бързо развиващото се дружество в бирения бранш в страната", коментира Бранимир Братанов, маркетинг директор. Той цитира данни на Nielsen A/S, според които пазарният дял на фирмата в обем достига 26.8%.Производителят на "Лудогорско пиле" - разградската фима "Пилко", е част от "Амета холдинг", която пък е притежание на един от най-големите производители на пилешко в Европа - германската PHW. По данни на фирмата тя е инвестирала 3.6 млн. евро през 2016 в разширяване на производствената си база за отглеждане на птици и преработка на месо. Холдингът продължава да увеличава продажбите си зад граница - Гърция, Румъния, Македония, Кипър.Другият голям производител на пилешко – старозагорската група "Градус", участва в класацията с консолидиран отчет. "Градус" включва фуражен завод, люпилня, ферми за родителски стада, ферми за угояване на бройлери, предприятие за преработка на птиче месо. Сред бизнесите на собствениците – братята Ангелови, е и фирмата за слънчогледово олио "Бисер олива". През април 2016 "Градус" откри нов завод в Стара Загора за над 15 млн. лв. и навлезе в нов сегмент - колбаси и деликатеси от червени меса (свинско, говеждо). Продуктите се продават с марката "Аз ям".Хранителният холдинг "Белла България" отчита увеличение на приходите и печалбата. Данните са резултат от консолидиране на средства от групата в компанията майка. По данни на холдинга той разширява присъствието си зад граница, като увеличава портфолиото от продукти. В ключови експортни дестинации като Великобритания и Испания "Белла България" развива собствена търговска мрежа."Бони холдинг" също участва в класацията с консолидиран отчет. Най-голямото дружество в групата е "Месокомбинат - Ловеч" с индивидуални приходи от почти 140 млн. лв. Подобно на "Градус" групата има затворен цикъл на работа. "Бони" е най-големият производител на прасета в страната, като освен със свинекомплекси разполага с месокомбинати в Ловеч, Русе и Карлово, които затварят цикъла на производство.Акционер в "Брезово" е френската "Юралис гастрономи". Българското дружество произвежда патешки дроб и месо, както и продукти от тях, и отчита над 33% ръст на приходите от продажби през 2016. Заради случаите на птичи грип Франция, която е най-големият производител и консуматор на патешко и гъше месо в Европа, наложи през 2016 ограничения, които удариха сериозно местните производители. Кризата даде шанс на българските птицевъди, сред които е "Брезово", които са в топ 3 на световните износители на foie gras."Топаз мел" - Карнобат, която е в една груп със "Сис индустрийс", приключва 2016 със спад на приходите от продажби, но с ръст на печалбата. В същото време "Гудмилс България", която е собственик на популярната марка брашно "София мел", отчита възходящ тренд. През миналата година дружествотоизграждане на нов железопътен път и авторазтоварище за зърно и изгради зарядна станция за електрокари с енергоспестяващи устройства. Целта на "Гудмилс България" е до 2018 г. да вложи над 5.5 млн. лв. в изграждане на нови пакетиращи линии и инфраструктурни подобрения, сред които оборудване за лабораторията, пожарна безопасност и екологични проекти, съобщават от компанията и уточняват, че брандът "София мел" е с 56% пазарен дял в стойност.В класацията има само две дружества от млечния бранш, и двете с гръцки капитали - ОМК и "Тирбул". По-голямото е "Обединена млечна компания". "